В Ленинградской области волонтеров будут награждать за добрые дела

В Ленинградской области учредили специальную награду для поощрения волонтеров. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Ленинградской области с этого года появится особая награда для добровольцев. Губернатор Александр Дрозденко объявил об учреждении регионального знака отличия для лучших волонтеров. Его будут вручать жителям региона за бескорыстные и добрые дела.

Первые награды ленинградцы, отличившиеся в волонтерской работе, получат 5 декабря - в Международный день добровольцев. Региональными знаками отличия будут отмечаться те, кто своим трудом и личным примером вносит большой вклад в развитие добровольческого движения и реализацию социально-значимых проектов, безвозмездно помогает людям и выступает за сохранение традиций милосердия.

Идея учредить региональный знак отличия для поощрения лучших добровольцев принадлежит руководителю Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольге Амельченковой. С этим предложением она обратилась к главе Ленинградской области, и Александр Дрозденко поддержал инициативу. Ольга Амельченкова отметила, что подобные знаки отличия уже существуют в некоторых других регионах России. Появление награды для добровольцев в Ленинградской области, где волонтерское движение развивается особенно активно, - это еще один повод поблагодарить людей, бескорыстно помогающих другим.

- В прошлом году президент России Владимир Путин разрешил награждать волонтеров знаком отличия «За благодеяние». Так впервые появилась государственная награда за вклад в развитие добровольчества, - комментирует руководитель движения «Волонтеры Победы». - В ряде субъектов России уже существуют аналогичные региональные награды. Например, в Воронежской, Самарской областях, Санкт-Петербурге. Учреждение такого знака в Ленинградской области даст дополнительный импульс для развития волонтерской деятельности в нашем регионе и возможность сказать «спасибо» людям, которые искренне помогают другим.

Учредить региональный знак отличия добровольцев губернатору Александру Дрозденко предложила руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Фото: пресс-служба правительства региона.

Ранее, в начале августа, эксперты Ассоциации волонтерских центров России включили Ленинградское объединение волонтеров в десятку лучших добровольческих центров страны. При составлении рейтинга учитывалась активность местных волонтеров и их вклад в развитие области. Только с начала 2021 года ленинградские добровольцы помогали в организации и проведении 30 мероприятий. В их числе - лыжный марафон Toksovo Cup, акция «Эстафета сердца», посвященная Дню донора, аллея #МыВместе, областная неделя добра, флешмоб «Поехали», посвященный Дню Космонавтики. В копилке добрых дел ленинградских волонтеров - субботники, флешмобы, челленджи, акции, праздничные концерты, народные гуляния и фестивали. За последние месяцы региональные добровольцы дважды принимали всероссийский проект передвижную экспозицию «Поезд Победы». Кроме того, в этом году Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области начал работу в сфере инклюзивного волонтерства и с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Для того, чтобы к добрым начинаниям присоединялись и другие жители региона, следующий 2022 год в области объявлен Годом #Команды47 (47 — это код Ленинградской области). Уже несколько лет ленинградцы, рассказывая в соцсетях об общественных акциях помощи, используют хэштег #команда47. Под своими постами его ставят губернатор, члены его команды, лидеры движений, волонтеры. В числе таких акций – помощь ветеранам Великой Отечественной войны, поддержка пенсионеров на самоизоляции во время пандемии коронавируса, субботники, посадка деревьев, благоустройство дворов, спортивные мероприятия для детей и молодежи и многое другое.