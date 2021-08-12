В столице над станцией метро «Ботанический сад» пройдёт эстакада

Северо-Восточная хорда Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Северо-Восточной хорде в Москве продолжается строительство в районе станции метро «Ботанический сад».

«На этом участке завершили монтаж металлоконструкций пролетного строения эстакады Северо-Восточной хорды, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Сейчас проводится гидроизоляция конструкций, бетонирование дорожного полотна, также приступили к укладке асфальтобетонного покрытия».

Эстакада «Б» проходит от Березовой аллеи, пересекает Сельскохозяйственную улицу, частично над проезжей частью проезда Серебрякова, над станцией метро «Ботанический сад». Длина маршрута - 1,45 километра.

Напомним, на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят дороги общей длиной 17,9 километра. Среди них:

- 3 эстакады основного хода, 2 эстакады съезда общей длиной 5,316 километра;

- реконструкция моста через реку Яуза длиной 31,39 метра;

- три новых моста через реку Лихоборка общей длиной 148,3 метра.

Кроме того, реконструируют подземный пешеходный переход около станции метро «Ботанический сад». Здесь обновят два выхода, построят дополнительный лестничный сход, пандус, лифт для инвалидов и мам с колясками.

Кроме этого, жители смогут пройти по пешеходному тоннелю в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.

СПРАВКА «КП»

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) и далее за МКАД – до строящейся трассы М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».

СВХ соединит крупные автомагистрали города – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. При этом с неё появится выход на 15 крупных московских улиц – Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и др.

Кроме того, СВХ обеспечит подъезд к 12 транспортно-пересадочным узлам (ТПУ), 21 станции метро и МЦК, а также к платформам МЦД-1 и перспективного МЦД-3.

Длина СВХ - порядка 35 километров. Всего с учетом съездов и реконструкции соседних с ней улиц построят более 100 километров дорог, свыше 70 эстакад, мостов и тоннелей длиной около 38 километров, а также 18 пешеходных переходов.