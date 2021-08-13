«К старшим классам близорукими становится почти треть школьников»: врач рассказала, из-за чего портится зрение

Если среди младших школьников близорукостью страдает до 8-10% учеников, к старшим классам их уже становится около 30% Фото: Shutterstock

Проведенные за последние несколько лет исследования говорят о том, что качество зрения у детей падает, рассказывает врач-офтальмолог клиники «Спектр», кандидат медицинских наук Людмила Рыбинцева:

- Если среди младших школьников близорукостью страдает до 8-10% учеников, к старшим классам их уже становится около 30%. Практически каждый третий выпускник покидает школу в очках или линзах, - приводит шокирующие цифры эксперт.

Если в советские времена «очкарик» было словом ругательным, так как детей с нарушениями зрения в классе или группе детского сада было очень мало: 1-2 в параллели, то сегодня никто косо на сверстников в очках уже не смотрит. Все привыкли.

Почему так? Одни из главных причин - гаджеты, в которых дети проводят практически все свободное время и наследственность.

- Если в семье есть диагноз «близорукость», то вероятнее всего это перейдет и младшему поколению, объясняет эксперт. - К тому же зрительная нагрузка и на воспитанников детских садов, и в особенности на школьников, сильно возросла - даже малыши сейчас много смотрят в экран.

Первый «скачок» по ухудшению зрения у школьников приходится на 7-8 лет: если в этот момент принять все необходимые меры, здоровье можно восстановить. Как правило, в 9 лет у ребенка может пойти стабилизация и улучшение. Второй «скачок» приходится уже на предподростковый возраст (10-12 лет), и тут может сыграть свою роль интенсивный рост организма и увеличение зрительной нагрузки, поэтому зрение может упасть очень сильно и будет падать дальше на протяжении всего периода обучения и роста ребенка.

Что нужно делать, чтобы сохранить остроту взгляда? Советы доктора Людмилы Рыбинцевой:

1. Регулярно проверять зрение, не полагаясь на школьную диспансеризацию. Делать это нужно либо до наступления учебного года, либо в самом начале, пока еще нет большой нагрузки на глаза.

2. Естественно, необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача, если они есть. Как правило, офтальмологи рекомендуют гимнастику для глаз, которую необходимо делать в домашних условиях. Все упражнения направлены на тренировку зрения вдаль, так как именно с этим у современных школьников и возникают проблемы: ведь планшеты и телефоны у них всегда, что называется, перед носом. Так же упражнения помогают снять спазм глазных мышц, из-за которого и возникает близорукость. В дополнение к гимнастике могут прописать специальные глазные капли, которые также помогают снимать спазм, и витамины.

Врач-офтальмолог клиники «Спектр», кандидат медицинских наук Людмила Рыбинцева

Отношение к БАДам не у всех офтальмологов сегодня положительное. Многие считают, что лучшие витамины для глаз – это натуральные ягоды темного цвета (черника, голубика, ежевика и т.д.). Такие ягоды для профилактики близорукости или ухудшения зрения нужно употреблять, начиная с возраста в 12 лет, из расчета 0,5 стакана в день.

Помимо домашнего лечения офтальмолог может назначить 1-2 раза в год лечение на аппаратах. Аппаратное лечение дает хорошие результаты по улучшению и восстановлению зрения, поэтому если такая возможность есть - воспользуйтесь.

3. Обязательно подготовьте к началу учебного года рабочее место школьника. Оно должно быть у него обязательно, особенно, с учетом возможного введения дистанционного обучения на случай карантинов. Важно, чтобы у ребенка был ортопедический стул. Очень часто проблема снижения зрения идет рука об руку со слабым мышечным корсетом и проблемами с осанкой: ребенок неправильно сидит, не соблюдает положенное расстояние между собой и тетрадью, планшетом и т.д. К слову о планшетах: для сохранения зрения лучше, если у ребенка будет стационарный компьютер или хотя бы ноутбук – в этом случае гораздо проще соблюдать необходимое для зрения расстояние, которое составляет 60-80 см. Если речь о чтении книг или письме в тетради – расстояние от глаз до поверхности должно составлять не менее 40 см.

4. Не забывайте о правильном освещении. Если ребенок правша, дополнительный источник света (настольная лампа) должен располагаться слева, если ребенок левша – справа. Выбирать ли «теплый» или «холодный» свет, решайте по собственным ощущениям. Кому-то кажется, что «холодный» свет ярче, кого-то успокаивает «теплый». Вообще, в детских комнатах рекомендуется устанавливать лампы с естественным белым светом (от 3500-5000 К). Этот свет относится к нейтральному, не вызывает искажения, подходит для чтения.

5. Уделяйте время физической активности ребенка. Современные дети много занимаются и проводят огромное количество времени в интернете. Все это влияет на остроту зрения. Интеллект – это хорошо, но не стоит забывать и о правильном физическом развитии, которое намного полезней любых, самых дорогих, витаминов для глаз. Если ребенок занимается спортом, посещает какую-то секцию, и много гуляет на свежем воздухе, то у него остается меньше времени на гаджеты, что однозначно положительно влияет на зрение. К слову, желательное время нахождение ребенка на улице 1,5-2 часа на дневном свете. Кто соблюдает его?

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО

Часть следующих правил вы наверняка знали, но скорее всего, забыли. А они тоже имеют значение:

- Не стоит делать уроки в темноте с одной настольной лампой, так как зрение из-за недостатка освещения в зимнее время напрягается еще больше. Нужно включить и верхний свет.

- Нельзя читать/сидеть в гаджетах лежа, полусидя в кресле или в метро – это приводит к спазму глазных мышц и близорукости.

- Режим дня – это важно! Если ребенок ограничен в использовании гаджетов временным промежутком, то это, безусловно, поможет сохранить зрение. Допустимая норма - 2,5 часа в день с перерывами каждые 40-45 минут. Еще лучше, если подросток вовремя ложится спать и ночью втайне от родителей не занимается скроллингом и просмотров роликов в темноте.

- Питание должно быть разнообразным и включать максимальное количество растительной и белковой пищи: рыбу, курицу, индейку, творог, оранжевые и зеленые овощи, и даже черный шоколад. Но не только пиццу, картофель фри, бургеры и чипсы.

- Очки и иные способы коррекции (контактные линзы) необходимо надевать даже при небольшом снижении зрения. Только тогда будет правильно формироваться зрительная функция и тормозиться прогрессивная близорукость.

- При проблемах со зрением придется не только ограничивать использование гаджетов, но и расставлять приоритеты в выборе хобби, чтобы снизить зрительную нагрузку вблизи. Так, детям с близорукостью или предрасположенностью к ней не рекомендуется вышивать, плести из резиночек, нанизывать бисер и т.д.

- Телефон должен выполнять свое прямое предназначение. Для игр использовать компьютер, для просмотра фильмов – телевизор.

- Необходимо ежегодно проходить обследование и при необходимости лечение у стоматолога и отоларинголога. Инфекции в носу, горле, ротовой полости могут провоцировать болезни глаз и прогрессирование близорукости.