«Нищета отдельных регионов ужасает»: Москва и Питер продолжают «пылесосить» остальную Россию

Абсолютное большинство наших соотечественников готовы решиться на переезд в другой город за лучшей долей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не такие уж россияне лежебоки, как принято иногда считать. Абсолютное большинство наших соотечественников (82%) готовы решиться на переезд в другой город за длинным рублем. В первую очередь, речь идет о переезде в Москву и Санкт-Петербург. Далее с большим отрывом в популярности идут Сочи, Краснодар и Владивосток, выяснили аналитики Работа.ру, опросив 5 000 совершеннолетних жителей всех регионов страны.

По мнению опрошенных, на самый высокий заработок после переезда можно рассчитывать, устроившись программистом — 146 тысяч рублей. Также среди самых хорошо оплачиваемых областей названы строительство, маркетинг, банковский сектор, медицина и промышленность.

- Люди готовы уехать из своих городов из-за того, что существует сильное разделение в доходах между столицами, крупными городами и провинцией, - комментирует Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - Страна развивается очень неравномерно. Москва и Питер являются «пылесосами» людских и финансовых ресурсов со всей страны. Это серьезная проблема межбюджетных отношений приводит к тому, что существует феномен так называемого «замкадья» - провинциальной России за пределами городов-миллионников. Нищета отдельных регионов просто ужасает.

КОНКРЕТНО

Вы готовы переехать в другой город на более высокооплачиваемую работу?

Да - 82%

Нет - 18%

В каком городе, по вашему мнению, вы можете получать самую высокую зарплату за свою работу?

Москва — 61%

Санкт-Петербург — 12%

Сочи — 2%

Краснодар — 2%

Владивосток — 2%

Новосибирск — 1%

Екатеринбург — 1%

Казань — 1%

Калининград — 1%

Красноярск — 1%

Нижний Новгород — 1%

Ростов-на-Дону — 1%

Хабаровск — 1%

Другое (чаще всего отмечали зарубежные города или города севера России (Мурманск, Магадан, Анадырь и др.) — 11%

Как вы считаете, какую зарплату вы бы могли получать в выбранном городе?

IT, телеком — 146 300 рублей

Строительство — 141 700 рублей

Маркетинг, реклама, PR — 132 000 рублей

Банки, финансы, инвестиции — 128 900 рублей

Медицина — 126 400 рублей

Производство и промышленность — 126 200 рублей

Продажи — 124 200 рублей

Дизайн, творчество — 123 500 рублей

Транспорт и логистика — 122 700 рублей

Образование — 117 400 рублей

Рестораны, кафе — 105 400 рублей

Ритейл — 102 800 рублей

Охрана — 90 500 рублей

По данным Работа.ру