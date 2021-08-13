Наша служба знакомств не опасна, но трудна

Еще недавно считалось, что знакомиться нужно в магазинах одежды Фото: Shutterstock

Ситуация примерно как с джазом. Говорят, некая дама спросила Луи Армстронга: «Так что же такое джаз?» Маэстро с сожалением посмотрел на поклонницу и ответил: «Если вы об этом спрашиваете, скорее всего, я не смогу вам объяснить». Тут примерно то же самое: если до сих пор не знаете - уже, видимо, никакие советы вам не помогут.

Но мы же не звери какие. Дать людям ориентиры - наш долг. Только не ждите, что рядом с каждым вариантом мы будем ставить вероятность успеха в процентах. Просто трезво оценим несколько ситуаций, частично основанных на личном опыте. Не все вам покажутся очевидными. Ну, например, знакомство в винном отделе гастронома.

Винчик на девичник

Первый контакт - самый сложный этап. Дальше проще будет. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Еще недавно считалось, что знакомиться нужно в магазинах одежды: женщина как бы невзначай спрашивает у понравившегося мужчины: как вы думаете, моему молодому человеку понравится этот галстук? Дальше завязывается оживленная беседа, ближе к утру перерастающая в стойкую взаимную привязанность.

И никто не задавался вопросом: а зачем нужна женщина, которая, имея молодого человека, знакомится с другим?

Нет, уже с первого контакта важно показать мужчине ваши лучшие качества, в числе которых - трогательная невинность. И тут, девочки, без спиртного не обойтись.

Вообще-то вы зашли в супермаркет за безглютеновым хлебом или салатиком из манго с семенами чиа, но вон тот мужчина у полки с дорогими винами...

Хватайте первую попавшуюся бутылку и тихонько так: «Извините, вы не подскажете? У нас с подружками девичник, как думаете, вот это подойдет?»

Согласился посоветовать? Уже неплохо. Сказал что-нибудь вроде «у меня огромный опыт участия в девичниках, более 10 лет на рынке услуг»? Хватайте его и никуда не отпускайте - он еще и остроумный. Употребил слово «винчик» - плохой знак. Не исключено, что однажды после романтической ночи попросит «пивасика».

Кстати, мужчина, не знающий, какое вино принести с собой на мальчишник и просящий совета у девушки, - это персонаж еще более трогательный. Так что, мальчики, подходим, не стесняемся.

Чем хороши такие знакомства? Тем, что все происходит совершенно естественно. Ну и тем, конечно, что потом можно рассказывать: «Вы не поверите, но познакомились мы в отделе спиртного».

P.S. Девочки, вот еще один шикарный вариант на всякий случай: мужчина (симпатичный, разумеется) в магазине товаров для дома выбирает ароматические свечи. Есть шанс, что женат, но проверить не помешает.

Быстрее, выше, сильнее, не вместе

Со спортзалами сложнее. Девочки, серьезно вложившиеся в фирменные топики и легинсы в надежде, что все эти инвестиции отобьются посредством встречи с мужчиной мечты, довольно скоро выясняют: качки заняты только своими трицепсами, хануриков с пивными животиками и за стенами фитнес-клуба полно, просто нормальных мужиков мало, а симпатичный тренер и вовсе один на двадцать таких же желающих.

В итоге спортзал превращается в удобное место для селфи и никакого тебе сексу.

Мужчинам, которые серьезно вложились в канареечного цвета кроссовки и майку с обрезанными рукавами в надежде найти девушку мечты, надо трезво оценивать свои возможности. Девушка вправе полагать, что вы будете как минимум не менее спортивны и подтянуты, чем она. Гляньте в зеркало (благо ими все стены покрыты). Если сомневаетесь - лучше не начинайте.

Итого: так себе место для знакомства.

Эротичное чтиво

Сокрушаться по поводу исчезновения из нашей жизни библиотек стоит не только из-за того, что «а ведь были когда-то самой читающей нацией». В нашем случае важно, что библиотеки были действительно неплохой площадкой для знакомств. В читальном зале - тишина и идеальные условия, чтобы оглядеться в поисках объекта страсти. В буфете - приятный шумок и одно свободное место как раз за столиком, где объект страсти смиренно попивает компот из сухофруктов.

А теперь? В онлайн-библиотеке разве найдешь кого подходящего?

Поэтому объявляется сбор средств для нового стартапа с невинным названием «Библиотека». Почти все, как в старой доброй библиотеке: читальный зал, буфет, книги. Но есть нюансы. В читальном зале места расположены так, чтобы видеть как можно больше читающих. Это важно, потому что книги тут тоже не совсем обычные, каждая с намеком. Читает мужчина томик «Практика и психология семейной жизни» - хороший мужчина, положительный, но нам это пока рановато. И вот этот, который весело похохатывает над сборником «10 самых отвязных способов склеить новую телку», нам тоже не подходит. Нам бы вон того, который позевывает над альманахом «Секреты хорошего секса» (позевывает потому, что уже не первый раз читает и знает явно больше, чем там написано).

Хотя стоп! Девушка-библиотекарь уже идет к вам со словами: «Это вам просил передать вон тот мужчина за столиком у окна». В руках у нее томик «Магия первой встречи». Вон тот мужчина очень даже ничего. Приму, пожалуй, эту книгу. Надо только быстро решить, каким взглядом его одарить.

После 16.00 в буфете начинают подавать апероль (строго по читательским билетам), звучит ненавязчивое итало-диско с налетом легкой эротичности.

Членство в клубе платное, инвестиции отобьются быстро, далее - сеть «Библиотек» по всей стране, выход на IPO, создание книжного издательства, мощная рекламная кампания, участие в Книжной ярмарке-выставке на Красной площади.

Там, кстати, тоже неплохо знакомиться. Проверено.