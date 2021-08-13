Привлечение туристов, промышленные кластеры, сельское хозяйство: Амурская область готовится к выставке «Улица Дальнего Востока»

Амурская область представит свою экспозицию на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках VI Восточного экономического форума. Регион возведет трехэтажный павильон под названием «Амурская область – экономика устойчивого развития», где представит свой промышленный, инвестиционный и культурный потенциал. Внешний вид объекта будет символизировать нестандартный подход к решению задач, свойственный области, а также использование передовых технологий и практик. Необычный фасад павильона – это метафора многосоставности: сельское хозяйство, газохимическая отрасль, канатная дорога и другое.

- Амурская область стала одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. В Приамурье реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Среди них – строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. Рядом с мостом через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ создается транспортно-логистический комплекс. Он может в будущем стать одним из самых больших на Дальнем Востоке. Одним из самых масштабных проектов России в XXI веке стало строительство космодрома Восточный. Построены стартовый и технический комплексы для ракет серии «Союз», идет создание второго стартового стола под ракету-носитель «Ангара». Новое развитие получили города Свободный и Циолковский. Фактически речь идет о перестройке городов, создании качественно иной социальной инфраструктуры. Наша задача – и дальше помогать региону привлекать инвесторов, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей, – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

На первом этаже экспозиции будут представлены сельское хозяйство, экспорт и туризм. На стендах продемонстрируют текущие и будущие показатели развития этих отраслей. Фокус будет сделан на сельское хозяйство – регион раскроет базовые показатели, перспективы развития, инвестиционные проекты, меры поддержки и специальные программы для инвесторов.

Также здесь разместят арт-объект «Истории успехов местных производителей». Цепочка из декоративных колб покажет путь от исходного сырья до конечного продукта потребления. В число представленных производителей войдут маслоэкстракционный завод «Амурский», маслоэкстракционный завод «Соя АНК», «Аметис» (дигидрокверцетин), «Тайга органика» (мед и медовая продукция), «Дары природы» (иван-чай), «Дикоросы Амура» (лимонник, варенье из лесных ягод) и другие.

Кроме того, в павильоне можно будет пройти VR-экскурсию по местам туристического притяжения Амурской области, в частности насладиться красотами региональной природы с высоты птичьего полета.

Второй этаж станет зоной центра экономического роста. В ней разместят интерактивную инсталляцию «Развитие газохимического кластера в Амурской области», на которой отобразят якорные и потенциальные инвестиционные проекты. Посетители смогут в подробностях узнать весь путь газа: от места добычи до ключевых заводов кластера.

Также центр экономического роста продемонстрирует проекты по следующим направлениям: добыча полезных ископаемых, туристско-рекреационные, энергетические, космические, строительные и другие. Кроме того, будет презентован перспективный план развития города Свободный.

На третьем этаже будет размещена зона отдыха и переговоров.

- У нас яркий павильон на «Улице Дальнего Востока». Мы построили его в 2019 году, сохранили конструктив и сейчас готовим реновацию, обновляем наполнение, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. – С помощью интерактивных инсталляций мы рассчитываем выигрышно представить достижения и потенциал нашего региона, провести переговоры, которые затем будут продолжены в конкретных соглашениях и проектах. Кстати, в 2019 году именно на ВЭФ мы впервые представили проект строительства международного терминала в аэропорту Благовещенска, привлекли внимание крупнейших операторов данной сферы. Далее провели конкурс и выбрали инвестора – компанию ООО «АБС Благовещенск», которая построит новый совмещенный терминал внутренних и международных авиарейсов. И сейчас это один из ярких примеров государственно-частного партнерства. Презентация проекта международного аэропорта Игнатьево – один из элементов павильона Амурской области на «Улице Дальнего Востока».

В рамках экспозиции Амурской области будет возведен павильон экспортеров Amur Export Green Island. Здесь будет представлена лучшая продукция экспортеров, уже имеющих успешный опыт выхода на зарубежные рынки. Предприниматели расскажут свои истории успеха, продемонстрируют продукцию с возможностью дегустации и покупки. Также будет продемонстрирована новая продукция агропромышленного комплекса, которая пользуется спросом на внешних рынках.

Отметим, что выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной бухты Аякс 2–7 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021, 5 и 6 сентября – жителям Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

ВЭФ-2021 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в ДФО.