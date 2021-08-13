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Экономика13 августа 2021 15:54

В России завелся налоговик-«робингуд», который оплачивает пени за самых бедных

Сообщается, что сотрудник закрывает чужие задолженности, если они составляют менее 100 рублей
Алексей ИВАНОВАлексей ИВАНОВ
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Закрывая чужие долги, налоговый инспектор резко улучшил показатели на вверенном ему участке работы. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Закрывая чужие долги, налоговый инспектор резко улучшил показатели на вверенном ему участке работы. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Эта история в последние дни стала вирусной в соцсетях. На небольшом новостном сайте появился рассказ о сотруднике одной из подмосковных налоговых. Его отстранили от работы за самоуправство, а именно за то, что он из своего кармана оплачивал пустячные налоговые задолженности граждан - от нескольких копеек до нескольких десятков рублей. Такие долги очень часто возникают в результате начисления пени: если, например, на пару недель просрочить уплату имущественных налогов.

Пользователи сети, конечно же, сразу возмутились и встали грудью на защиту «налогового робингуда». В конце концов, в кои-то веки мы узнали о чиновнике, который не ворует из бюджета, а наоборот доплачивает туда! И это не говоря уже о том, сколько людей он избавил от довольно утомительных и, учитывая мизерные суммы долга, бессмысленных разбирательств с государственной машиной.

Но есть один нюанс!

Как сообщается в первоисточнике, «настучали» на рационализатора собственные же коллеги. Оказывается, закрывая чужие долги, налоговый инспектор резко улучшил показатели на вверенном ему участке работы. Чем и вызвал ревность со стороны трудящихся по уставу сотоварищей.

- Дело в том, что у налоговиков большая премия в конце года в зависимости от результатов их работы, в том числе от числа людей на их участке, погасивших долги перед государством, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» политолог Георгий Бовт. - Этот человек, видимо, очень хорошо умеет считать свои деньги. И он понял, что заплатит чужие долги на пару тысяч рублей, а премию потом получит - в несколько десятков или даже сотен тысяч рублей.

С другой стороны, наказывать налоговика не стоит, поскольку он сделал полезное не только для себя и для должников дело, но и для государства тоже, считает политолог.

- Несколько лет назад ФНС простила копеечные налоговые долги гражданам, потому что признала, что выбивать их гораздо затратнее, - сказал Бовт. - Мне, кажется, это хорошая практика, и ее надо периодически просто применять. Только представьте: чтобы уведомить гражданина о наличии задолженности, нужно напечатать это требование на бланке, разослать его - там целый отряд людей задействован, чтобы эти несчастные три рубля с человека вытрясти.

Между тем в Федеральной налоговой службе «КП» заявили, что информация о сотруднике, который бы оплачивал долги других граждан, в результате проверки не нашла своего подтверждения. Впрочем, конечно, нельзя исключать, что ведомство просто не заинтересовано в том, чтобы выносить сор из избы. Если этот человек, действительно, существует, просим его написать в редакцию «Комсомолки» по адресу aleksey.ivanov@phkp.ru, а мы обещаем без прикрас рассказать его историю.

Если этот человек, действительно, существует, просим его написать в редакцию «Комсомолки» по адресу aleksey.ivanov@phkp.ru, а мы обещаем без прикрас рассказать его историю.

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