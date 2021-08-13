В Москве на детской площадке нашли новорожденного мальчика

На скамейке кроху оставила молодая женщина. Фото: Кадр видео

Рано утром в пятницу, 13 августа 2021, жительница одной из многоэтажек на Ярославском шоссе нашла на скамейке детской площадки новорожденного мальчика, завёрнутого в пеленки. Москвичка сразу же позвонила в полицию. Как и положено в таких случаях, ребенка увезли детскую больницу. Уже установлено, что крохе всего от двух до пяти дней от роду. Мальчик абсолютно здоров.

Сейчас его родителей ищет полиция. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что на скамейке кроху оставила молодая женщина. Предположительно – это его мама.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в Прокуратуре Москвы.

Полиция опрашивает жителей соседних домов. Судя по внешности ребенка, его родители могут быть приезжими из стран средней Азии.

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