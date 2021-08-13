«Невозможно было не влюбиться в Илью»: Лиза Арзамасова рассказала, как в 15 лет познакомилась с Авербухом

Знаменитый фигурист и звезда сериала «Папины дочки» поженились в декабре прошлого года. Фото: Инстаграм.

Лиза Арзамасова стала новой героиней YouTube-шоу "Алена, блин!". 26-летняя актриса сейчас переживает один из самых восхитительных моментов в своей жизни: она ждет первенца от 47-летнего продюсера Ильи Авербуха. Звезда «Папиных дочек» и известный фигурист поженились в прошлом году. А познакомились они гораздо раньше, в 2010 году, когда Лиза стала участницей ледового шоу. Тогда ей было всего 15 лет. Илья (ему было 36 лет) стал режиссером-постановщиком проекта. Лиза рассказала, как впервые встретилась с будущим мужем.

По словам актрисы, Авербух понравился ей с первого взгляда. Были ли на тот момент между ними какие-либо отношения, Лиза не уточняет. Однако очевидно, что уже тогда она была без ума от опытного наставника. И эта детская влюбленность в итоге переросла в серьезные чувства.

- Мы познакомились, когда меня пригласили в проект «Лед и пламень», - вспоминает актриса. - Это был очень непростой год в Москве был смог, горели леса. Деться некуда, кондиционеры не купить. И вот маленькую меня — мне тогда было 15 лет — позвали участвовать в проекте. Я хоть и была не особо спортивная, но мы с мамой решили все же пойти на проект, чтобы немного подышать свежим воздухом. Невозможно было не влюбиться в талант Ильи. Меня лично в Илье восхищает и его работоспособность, и таланты, которых очень много: и организаторские, и творческие, и человеческие. Также невозможно отрицать, что он просто красивый мужчина. Это был переход от влюбленности в талант человека до любви к человеку.

Лиза Арзамасова стала новой героиней YouTube-шоу "Алена, блин!". Фото: кадр видео.

Лиза не скрывает, что до сих пор очень восхищается своим мужем. Она искренне благодарна ему за то, что он выбрал в жены именно ее.

- Я сама удивляюсь, почему он выбрал именно меня. На этот вопрос мне очень трудно ответить. Но я думаю, что, когда речь идет о семье, о том, чтобы рука об руку идти по жизни, — это взаимный выбор. Какое-то простое понимание, которое не раскладывается на "потому что", какие-то пункты и ответы, - считает актриса.

Избранница Авербуха предпочитает не вдаваться в детали и не рассказывает о том, как развивались их отношения. Лиза считает, что счастье любит тишину, поэтому не делится интимными подробностями с журналистами.

- Подробную историю развития наших отношений хотелось бы оставить при себе, - говорит актриса. - Я долго сама себе задавала вопрос: "Почему же, Елизавета, ты не хочешь, как нормальная откровенная девчонка, вдаваться в подробности? Что в этом такого?". Я подумала, что хочется сохранить какую-то магию для детей. Чтобы я потом позвала их на разговор у камина и сказала: "Ребята, сейчас я вам расскажу, как мы с вашим отцом познакомились".

26-летняя актриса сейчас переживает один из самых восхитительных моментов в своей жизни: она ждет первенца от 47-летнего продюсера Ильи Авербуха. Фото: кадр видео.

Сейчас Илья и его молодая жена живут вместе с сыном продюсера Мартином. Лиза и Мартин сдружились и отлично ладят, тем более, что разница в возрасте между актрисой и ее 16-летним пасынком не так уж и велика. С матерью мальчика фигуристкой Ириной Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет. После развода с фигуристкой Илье приписывали немало романов, например, с дочкой рокера Алисой Гребенщиковой. Лиза уверяет, что спокойно относится к былым увлечениям супруга, поскольку в браке он ни разу не давал ей поводов для ревности.

- Я довольно эгоистична в этом плане. Я отвечала себе на вопрос: "Мне хорошо с человеком?" так: "Мне очень хорошо. Я счастлива. Я хочу быть с этим человеком". Он никогда не давал мне поводов для ревности. Это счастливое спокойствие и уверенность в человеке, которые очень важны для серьезных отношений, - заключила Лиза.