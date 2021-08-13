Записки киевлянки: У нас тут на улицах учения - тренируемся отражать русские танки

Всю неделю в Киеве проходят военные учения среди домов обычных спальных массивов Фото: REUTERS

СЛОМАЛИ ДЕВЧОНКУ...

Говорящих на русском языке спортсменов из Украины, наша местная нацистка Фарион назвала биомусором, тех, кто принёс медали Украине публично оскорбила, и никто даже не попытался её осадить и осудить ,и тем более, принести извинения за ее традиционное хамство. Ну как бы местная норма: чем жестче и грязнее русофобские высказывания, тем больше тебя тут ценят.

А обнявшуюся с российской чемпионкой на Олимпиаде украинскую прыгунью Ярославу Магучих и вовсе затравили - и за русский язык, и за естественной проявление обычного спортивного братства. В итоге девчонку, похоже сломали. Она разместила в соцсетях покаянное письмо: «...идет российско-украинская война» и «надо быть бдительней», потому что «враг коварен». Что? Россиянка коварно сфотографировалась с украинкой на радостях после победы на Олимпиаде? А она ведь враг? Кошмар!

Да какой нормальный человек тут захочет что либо делать для страны, которая унижает собственных же граждан?

Ярославу Магучих затравили - и за русский язык, и за естественной проявление обычного спортивного братства Фото: REUTERS

НА 4-МИЛЛИОННЫЙ КИЕВ ОСТАЛИСЬ 2 РУССКИЕ ШКОЛЫ

Вообще-то только садист может принуждать говорить на мове людей, которые целыми поколениями говорили в Киеве на русском и продолжают это делать. По-русски здесь по-прежнему говорят в парках, на улицах между собой, поют песни детям и читают стихи... И забавно наблюдать, хотя отчасти и обидно, и больно, когда кассиры в магазине спрашивают про кулечки на мове у покупателей, а между собой перебрасываются фразами на русском. И уже совсем скоро, когда дети пойдут в школы, на родителей обрушится украинский новояз со всей его дикой мощью и деспотией. В 4-миллионном Киеве осталось всего 2 (две!) русские гимназии, в которые попасть невозможно.

К слову, все к этому же привыкли и смиренно кивают: "Ну да, да, украинский же государственный. Его надо знать." И говорят на диком суржике, словно чего-то боятся. А не хочешь – тогда «Чемодан, вокзал, ...». Только в Польше вид на жительство уже получили более миллиона граждан Украины.

ИЗ-ЗА ТАКИХ ИДИОТОВ 8 ЛЕТ ПЛАТИМ ВОЕННЫЙ НАЛОГ

Погода очень хорошая стоит, бархатная такая и в местном парке гуляет и отдыхает много народу. На лавочках сидят элегантные бабушки в широкополых шляпах, прогуливается много мам с детьми. Мама такая прелестная, лет 25- ти пела вместе с ребёнком "Антошка, Антошка, пойдём копать картошку ... " , включив музыку из смартфона на полную громкость. Картошку уже начинают копать: без огородов многие семьи тут не выживут.

По парку носились молодые люди в фартуках от секты «Слово божье» и раздавали свои газеты, цепляясь к прохожим. Зацепили сектанты одного психа , что на суржике чуть ли не на весь парк разорялся:

- Вот Россия - она наш ворог? Чому я повинен любить ворога?

- Так Иисус велел, - отвечал спокойно молодой человек в фартуке. - Люби врага своего.

Погода очень хорошая стоит, бархатная такая и в местном парке гуляет и отдыхает много народу Фото: REUTERS

Сидящий на лавочке рядом со мной мужчина лет 50–ти, который читал что-то в электронной книжке, услыхав этот диалог, встал со скамейки и произнёс в сердцах:

- И сюда приплели Россию! Покажите этому дураку - где у нас идет война, с кем? Еще налог военный платим уже 8 лет из-за таких вот идиотов. Нигде покоя нет.

И захлопнув книжку, стремительно ушёл из парка. Адекватных горожан много, но их голоса игнорируют.

"Вы хотите, чтоб по Киеву шли русские танки?" - задают тут такой вопрос в любой дискуссии.

В какой только интерпретации не приходилось слышать это от политиков, от простых граждан. А на Донбасс то чьи танки пришли, которые местные жители останавливали буквально руками? Но почему-то об этом не принято вспоминать.

Всю неделю в Киеве проходят военные учения среди домов обычных спальных массивов. Здесь теперь по закону о территориальной обороне, подписанному Зеленским, роют окопы и бросают учебные гранаты в "русские танки".

ПРИСПОСОБИЛИСЬ

Как-то грустно признавать, но украинцы живут (миллионы людей) словно в подполье и уже давно смирились с навязанной антирусской пропагандой. Антирусским образом жизни.

Внешне здесь все соглашаются с официальной политикой: «Ну, да-да. Крым - украинский, Донбасс - оккупирован, Путин - скоро нападёт, украинская мова - наше все». А на самом деле читают детям русские сказки, говорят на лавочках и в парках на русском, однако против войны открыто выступить боятся уже 8 лет. Журналисты запрещенных телеканалов «переобуваются в воздухе», пока вдаделец этих медиа Медведчук доказывает свою невиновность в бесконечных судах. Кто ж знает, куда противостояние повернется? И, увы, в Киеве теперь редко кто скажет вслух, что думает. Приспособились.

В этом же парке на прогулке со мной познакомилась чудесная девочка Соня, 4-х лет, которая гуляла с мамой. Девочка рассказала, что живёт в Киеве не так давно, а переехали они из Николаевки (Донецкая область), где остались ее дедушка и бабушка. Девочка поделилась тем, что у неё есть дома электрическая собачка и электрический кот, потому что живых на квартире в Киеве завести нельзя, но всей семьей они мечтают о немецкой овчарке, эта собака очень умная и такая у них осталась в Николаевке.

Приехали с подконтрольной Украине территории в украинскую столицу, потому что рядом стреляют, нет работы, а здесь девочка ходит в садик. Соня на хорошем русском языке рассказала, что в садике выучила слова "До побачення" и "Добрый ранок", а остальное пока ей трудно, а мама и папа читают ей сказки на русском и стихи, и на украинском тоже.

Соня любит сказку про «Дюймовчку», а сказку про Курочку Рябу рассказала сама наизусть. Вот так живут и ждут – ждут 30 лет украинцы, когда начнет кто-то нести для страны золотые яйца. Но вот только особо желающих нет.

Оторванные от общего русского культурного пространства, от современной литературной среды, театральной, музыкальной, кинематографической, многие киевляне невольно маргинализировались. Раньше все новинки большого русского мира были тут доступны и естественны. А теперь — провинциальщина, миргородская лужа, до которой низводят Киев. Но люди как-то и с этим свыкаются. Тридцать лет прошло...тут уже совсем другие люди живут.