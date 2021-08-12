Звезда сериала «Гадалка» Екатерина Олькина: «Я снималась, будучи беременной вплоть до девятого месяца»

Екатерина Олькина снялась в главной роли в во втором сезоне сериала «Гадалка». Фото: предоставлено ПЦ "Горад"

Звезда сериалов «Течет река Волга», «Хрустальный» и многих других Екатерина Олькина вышла с главной ролью в очередной премьере Первого канала — второй сезон проекта «Гадалка» актриса отыграла, как оказывается, будучи в положении. «КП» не смогла не спросить, насколько это тяжело.

- Екатерина, как вы считаете, гадалка на первой кнопке — это возвращение ко временам Кашпировского?

- Моя героиня ведь не гадалка — так воспринимают ее недалекие люди, живущие рядом с ней, которые не желают разобраться в том, что с ней происходит. На самом деле, она не рада некоему дару экстрасенсорики, которым обладает. И вовсе не зарабатывает на этом деньги. Более того, не объявляет себя гадалкой или экстрасенсом — просто у Некрасовой сильно развита интуиция. Она может полагаться на интуицию и визуализировать чувство, которое к ней приходит. Поэтому видит чуть больше, чем другие. «Гадалка» - просто громкое название сериала. Так ее воспринимают окружающие.

Фото: предоставлено ПЦ "Горад"

- У Ивана Урганта в шоу вы признавались, что на съемках первого сезона работали, будучи кормящей первого сына Митю мамой. А на съемках второго...

- Будучи беременной. Вплоть до девятого месяца (второй сын Мирон родился в 2020 году).

- Как...

- Вот так. Было непросто. Поэтому в первом сезоне было попроще. Отрываться от ребенка и проводить целый день на площадке, конечно, тяжело. Но, главное, не взращивать в себе чувство вины по этому поводу. Ведь я делаю все это ради детей. Если у ребенка будет счастливая мама, которая самореализуется не только дома, но и в профессии, счастлив будет и ребенок. Он будет получать качественно другое внимание. Психологи говорят о том, что важно не количество времени, проведенного с ребенком, а его качество. Я понимаю, что когда работы нет, и я сижу с детьми, тоскую по работе, накручиваю себя мыслями о невостребованности и по сути вношу негативное настроение в дом. А когда работа есть — да, устаю и иногда не сплю ночами — тот выходной, который выпадает, я с провожу с детьми с такой любовью и вниманием....отдаю всю себя. К ним приходит сильно соскучившаяся мама.

Яна Крайнова, продюсер Екатерина Гордецкая и Екатерина Олькина. Фото: предоставлено ПЦ "Горад"

- На съемки берете детей?

- Мирон (1,5 года) сейчас в том же возрасте, что и был Митя (5 лет), когда мы снимали первый сезон «Гадалки». Но работать с Мироном на площадке я начала, когда ему было 3,5 месяца. Он уже бывалый киношник (смеется). Побывал со мной в трех киноэкспедициях, так что теперь ему теперь ничего не страшно. Абсолютно адаптирован. Митю, кстати, я не таскала на съемки, а Мирон буквально жил со мной в киновагончиках: Ярославль, Шахты, Москва. Зато он растет очень контактным, общительным и легко привыкающим к любой среде ребенком. Если мама рядом, больше ничего не надо — ни квартиры, ни города.

- Митя другой?

- С ним было иначе. Я «заперла» его дома (оставила няне и бабушке), не возила по съемочным площадкам. И теперь понимаю, что зря. Даже если я прибегу к нему во время обеда и хотя бы час проведу с ним, это крайне важно для ребенка. Он видит, что мама пропадает не весь день. Вот сейчас ушла, но через пару часов придет и обязательно покормим. Так что с Мироном я переживаю «эффект второго ребенка»: появилось гораздо больше смелости, нет тотального страха по поводу каждого неверного действия.

- От чего самого дорогого приходилось отказываться ради роли?

- От самого дорогого, слава богу, не приходилось. Разве что от волос (смеется). Когда меня стригли для образа. А так...нет, не припомню серьезных жертв. Надеюсь, их и не будет.

- Вы родились в северном Котласе, но уехали оттуда в более теплые края. Как переносите низкие температуры и холод во время съемок?

- Плохо переношу, как и любой нормальный человек. В силу того, что я вечно стремлюсь к худобе, разумно питаюсь и ограничиваю себя, жировая прослойка становится меньше, поэтому мерзну больше (смеется). Когда мы снимали второй сезон «Гадалки», я была в положении, и нам так не везло! Каждый раз, когда мы снимали натуру, лил дождь. Практически всегда. Но я благодарна художникам по костюмам — они меня утепляли. У меня было пальто oversize, скрывающее живот. Под него мы поддевали тонкий, но очень теплый жилет. А в ботинки всегда крепили стельки-самогревы. В общем, меня берегли.

Фото: предоставлено ПЦ "Горад"

- Как проявляет себя Михаил Пореченков во время работы? Балагурит?

- Любит колоть партнеров. Помню, у меня даже во время одной сцены был некий экзамен: он пытался меня расколоть (рассмешить во время съемки — Авт.) всеми силами, я не поддалась. И после команды «Стоп!» сказал: «Ай, молодца!». А вообще, очень сильно поддерживал и помогал. Особенно во втором сезоне, когда я была в положении. Мы снимали сцену, когда в мою героиню попадает пуля во время праздника. Мне надо было упасть в кадре. Миша физически поддерживал меня: придумал мизансцену так, что ловил меня руками. Я понимала, что рядом есть сильный мужчина, опора и плечо. Морально это очень большой плюс. Все время говорил: «Олькина, я не понимаю, как ты это делаешь? Нам, мужикам, сложно, а ты все выдерживаешь!».

- В настоящий момент вы снова на съемках?

- Да, в Петербурге. Снимается сериал «Алекс Лютый. Дело Шульца» (НТВ). Новая история, новые герои. Тоже занимаемся расследованием нацистских преступлений во время Великой Отечественной войны. Моя героиня, майор прокуратуры Вера Гришина, с полковником КГБ Андреем Елисеевым (Антон Хабаров) ищут нацистов.

Фото: кадр из фильма.

А скоро, надеюсь, должна выйти еще одна работа — сериал «Стюардесса» (Россия 1). Мне очень дорога эта роль. Жду премьеры с нетерпением. Там у меня — внимание! — главная отрицательная роль. Наконец-то дали сыграть злодейку. И это такое актерское счастье...роль на сопротивлении. Очень надеюсь, что у меня получилось реализовать амплитуду образа, заложенную в сценарии. Героиня очень яркая, свободная, уверенная в себе, с интересной манерой речи, эффектная стюардесса. Сначала предстает как некая хищница, которая охотится за командирами экипажа, чтобы выйти замуж. Но после ряда разочарований трансформируется и приходит к пониманию того, что все мечты и устремления надуманны и не содержат никакой правды, ничего не стоят. Если зрители не полюбят такую героиню, то, надеюсь, в конце примут и будут болеть за нее.

«Гадалка», Первый, по будням, 21.30