Как причудливо тасуется колода: В российских сериалах показывают одних и тех же актеров, которые меняются ролями в одних и тех же интерьерах

Забавно, что «Условный мент-2» показывается сперва по воскресеньям, а потом повторяется на неделе сразу после демонстрации сериала «Глухарь».

Пятый канал встретил август ударно с точки зрения сериально-полицейского беспредела: запустил премьеру «Условного мента-2», потом, с этого понедельника – «Филина», к концу недели нас ждет «Тайсон». Забавно то, что «Условный мент-2» показывается сперва по воскресеньям, а потом повторяется на неделе сразу после демонстрации сериала «Глухарь». Коронавирус многое позволяет посмотреть, вот и я за последние полтора года узнала, что у главного героя Глухарева (актер Максим Аверин, бровки домиком), есть приятель Антошин из ГИБДД, влюбленный в проститутку (актер Денис Рожков). Далее актер перекочевал в сериал «Карпов» (но это было как бы продолжением «Глухаря»). Потом возник «Чужой район» - там Денис Рожков играл человека, которого отправили в участковые на окраину Питера. Дальше появился «Условный мент», про героя Дениса Рожкова, который отсидел за превышение полномочий, вышел и устроился в ЖКХ. Подружился с красивой участковой и все время ввязывается в странные истории. Теперь есть «Условный мент-2».

Максим Аверин в сериале "Глухарь".

Я радуюсь успехам актера, но поймите: так со зрителем нельзя. Очень трудно жить на карантине при телевизоре, когда с утра один человек полдня страдает из-за проститутки Насти в «Глухаре», а к вечеру резко седеет и чинит унитазы, время от времени играя на духовом музыкальном инструменте, пока его подчиненные сантехники тоже репетируют джаз. Нам и так говорят постоянно, что самоизоляция приводит к странным последствиям, так что экстренное поседение человека в течение дня может привести к любым расстройствам психики.

Актер Денис Рожков. Кадр из сериала "Условный мент"

Или, например, актер Алексей Нилов. Если он с утра изобразил Ларина в «Улицах разбитых фонарей», будучи стройным и подтянутым, то к вечеру он станет весьма солидным главой района («Чужой район»), хозяином казино («Высокие ставки») или Вороном в том же «Условном менте».

Алексей Нилов обрел известность после роли в "Улицах разбитых фонарей".

У актеров все происходит не одновременно, это понятно. Но у людей, которые составляют телепрограмму, должно же быть ощущение, что с «золотой жилой» набора карт для криминального сериала надо быть аккуратнее?

Сутки с великим актером и его фильмами нам обеспечены только в день юбилея или, извините, смерти. Сутки с нормальным парнем, играющим кого угодно в рамках полицейской тематики, перерастают в недели и месяцы просмотра. И не по одному телеканалу.

Лайф-хак для тех, кто смотрит российские сериалы. Если вы видите человека, которого наблюдали еще где-то в других проектах, то он или убийца, или будущая жертва. В данной ситуации я вспоминаю рассказы актера Владимира Зельдина про «Десять негритят» после режиссуры Говорухина. Осторожно, спойлер. Зельдин говорил (в том числе, и мне в интервью), что самое сложное было – спрятать осознание, что в финале он оказывается убийцей. Но у Говорухина было такое созвездие, что никто из ансамбля не мог перетянуть одеяло на себя. А сейчас проще. Видишь статиста – невиновен. Видишь человека, который где-то засветился в съемках в соседней студии – наверняка он в чем-то виноват.

Я не знаю, как там дальше в «Условном менте-2» пойдет. Глава сантехников наконец устроит идеальное свидание со своей участковой? Ну нет. Остальные дела раскрываются, а вот девушки, вот девушки потом. И сантехники, сантехники потом. Вся надежда на «Филина». Мы его не знаем, а он есть.