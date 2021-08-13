Чем дальше в лес - тем выше срок: мужчине грозит тюрьма за то, что вместо властей расчистил дорогу

Игорь Рогожин показывает те самые деревья, от которых расчищали дорогу Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Расчистив по просьбе жителей трех деревень заросшую лесную дорогу, руководитель мордовского агропредприятия Игорь Рогожин оказался под уголовной статьей. Его подозревают в «незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере» и теперь возмущенные селяне собирают сходы и подписи в его защиту, требуя прекратить юридический абсурд.

РАНЬШЕ ЧИСТИЛИ «НЕЭФФЕКТИВНЫЕ» КОЛХОЗЫ

- … Дурь же какая, а! - негодуют бабушки, давая народную оценку произошедшему на околице их села Большая Поляна. - Скажи, что сделать-то надо, чтобы его не сажали? Ты же из Москвы, знаешь. В Думу, Путину писать? Рогожин же единственный, кто впервые за тридцать лет этой дорогой занялся, никому до нее дела не было!..

И, тяжело выдохнув, селяне хором рассказывают о позабытой всеми грунтовой дороге, которая и стала причиной скандала. Она соединяла их Большую Поляну и еще пару сел с райцентром Кадошкино. По ней в 1941-м уходили в военкомат, а оттуда на войну, их деды, по ней возили зерно и молоко в райцентр. И все это время путь расчищался силами и техникой местного колхоза. В «святые 90-е» он повторил судьбу тысяч подобных хозяйств, которые с легкой руки «реформаторов» были названы «неэффективными», и сгинул. А вместе с ним — большинство социальных функций, с которыми он неплохо справлялся.

И дорога все больше становилась историей - из ее 6,5 км около 800 метров приходится на просеку в леске, которая постепенно зарастала: оказалось, что поддерживать ее в должном состоянии возможно лишь коллективным трудом, у единоличников сил на это не хватало. Многочисленные просьбы к властям оставались на бумаге, а местные бюджеты еле концы с концами сводят.

- Самим расчистить? Куда там... - тихо говорит глава Большеполянского сельского поселения Наиля Долотказина. - Там около миллиона надо было, а у нас весь бюджет — 1,4 миллиона, из которых только около 400 тысяч — собственные доходы…

Бывало, о дороге вспоминали ближе к выборам. А потом благополучно забывали. Как шутят местные, на обещаниях восстановить ее выросло не одно поколение депутатов. Так и приходилось селянам почти 30 лет накручивать до райцентра 21 км «вкруголя». Вместо вот этих вот 6,5 километров напрямую.

Все изменилось в этом году, когда главы трех сельских поселений обратились к руководителю филиала агропредприятия «Магма ХД» Игорю Рогожину восстановить старую дорогу. «Исторически сложившаяся, использовалась населением с начала прошлого века», - аргументировали сельские чиновники. Добавляя, что его тяжелая сельхозтехника также поедет на поля по ней, сохраняя основные дороги, а «скорая» с пожарными, случись что, доберется до людей на 15-20 минут быстрее.

И радости-то было, когда в июне они наблюдали грейдеры с бульдозерами. А теперь с недоумением лицезреют, как работает еще одна машина — государственная…

Мост вроде бы есть. Но его... нет... Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«ЧЕРНЫЙ ЛЕСОРУБ, БЛИН...»

Мы проезжаем расчищенную широкую просеку и останавливаемся возле кучи поваленных деревьев.

- Вот они - «вещдоки», - грустно улыбается Игорь Рогожин. - Полицейские предупредили: не дай Бог, хоть один куст пропадет — будет уже «уничтожение улик». Так что храню.

Его сотрудники уже заканчивали расчистку, попутно ликвидировав образовавшуюся чуть дальше свалку, как появились полицейские: кто разрешил? Следом прибыли лесничие, составив протокол об уничтожении деревьев, а еще через несколько дней Рогожин станет главным фигурантом уголовного дела - «незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере», по которой ему грозит до 7 лет неволи.

Куча древесного хлама никак не вяжется с грозной формулировкой обвинения, да и деловой древесиной это можно назвать лишь в качестве издевательства.

На старых картах эта дорога существует Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Многое и на дрова-то не пойдет! - продолжает «злоумышленник». - Но они посчитали — мол, свалил 33 дерева. 12, 14, 16 сантиметров в диаметре. Высчитали, что это стоит 5300 рублей, умножили на штрафной коэффициент и ущерб получился уже в 269 тысяч, а это и есть - «особо крупный размер». Так я и стал «черным лесорубом», блин… Ведь никакого умысла-то не было — мы просто сделали людям дорогу, не собираясь заниматься бизнесом на лесе! Здоровые стволы, которые вон стоят, мы и не подумали тронуть. И опять же — мы работали в русле старой дороги: смотрели, где бугры справа и слева, и не лезли туда. Может, и свалили нечаянно несколько дубков, но нецеленаправленно. Мы расчищали дорогу с тем расчетом, чтобы могла разъехаться техника. А зимой куда снег будем чистить? Мало того — оказывается, никакой дороги в документах нет, а есть какая-то межквартальная просека… А это что тогда?

Он тормозит «уазик» и предлагает разгадать еще одну загадку. И я запутываюсь еще больше

В защиту Игоря Рогожина люди собрали более 500 подписей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

МОСТ ЕСТЬ. НО ЕГО… НЕТ

Грунтовка упирается в шикарный железобетонный асфальтированный мост через Иссу. Строительство такого по нынешним ценам выльется не в один десяток миллионов.

- Дороги, значит, официально нет, а мост есть! - торжествующе говорит Игорь. - Тогда для чего мост-то строили еще в 90-х, если дороги к нему нет?

