"Стройная как девушка": Вера Алентова вышла на сцену

Театральная публика прекрасно встретила любимую актрису

Уже прошли два спектакля с участием народной артистки РФ Веры Алентовой: "Семейка Краузе" по пьесе российского драматурга Александра Коровкина и "Ложные признания" по мотивам комедии классика французской драматургии Пьера де Мариво. Не так давно Вера Валентиновна подверглась критике в соцсетях за то, что «слишком рано» вышла на сцену: 5 июля от коронавируса скончался ее супруг режиссер Владимир Меньшов. Алентова переболела ковидом в больнице.

Однако театральная публика прекрасно встретила любимую актрису. После спектакля ей долго аплодировали и не отпускали со сцены. Поддержка зрителей сейчас ей очень важна. Вера Валентиновна заметно похудела от перенесенных переживаний и горя. Но несмотря на это выглядит она очень хорошо.

Художественный руководитель театра Евгений Писарев объяснил, почему пришлось в этом году сделать короткий "летний антракт". Причины – сугубо экономические. В прошлом сезоне московские театры играли и на 25% заполняемости зала, и на 50% и несли убытки. Поэтому решили открыться раньше, чтобы начать работать, репетировать, хотя Писарев сомневался, что в августе зрители пойдут в театр. Но билеты уже почти полностью проданы.

3 сентября состоится официальный сбор труппы, тогда Евгений Писарев объявит планы на предстоящий сезон, познакомит с новыми артистами театра, в основном это его выпускники из Школы-студии МХАТ. «Пора давать дорогу молодым, все, что будет делаться в новом сезоне, будет адресовано молодому зрителю», - сказал Писарев.