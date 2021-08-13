Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 12:32

В Москве на детской площадке нашли новорожденного мальчика

По предварительным данным, мама решила избавиться от ребёнка, оставив его на лавочке
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На скамейке кроху оставила молодая женщина.

На скамейке кроху оставила молодая женщина.

Фото: Кадр видео

Рано утром в пятницу, 13 августа 2021, жительница одной из многоэтажек на Ярославском шоссе нашла на скамейке детской площадки новорожденного мальчика, завёрнутого в пеленки. Москвичка сразу же позвонила в полицию. Как и положено в таких случаях, ребенка увезли детскую больницу. Уже установлено, что крохе всего от двух до пяти дней от роду. Мальчик абсолютно здоров.

Сейчас его родителей ищет полиция. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что на скамейке кроху оставила молодая женщина. Предположительно – это его мама.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в Прокуратуре Москвы.

Полиция опрашивает жителей соседних домов. Судя по внешности ребенка, его родители могут быть приезжими из стран средней Азии.

В Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорождённого ребенка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Положила в пакет и бросила в канаве: на Урале будут судить мать, убившую новорожденную дочку

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы (подробно)

Увидел обгоревшую пяточку и замер: в Барнауле мать сожгла новорожденного ребенка

Останки младенца с окровавленными полотенцами лежали за детским садом (подробно)

ЧППроисшествия: ЧП