- Да и моста нет, - еще больше удивит позже глава Кадошкинского района Андрей Чаткин. - То есть, он, конечно, есть, но мы не нашли документов на него… На дорогу тоже.

- Чудеса! - присвистывают мужики. - У нас прям Россия наоборот!

- В смысле?

- Как порой бывает — по документам объект построен, а его на самом деле нет — своровали. Здесь же мост есть. Но его… нет…

На околице села Большая Поляна - очередной сход в поддержку руководителя агропредприятия Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

БЫЛА ДОРОГА, СТАЛА - «МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПРОСЕКА»

На въезде в Большую Поляну тем временем идет очередной сход в защиту Игоря. «Действия Рогожина носят исключительно положительный характер… Администрации сельских поселений и администрация района не выделяют средства на восстановление данной дороги… Последствия восстановления дороги пойдут на пользу всему району...» - цитируют селяне резолюцию, под которой поставили более 500 подписей, наперебой требуют немедленно снять с него «уголовку», доказывают, что дорога здесь была испокон веков, а произошедшее называют произволом. Вскоре замечают человека в зеленой форме Рослесохраны и срывают зло на него.

- Поймите, - оправдывается участковый лесничий Инсарского лесничества Александр Абрашкин. - К дороге мы не имеем претензий. Но когда расчищали, были заезды тракторов на земли лесного фонда. Ущерб 33 дерева. Если бы он обратился к нам заранее, мы бы установили границы — куда стоит заезжать, куда нет...

У деревенских снова непонимание в глазах — почему в былые годы колхоз также чистил, и ни у милиции, ни у лесников никаких претензий не было, а сейчас - уголовка? Что изменилось-то? И когда эта дорога вдруг перестала существовать в документах, а часть ее стала «межквартальной просекой»?

- И мы этого не знали! - Игорь Рогожин достает какие-то планы. - Мы же посмотрели карты перед работами. Вот, 90-х годов - «строящаяся дорога». И никакого леса не обозначено! В этой — тоже ни слова про лес и межквартальную просеку с границами… А вот еще.

Лесничий Александр Абрашкин объясняет, что не мог поступить иначе Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На свет появляется схема территориального планирования, которую кадошкинские депутаты утвердили в 2010 году: «Дорога от н.п. Кадошкино до н.п. Большая поляна запланирована к переводу в статус дорог с твердым покрытием местного значения».

- Тогда не срослось — денег в бюджете не хватило. Но главное - снова ничего про лес и ограничения, а в тексте прямо - «дорога». Как асфальтировать-то то, чего нет? Или они от нечего делать произволом решили заняться?

«ФОРМАЛЬНО ПРАВИЛЬНО, А ПО СУТИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО»

И вместе с селянами мы пытаемся постичь эту далекую от справедливости историю, доведенную до уголовного дела. О том, что Россия — «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», у нас даже в Конституции написано. И в рамках выполнения этих соцобязательств перед людьми государство, в том числе, должно было восстановить эту скандальную дорогу. А не оправдываться вечно то отсутствием денег, то отсутствием ее в реестре дорог (и кто, как ни чиновники, обязаны внести дорогу в этот реестр?) И уж совершенно точно не привлекать человека к ответственности, если тот за государство выполнил эту функцию, облегчив людям жизнь в глубинке.

Врио главы Мордовии Артем Здунов пообещал разобраться в ситуации Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А можно было просто закрыть глаза на эти деревца? - спрашиваю лесничего.

- Есть закон и я не мог поступить иначе, - вздыхает он. - Это же полиция меня вызвала, и если бы я сделал по-другому, они пожаловались бы в прокуратуру и там меня бы заподозрили в умышленном сокрытии и коррупции. Меня бы просто посадили…

- А полиции это зачем? - не отстают от лесничего, но тот лишь пожимает плечами.

- Понятно - «палочки»! - делают выводы люди.

В итоге заявление лесничего попало к следователям и колесики системы закрутились. Селяне, качая головами, соглашаются, что контроль и борьба с коррупцией — это, конечно, хорошо. Но уж больно курьезные формы все это приобрело. И кто-то тотчас вспоминает Ленина с его знаменитым: «Формально правильно, а по сути — издевательство».

- Едет!…

Та самая дорога, за расчистку которой Игорю Рогожину грозит до 7 лет тюрьмы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«С ПЕНСИЙ КОМПЕНСИРУЕМ! ЛИШЬ БЫ ИГОРЯ НЕ САЖАЛИ»

К селу подъезжает авто, из которого выходит врио главы Мордовии Артем Здунов - к этому времени скандал уже докатился до Саранска. Он обещает взять ситуацию под личный контроль и говорит, что дал поручение республиканскому прокурору проверить: действительно ли задет лесной фонд.

- Это же явно не злостное деяние, в этом, думаю, никто не сомневается, - говорит губернатор народу. - Какие уголовные дела? Здесь что, кто-то кого-то убил? Давайте разберемся. Если нет нарушения — все, до свидания! Если задет лесной фонд — просто нужно высадить новые деревья, компенсировать ущерб.

- Мы компенсируем! - с жаром откликаются селяне. - С пенсий наших скинемся и сами все посадим. Лишь бы Игоря Александровича не наказывали!

Губернатора провожают аплодисментами и расходятся довольные - видно, что предложение главы региона совпало с их требованием на справедливый исход дела. По пути к домам, правда, удивленно задавая друг другу один и тот же вопросы: а что, так можно было — без уголовки и скандала?..

P.S. На момент публикации уголовное дело о незаконной вырубке продолжало расследоваться. «Комсомолка» будет следить за развитием этой истории.