Теракты, шизофрения или газ: где, когда и почему в стране взрывался общественный транспорт

Во время взрыва в Воронеже в городском рейсовом автобусе погибло два человека и 19 получили ранения Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Любая трагедия - словно камень в воду. Кругами от «эпицентра» расходятся версии, догадки и аналогии. ЧП в Воронеже, где после взрыва в городском рейсовом автобусе погибло два человека и 19 получили ранения, подтолкнуло нас вспомнить другие похожие случаи.

30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА. ВОЛГОГРАД

Восемь лет назад трагедия, подобная Воронежской, потрясла Волгоград. Это случилось зимним утром 30 декабря 2013 года: город-герой жил предвкушением приближающегося Нового года, праздничное настроение витало в воздухе и вдруг – ад…. В троллейбусе, следовавшем по маршруту 15А, прогремел взрыв. Всего какая-то секунда и ожидание новогоднего чуда сменилось для волгоградцев болью, страданием и страхом. 11 человек погибли на месте, еще трое - по дороге в больницу. Помощь врачей понадобилась 27 волгоградцам, включая грудного ребенка. Двое из них в течение нескольких дней умерли.

В причинах трагедии следствие определилось сразу – террористический акт. В салоне троллейбуса оперативники нашли остатки взрывного устройства и следы тротила. Позже выяснилось, что самодельную бомбу привел в действие террорист-смертник из буйнакской группировки Сулейман Магомедов. В то утро он находился в этом злополучном троллейбусе, и дождавшись, когда людей в салоне соберется побольше, подорвал себя. Мощность взрыва эксперты оценили в 4 килограмма в тротиловом эквиваленте. К слову, тогда террористы устроили в городе серию «смертельных вылазок». Днем раньше, та же группировка взорвала «самоделку» на железнодорожном вокзале. Другой смертник, Аскер Самедов, унес с собой на тот свет 16 человек. 40 – получили ранения. Организатор терактов Рустам Асельдов был уничтожен через три года под Махачкалой в ходе спецоперации. Двое его пособников попали за решетку на 19 лет.

Очевидцы теракта в Волгограде рассказали об уничтоженном троллейбусе и телах Фото: REUTERS

21 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА. ВОЛГОГРАД

Двумя месяцами раньше взрыв раскурочил рейсовый автобус № 29, следующий по маршруту "Кардиоцентр-кинотеатр "Юбилейный". И снова в Волгограде. 21 октября того же 2013 года ручную бомбу привела в действие 31-летняя уроженка Дагестана, шахидка и радикальная исламистка Наида Асиялова. Помимо самой смертницы, погибли шесть человек в возрасте от 16 до 29 лет, травмы получили больше 50 пассажиров. Следствие пришло к выводу, что взрыв в транспорте изначально не входил в планы террористки: она планировала отправить на тот свет как можно больше людей, а потому Асиялова, прибывшая в город-герой на автобусе Махачкала-Москва, направилась сначала в гипермаркет «Ашан». Но в будний день там было малолюдно. И Асиялова решила взорвать себя в автобусе. Известно, что организовать взрыв смертнице помог ее гражданский муж Дмитрий Соколов, с которым она познакомилась в Москве, куда приехала учиться из Махачкалы. Шахидка сразу начала промывать парню мозги и успешно: Соколов принял ислам и впоследствии стал главным подрывником махачкалинской террористической группировки. В 2016 году в ходе спецоперации в поселке Семендер Кировского района Махачкалы, его, как принято писать в официальных сводках, ликвидировали. Перед смертью подрывник признался в том, что помогал организовать взрыв в волгоградском автобусе.

Взрыв прогремел в автобусе № 29 в районе остановки «Лесобаза» в Красноармейском районе Волгограда Фото: Кадр видео

