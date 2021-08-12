Роспотребнадзор запускает сервис подбора программ здорового питания на портале здоровое-питание.рф

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С его помощью каждый пользователь сможет составить для себя и своеи семьи сбалансированный рацион, получить советы по правильному сезонному питанию, рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое другое.

Все программы одобрены экспертами проекта и стратегическим партнером ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи». Уникальный сервис уже работает – доступен по ссылке 4сезона.здоровое-питание.рф

«На просторах интернета можно найти множество сайтов, где предлагают подобрать программу питания, но далеко не все они содержат достоверную информацию, а некоторые просто небезопасны. Мы создали первый официальный ресурс с широким набором полезных сервисов по здоровому питанию – абсолютно бесплатный и общедоступный. Он содержит актуальную информацию, проверенную и одобренную научными экспертами. Сервис «4 СЕЗОНА – ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» поможет всем желающим приобщиться к здоровому образу жизни», – заявила в рамках пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Роспотребнадзора Надежда Раева.

Сегодня сервисный раздел «4 СЕЗОНА – ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» включает несколько интерактивных разделов.

Подбор программы питания – основной сервис проекта, позволяющий подобрать оптимальное меню для снижения или удержания веса, профилактики различных заболеваний (например, диабета, гипертонии, остеопороза и других). Уже сейчас доступны около 30 программ питания, и их количество будет увеличиваться. Все программы разработаны специалистами ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи», а также экспертами других ведущих научных центров страны. Сервис подбора программ дополнен удобным инструментом – «Персональный дневник питания», где сохраняются все выбранные программы и можно легко отслеживать прогресс.

Расчет калорийности блюда – сервис, с помощью которого пользователь сможет узнать, насколько калорийны его любимые рецепты, и скорректировать свой рацион.

Вопросы эксперту – в разделе собрано более 100 самых популярных вопросов на тему здорового питания и ответы экспертов на них. Можно задать и свой вопрос, воспользовавшись специальной формой.

Тематические тесты – здесь пользователи смогут проверить и расширить свои знания о здоровом питании.

Подбор тренировки. Правильное питание – половина успеха, но физическая активность также очень важна. В этом разделе можно выбрать видеотренировку в зависимости от поставленных задач (похудение, увеличение мышечного тонуса, подвижности, гибкости и т. п.).

Состав продуктов питания – интерактивная таблица, благодаря которой пользователи узнают, что и в каком количестве нужно есть, чтобы получить достаточно белков, жиров, углеводов и микронутриентов.

Кроме того, в разделе представлены информационные материалы, интервью и комментарии экспертов и амбассадоров проекта, сезонные рекомендации по здоровому питанию и советы на каждый день, которые помогут сделать рацион более сбалансированным и разнообразным.

Сервис 4сезона.здоровое-питание.рф органично вписался в экосистему проекта «Здоровое питание». На основном портале здоровое-питание.рф много полезной информации, которая помогает освоить правила здорового образа жизни и научиться находить баланс в питании. В разделе «Школе здорового питания» доступны видеолекции, созданные при участии ведущих экспертов проекта. Специалисты делятся ценными знаниями о сбалансированном рационе, специфике питания людей разных возрастов и беременных женщин, рассказывают о том, как выбрать качественные и безопасные продукты.

В разделе «Книга рецептов – готовим вместе» собраны описания простых и полезных блюд, присланные читателями сайта, которые может приготовить каждый, кто хочет перейти на здоровое питание. А также мастер-классы от партнеров проекта – ВДЦ «Орленок» и ведущих шеф-поваров страны. Особое внимание уделено качеству и безопасности продуктов питания. Как выбрать товары, как правильно читать этикетку, каковы нормы потребления, куда обращаться покупателям, если товар оказался некачественным, – расширенные рекомендации специалистов Роспотребнадзора доступны читателям портала.

Новый сервис «4 СЕЗОНА – ТАРЕЛКА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА» позволит расширить возможности проекта «Здоровое питание». Аудитория сможет не только получить самую достоверную и актуальную информацию о здоровом питании, но также начать применять знания на практике – составить полноценный, сбалансированный рацион, наладить режим питания, оздоровить свое меню, выбрать оптимальную тренировку и проконтролировать прогресс. Планируется дальнейшее расширение возможностей сервиса и постоянное пополнение списка доступных программ питания, разработанных научными экспертами.

Справочно

С 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Основные цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения до 78 лет, снижение смертности людей старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Здоровый образ жизни невозможен без правильного, сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» ведется контроль за показателями качества продуктов питания на полках магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции. Оборудовано 89 испытательных лабораторных центров. Исследуются 15 групп пищевой продукции, каждая по 10–15 показателям (микро- и макроэлементы, включая витамины, трансизомеры, антибиотики и т. д.).

В 2019 году создан и развивается портал здоровое-питание.рф, специальные онлайн-проекты школа.здоровое-питание.рф, рецепты.здоровое-питание. рф, а также страницы проекта в социальных сетях. В 2021 году запущен уникальный сервис 4сезона.здоровое-питание.рф.

Всего к проекту «Здоровое питание» уже присоединились 75% россиян – это более 110 млн человек. Охват сайта здоровое-питание.рф составил более 79 млн человек, охват проекта в социальных сетях – более 22 млн человек.

Более подробную информацию можно получить на сайте здоровое-питание.рф, а также на страницах Роспотребнадзора в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.