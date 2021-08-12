Американка вышла замуж за убийцу своего брата

Кристал Строс вышла замуж за Джона Тайдьёна (молодожены на фото). В своё время избранник Кристал был признан судом убийцей её брата. Фото: YouTube

Жительница американского штата Огайо Кристал Строс стала женой человека, осужденного за убийство ее сводного брата в 1980-е.

Эти странные отношения начались с письма. Кристал решила написать в тюрьму Джону — сказать, что простила его за случившееся и не держит зла.

- Я написал ей ответ — настаивал, что я никого не убивал, - рассказал журналистам 5 канала Кливленда мужчина.

У них завязалась переписка, которая и вылилась в настоящую любовь. Свадьбу сыграли на свободе, хотя Джон все еще не может выпутаться из дела, расследование по которому ведется аж с 1987 года.

Тело Брайана МакГэри было обнаружено у него дома. Эксперты обнаружили и серьезное ножевое ранение, и следы от выстрела в голову — он и стал смертельным. В ходе расследования Джон Тайдьен, который был соседом Брайана по квартире, заключил сделку со следствием: он подписал признание, согласно которому застрелил приятеля, который сам хотел на него напасть. Учитывая, что это была самооборона, а парень во всем признался, срок ему назначили небольшой.

Но уже в тюрьме он отказался от своих слов, настаивая на полной невиновности. Срок ему добавили. К тому же в ответ следователи вытащили на свет божий показания его друга, которого Джон якобы попросил спрятать пистолет, из которого застрелили Брайана. Молодой муж же настаивает, что его сосед покончил жизнь самоубийством. В общем, дело ясное, что дело темное.

Пока шли разбирательства, Джон и Кристал становились все ближе. В прошлом году, еще сидя в тюрьме Нью-Йорка, мужчина сделал своей подруге предложение по телефону, и та согласилась. Когда он освободился, они сыграли свадьбу.

Правда, скорее всего, молодым недолго быть вместе. Скоро начинается новое судебное разбирательство по делу Джона — и он вполне может получить новый срок.