31 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА. ТОЛЬЯТТИ

В начале девятого утра 31 октября 2007 года в тольяттинском автобусе, курсировавшем по маршруту №2 раздался взрыв. Спецы оценили его мощность в 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. В салоне было 82 человека. Восемь – погибли. Более 50 получили ранения и увечья. Тольяттинская трагедия – одна из тех, что навсегда остаются овеяны слухами и версиями. А их было множество. Следствие копало в разные стороны. Сначала предполагали, что взрыв стал причиной неисправности автобуса. Потом искали националистический след, поскольку взрывчатка, унесшая жизни тольяттинцев похожа на ту, что в 2006 году использовали радикальные группировки на Черкизовском рынке в Москве. Еще одна версия – теракт был организован чеченским сепаратистом Доку Умаровым. В городе также витали слухи о некой женщине-смертнице, пожертвовавшей собой. Но в конечном итоге террористический след в трагедии искать перестали, и единственной версией случившегося следствие признало неосторожное обращение со взрывчаткой. А главным подозреваем стал 21-летний химик-любитель Евгений Вахрушев, который, как выяснилось, провозил в автобусе нитроглицерин. Вахрушев, у которого следствие посмертно выявило «отклонения шизоидной формы», тоже стал одной из жертв. Было установлено, что Евгений проявлял повышенный интерес к взрывным устройствам, не раз ездил в лес, где испытывал самодельные бомбы, искал информацию о взрывчатке в Интернете. В общем, официально считается, что все было так: парень с небольшим сдвигом ехал спозаранок в автобусе с бомбой в пакете, она сдетонировала, и прогремел чудовищный взрыв. Страшное стечение обстоятельств – и только! Тем не менее, многие выжившие жертвы трагедии до сих пор сомневаются в этой версии.

14 ИЮНЯ 1971 ГОДА. КРАСНОДАР

14 июня 1971 года мощный взрыв в краснодарском автобусе унес жизни десяти человек. Это был один из первых терактов на территории Советского Союза. Его устроил несостоявшийся врач-терапевт Петр Волынский, которому был поставлен диагноз «шизофрения». Говорят, Волынский, когда работал в больнице, прижигал пальцы пациентам.

Месть – вот, что двигало Петром Волынским. Доктор, не отличавшийся высоким ростом, был уверен, что в его бедах виноваты рослые люди. План по их уничтожению он подробно описал в двух ученических тетрадках. Он даже придумал «Лигу низкорослых людей». Волынский много писал об издевательствах, которым коротышек якобы подвергают высокие люди.

«Мне можно все. Ведь такие, как я – уникальные люди. Эти длинные твари должны умереть... чтобы нам стало легче жить», - к такому выводу пришел террорист и начал действовать.

В набитый автобус, где было около 80 человек, Волынский вошел в 08:20 утра. Поставил чемодан рядом с 13-м местом. Но едва автобус начал отъезжать от остановки, завопил на весь салон: "Выпустите, мне плохо!" Водитель открыл двери, странный пассажир вышел. Автобус продолжил движение, а через минуту раздался жуткий взрыв.

Погибло пять человек - от них буквально ничего не осталось. Позже в больнице скончались еще столько же. Как позже установит следствие, во взрывное устройство были заложены металлические шарики, гвозди и подшипники. Они пробили бензобак, топливо хлынуло в салон и вспыхнуло.

Волынского задержали через пару дней после теракта. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в закрытое медучреждение до конца жизни. Сегодня коротышки-террориста уже нет в живых.

КСТАТИ

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

- 20 марта 2019 год. Ижевск. На перекрестке улиц Удмуртская и Ленина загорелся автобус №22. По официальной информации от главного управления МЧС по Удмуртии пожар произошел в моторном отсеке. В автобусе было 60 человек. Все успели эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет.

Фото: Дмитрий Галанов

- 9 мая 2013 года. Москва. Взрыв прогремел в автобусе, стоящем на конечной остановке, около станции метро "Речной вокзал". Причина случившегося – возгорание газового баллона. По словам специалистов, это был первый подобный случай в Москве. К счастью, в салоне никого не было, водитель тоже вышел. Иначе жертв избежать не удалось бы. Взрывной волной выбило стекла, раскурочило крышу, повредило стоящие рядом автомобили. Раны получили женщина и ребенок, ожидавшие автобус на остановке. Остановку тоже «побило».

- 28 января 2019 года. Уфа. Напротив Южного автовокзала вспыхнул пассажирский автобус. В нем на тот момент был только водитель. На мужчине лишь сильно обгорела одежда, когда тот пытался самостоятельно потушить пламя. Основная версия – взрыв газа. В Уфе же, через 11 месяцев случился новый взрыв. В салоне автобуса на этот раз находилось 35 человек, включая 10 детей. Никто не пострадал. Как установила проверка, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси в моторном отсеке. Пожара не случилось.