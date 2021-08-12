Летние каникулы семья Кристины на этот раз проводит в Греции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С бизнесменом Михаилом Земцовым Кристина Орбакайте счастлива уже более 10 лет. Пара воспитывает общую дочь Клавдию, которую супруги назвали в честь любимой певицы Аллы Пугачёвой Клавдии Шульженко.

Летние каникулы семья Кристины на этот раз проводит в Греции.

Певица обладает роскошными формами, стройной фигурой, но как истинная леди, редко балует откровенными снимками подписчиков.

Но, видимо, отпускное настроение позволило артистке расслабиться и Кристина показала своё фото в бикини.

Читатели Инстаграма Орбакайте были ошеломлены ее формой, мол, прекрасно выглядите, красавица.

Надо заметить, что хорошая фигура Кристины-плод ее трудов, а не генетика. Артистка частенько придерживается бессолевой диеты и занимается спортом.

- Сейчас много всего интересного: пилатес, силовые вместе с кардио тренировки, - объясняла в прошлых интервью kp.ru Кристина Орбакайте.-

- Мне повезло, что у меня с моим мужем Мишей совпадают и вкусы, и образ мыслей.

У нас нет такого, что он на север, я на юг. Или там, к примеру, у мужа и жены порой разные холодильники. У нас холодильник один (смеется.). У нас с Мишей один круг общения и даже один тренер по боксу,-смеётся певица.

Кристина Орбакайте ошеломила стройной фигурой в бикини Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним: старшего сына Никиту Кристина Орбакайте родила от певца Владимира Преснякова, с которым с юности жила в гражданском браке. Потом у певицы был гражданский союз с бизнесменом Русланом Байсаровым, отцом ее среднего сына Дени.

С нынешним и своим первым официальным мужем бизнесменом Михаилом Земцовым Кристина познакомилась в Майами, на вечеринке у композитора Игоря Николаева. Семья Михаила ещё в советские годы переехала на ПМЖ в Штаты. В Майами родилась и общая дочь Кристины и Михаила Клавдия.

По словам певицы, дочь, как и она в детстве, занимается балетом.