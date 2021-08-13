Куба без Фиделя: Наследие Кастро променяли на НЭП

В 1963 году Кастро больше месяца провел в СССР, объехал всю страну. Ему даже удалось пообщаться с Майей Плисецкой после концерта в Большом театре. Фото: Василий ЕГОРОВ/ТАСС

Фиделя нет уже 5 лет, но вопреки многим прогнозам дело его на Острове свободы живет. Хотя есть и другое мнение: наследники сдают позиции, вот уже самые масштабные беспорядки в истории Кубы прокатились по острову. Чтобы разобраться, живо ли наследие великого революционера, «КП» побеседовала с кандидатом политических наук, научным сотрудником Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Антоном БОРЕЙКО.

ТАКСИСТЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ В РАЗЫ БОЛЬШЕ ВРАЧЕЙ

- Судя по новостям, последние годы на Кубе ударились в рыночные реформы. С социализмом распрощались?

- Я бы не стал так говорить. Проводимые сейчас реформы ожидались давно, а сама концепция была опробована еще в начале 1990-х. Тогда лично Фидель Кастро объявил «особый период в мирное время», начав вводить элементы нэповского типа в экономике. Происходило это все после распада СССР, главного союзника Гаваны. Куба была в тяжелейшей ситуации, люди голодали и угоняли лодки, чтобы добраться до Флориды. При этом по мере улучшения ситуации с материальной точки зрения кубинцы отошли от этой модели. После 2019 года, когда ситуация опять значительно ухудшилась, процесс либерализации пошел более активно: была проведена унификация валюты, частникам расширили сферы деятельности, недавно правительство разрешило создавать микро-, малые и средние предприятия.

- А что там стало с долларами? Они все еще вне закона?

- Доллары запрещены, но все-таки весьма активно используются. Платить можно только с карты местного госбанка, поэтому кубинцам пришлось сдавать свои доллары властям. Но сейчас за иностранные дензнаки можно затовариваться в специализированных магазинах, где выбор намного больше, чем в обычных универмагах. Кроме того, отменили «куки» - псевдовалюту, фактически приравненную к доллару. Деньги унифицировали, чтобы стимулировать производство в частном и государственном секторах. Ведь раньше из-за того, что предприятия работали по песо, а частники по «кукам», государственные зачастую были в минусе из-за диспропорций в валютных курсах. Также власти борются с неравенством в доходах между «валютным» и государственным секторами экономики. Профессии, которые не требуют специальной подготовки, например, таксист, оплачивались в десятки раз лучше, чем работа врачей.

ПУТЬ К ГОСКАПИТАЛИЗМУ

- В компартии все спокойно смотрят на такие реформы? Никто не видит в этом «предательства наследия Фиделя»?

- Кубинцы никогда не выносят сор из избы. О прениях и разногласиях в партии мы узнаем, как правило, когда происходят съезды. Например, выступает Рауль Кастро и говорит: «Некоторые товарищи предлагали методы, которые привели бы к шоковой терапии, и мы отклонили подобные нововведения». Понятно, что данный вопрос все-таки поднимался. Или, наоборот, обвиняет товарищей в «инертности мышления» и неприятии рыночных нововведений, значит, есть и критика «слева».

- Ну а если пойти по мягкому пути, например, как это сделали в СССР в начале 20-х годов?

- А кубинцы сейчас фактически и перешли на наш нэп. Теперь уже министерства напрямую не управляют предприятиями, все идет по полному хозрасчету, то есть, по сути, по пути госкапитализма. Если раньше вся прибыль госпредприятий поступала в бюджет и распределялась через общественные фонды, то теперь половину дохода завод или контора могут забирать себе. На систему полного хозрасчета перешли в 2014 году, но это пока не дает быстрого эффекта, хотя и эффективность производства повышается. Проблема в том, что из-за постоянных финансовых кризисов начиная с 2008 года кубинцы не могут вывести свою экономику на максимальный уровень. Они сами признают, что с 90-х годов пережили деиндустриализацию.

Фиделя нет уже 5 лет, но вопреки многим прогнозам дело его на Острове свободы живет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Так, может, плюнуть на коммунизм и перейти к капитализму под госконтролем, как это сделали китайцы?

- Для Кубы это все-таки вопрос национального суверенитета. Даже если кубинцы захотят дружить с Вашингтоном, для начала им придется вернуть бывшим хозяевам все национализированное имущество, то есть опять ввергнуть в нищету большую часть жителей в угоду эмигрантам из Майами. А уж если теоретически позволить возвращение на остров буржуазной демократии, то сами бывшие коммунисты окажутся в зале суда, где новые хозяева жизни начнут обвинять их в смертных грехах. Так что сейчас у компартии нет иного пути, только как сохранять власть, позволяя минимальные послабления. Но и эти меры вынужденные. Если бы та модель, которая существовала бы при Фиделе, работала бы, то кубинцы и продолжали бы ее применять. Виноват кризис, который вынудил пойти на жесткие меры, в том числе и в отношении населения.

Таксист зарабатывает в десятки раз больше врачей Фото: REUTERS

РЕФОРМЫ - ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬСЯ У ВЛАСТИ

- А как люди переживают все эти изменения?

- Реформы, прежде всего унификация валюты, стали для них тяжелым ударом. Выросли цены практически на все товары и услуги. Тем не менее я думаю, что положительный эффект от таких мер мы увидим чуть позже. Проблема в том, что на положение Кубы воздействует слишком много негативных факторов: ужесточение блокады США при Трампе, экономический кризис, вызванный оттоком туристов, а теперь еще и новый штамм коронавируса. Сейчас уровень жизни граждан в среднем ухудшился, но если бы не внешние обстоятельства, то властям было бы намного легче.

- А пока народ выходит митинговать.

В июле Кубу сотрясали крупнейшие в ее истории протесты. Уставшие от дефицита и пандемии люди вышли на улицы всех городов. Фото: Yamil LAGE/AFP

- Недовольство копилось с 2019 года, когда ухудшился уровень жизни, в основном из-за агрессивных действий США, а потом наложилась и пандемия. С учетом жесткой системы контроля все коронавирусные ограничения соблюдаются строго, и люди, честно говоря, от них уже устали. А тут еще и новый штамм, который перегрузил больницы. Одновременно с этим начались перебои с электричеством, так как каждое койко-место потребляет много энергии. Власти стали изолировать пациентов на дому, некоторые больные остались без помощи государства. Из-за карантина оказалось очень сложно покупать продукты, приходилось по многу часов стоять в очередях. В итоге: нет света, нет еды. Произошел локальный коллапс системы, и возникли близкие к паническим настроения. Тут основной фактор не политика, а COVID-19.

Недовольство копилось с 2019 года, когда ухудшился уровень жизни, в основном из-за агрессивных действий США, а потом наложилась и пандемия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Так что, «наследие Фиделя» сохранится на Кубе?

- Во второй половине этого года должен начаться переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных производственных предприятиях. То есть фактически «как потопаешь, так и полопаешь». Думаю, что это должно стабилизировать ситуацию. Власти не хотят повторения недавних митингов, так что весь этот нэп - не самоцель, а средство удержания власти. Если ситуацию удастся улучшить и без частников, то руководство Кубы так и постарается сделать, вернувшись к традиционным методам, как раз по «пути Фиделя».