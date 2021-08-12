Умирала Татьяна долго и ей не могли помочь

Татьяна печет хлеб Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

На днях померла Татьяна Самбиндалова в возрасте 59 лет. Обывателю её имя ни о чем не говорит. Однако, за этой смертью кроются некие, скажем так, недоумения.

С семейством Самбиндаловых - охотников манси - мы познакомились в 2016 году, когда в окрестностях перевала Дятлова искали обломки ракетной техники. Живут Самбиндаловы в одиночестве, в глухой тайге, неподалеку от озера Турват (Ханты-Мансийский автономный округ). До ближайшей цивилизации с магазином, больницей, школой 150 км.

В прошлые времена суровые была у манси необходимость существовать в тайге, пропитание добывать охотой. Теперь времена гуманные и обитать средь дебрей уже неразумно просто. Еще в советские годы всех манси в Свердловской области собрали и поселили в деревне Ушма. Построили им дома, дали все необходимое. Семейство же Самбиндаловых за границей Свердловской области. Так и остались они в тайге: глава семейства Савва, супруга его Татьяна, четверо сыновей и две дочери. Дочери подались в поселок, поработали там в столовке и вышли замуж. А сыновьям податься некуда. Профессий нет, кроме как охотничьих. Невест в тайге тоже нет, потому все четверо холостые, хотя старшему уже под сорок.

Это, конечно же, не единственное в стране семейство, проживающее зачем-то в дебрях. И государство об этих семьях вроде бы как заботится. На программу по поддержке малых народов выделяются огромные деньги. А местной власти выгодно их освоить и отчитаться за проделанную работу. По той программе Самбиндаловым подарили множество всякой техники от мотопил до снегоходов и дизельного генератора. Завозят на вездеходах продукты, горючее. У них телевизор со спутниковой антенной, спутниковый телефон. В случае ЧП к ним прилетит вертолет. Вертолет прилетает также в дни всяких выборов. Из него выходят нарядные тетки, раздают семейству подарки. Выносят на поляну красную урну и объясняют, что вот эти бумажки надобно опустить в ту щелочку. ...Но денег на поддержку выделяется столько, что их нелегко потратить даже на вертолеты. Потому несколько лет назад к Самбиндаловым аж с Ямала привезли под сотню оленей! Дескать, вы же, манси, еще и оленеводы. Построили для оленей большой загон. Стадо перезимовало, а по весне сбежало оно в тайгу. Четверых оленей поймали, поставили в уши чипы. И если они опять убегут, их засекут со спутника. Отправят в тайгу бригаду выловить беглецов.

Семейство оленеводов Самбиндаловых. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Такая вот государственная забота о таежных отшельниках, а то, что забота эта заставляет их жить в лесу и обрекает на вымирание - никого не терзает. На выделяемые деньги каждому из братьев можно купить квартиру в центре Москвы или Лондона, дать высшее образование. Но нам выгоднее отчитываться каждый год за проделанную работу, благодаря которой люди живут в тайге и по сути в дикости. Развлечение - только водка.

Татьяна была очень строгой женщиной. В редкие праздники разрешала мужу и сыновьям прикладываться к спиртному. Теперь они явно сопьются скоро, и никакая государственная программа поддержки малых народов им не поможет.

Как рассказал нам предприниматель из Серова Дмитрий Киреев, помогавший с похоронами, Татьяна возвращалась с кем-то к себе на стойбище из города Ивделя. Ей стало плохо среди тайги. Доставили на базу Ильича. Это пара ничейных домиков, в которых ранее обитали геологи. Два дня ее не могли с базы вывезти. Лишь на третий отправили вертолетом в город Краснотуринск. Но уже было поздно. Там-то и умерла - инсульт.

Живи Татьяна в цивилизации, ее бы наверняка спасли. Будет ли кто спасать оставшееся в тайге без матери семейство Самбиндаловых, нам про то неведомо.

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