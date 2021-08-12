«Нищета отдельных регионов ужасает»: Москва и Питер продолжают «пылесосить» остальную Россию

Абсолютное большинство наших соотечественников готовы решиться на переезд в другой город за лучшей долей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Не такие уж россияне лежебоки, как принято иногда считать. Абсолютное большинство наших соотечественников (82%) готовы решиться на переезд в другой город за длинным рублем. В первую очередь, речь идет о переезде в Москву и Санкт-Петербург. Далее с большим отрывом в популярности идут Сочи, Краснодар и Владивосток, выяснили аналитики Работа.ру, опросив 5 000 совершеннолетних жителей всех регионов страны.
По мнению опрошенных, на самый высокий заработок после переезда можно рассчитывать, устроившись программистом — 146 тысяч рублей. Также среди самых хорошо оплачиваемых областей названы строительство, маркетинг, банковский сектор, медицина и промышленность.
- Люди готовы уехать из своих городов из-за того, что существует сильное разделение в доходах между столицами, крупными городами и провинцией, - комментирует Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - Страна развивается очень неравномерно. Москва и Питер являются «пылесосами» людских и финансовых ресурсов со всей страны. Это серьезная проблема межбюджетных отношений приводит к тому, что существует феномен так называемого «замкадья» - провинциальной России за пределами городов-миллионников. Нищета отдельных регионов просто ужасает.
КОНКРЕТНО
Вы готовы переехать в другой город на более высокооплачиваемую работу?
Да - 82%
Нет - 18%
В каком городе, по вашему мнению, вы можете получать самую высокую зарплату за свою работу?
Москва — 61%
Санкт-Петербург — 12%
Сочи — 2%
Краснодар — 2%
Владивосток — 2%
Новосибирск — 1%
Екатеринбург — 1%
Казань — 1%
Калининград — 1%
Красноярск — 1%
Нижний Новгород — 1%
Ростов-на-Дону — 1%
Хабаровск — 1%
Другое (чаще всего отмечали зарубежные города или города севера России (Мурманск, Магадан, Анадырь и др.) — 11%
Как вы считаете, какую зарплату вы бы могли получать в выбранном городе?
IT, телеком — 146 300 рублей
Строительство — 141 700 рублей
Маркетинг, реклама, PR — 132 000 рублей
Банки, финансы, инвестиции — 128 900 рублей
Медицина — 126 400 рублей
Производство и промышленность — 126 200 рублей
Продажи — 124 200 рублей
Дизайн, творчество — 123 500 рублей
Транспорт и логистика — 122 700 рублей
Образование — 117 400 рублей
Рестораны, кафе — 105 400 рублей
Ритейл — 102 800 рублей
Охрана — 90 500 рублей
По данным Работа.ру