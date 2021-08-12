«Примирения не будет»: Валя Карнавал заявила, что не мстила Ларисе Долиной за скандал

Валя Карнавал изощренным способом отомстила Ларисе Долиной за недавний скандал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На днях телеканал РЕН-ТВ сообщил, что блогер Валя Карнавал изощренным способом отомстила Ларисе Долиной за недавний скандал на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Тогда, напомним, «старая» и «новая» школа сцепились из-за того, что у них разошлись мнения о профессиональных компетенциях артистов. Долина утверждала, что музыкант обязан закончить профильное учебное заведение, Валя же считала, что это совершенно не обязательно. И вот, спустя четыре месяца, скандал получил продолжение.

По словам журналистов, Валя очень хотела посетить спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Московском театре на Таганке, где Долина играла одну из главных ролей, и забронировала шесть мест у сцены. А потом якобы просто не пришла на шоу и не удосужилась об этом предупредить, чтобы поставить артистку в неловкое положение.

«Комсомолка» связалась с Валей Карнавал, чтобы услышать ее версию истории.

- Представители Ларисы от ее имени отправили моей команде приглашение прийти на ее спектакль, - рассказала kp.ru блогер Валя Карнавал. - Я сначала удивилась, но потом подумала о том, что, наверно, это было сделано по инициативе самой певицы и с искренними намерениями. Лично я считаю, что между нами никакой вражды не было и нет, и все это раздули в Интернете. Мы правда собирались пойти на спектакль всей командой и попросили оставить для нас места. Но за день до шоу с нами начали связываться представители разных СМИ, чтобы уточнить правдива ли та информация, которую им отправили в приглашении на спектакль представители Ларисы. Суть сообщения была в том, что на спектакль приглашали с формулировкой «В зале будет сидеть блогер Валя Карнавал. Планируем их примирение».

Конечно же, после такого я никуда не пошла, любой бы сделал так на моем месте. Но они пошли дальше и дали комментарий одному из изданий, что якобы это мы сами выпросили билеты и после «кинули» их и не пришли», - сообщила блогерша.