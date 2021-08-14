Нашли под окном в подъезде: раскрыта тайна дневника с двойками, который школьник спрятал 64 года назад

В этом самом доме рабочие и нашли дневник советского школьника Сергея Маргорина

Кирпичную вереницу шестиэтажек на улице Новопесчаная, 17 построили в 1950-м. Сейчас это район Сокол, а тогда он назывался Ленинградским. Улица носила имя Вальтера Ульбрихта — это немецкий коммунист, который был инициатором строительства Берлинской стены.

Этим летом на лестничных клетках меняли окна — впервые с момента постройки. Рабочие сняли подоконники и нашли дневник советского школьника. Его забрала местная жительница Анна Дьяченко. Разместила пост в группах соцсетей.

Фото: Анна Дьяченко

На обложке указано, что принадлежал дневник шестикласснику Сергею Маргорину в 1957/58 учебном году. За 64 года бумага побурела, а картонная обложка начала гнить. Однако все равно дневник неплохо сохранился.

— Неубиваемый! Толстый картон, крепкая сшивка листов на две скрепки. 14 копеек стоил, — предались ностальгии в соцсетях.

Последние записи датированы началом октября 1957-го. В жизни ученика 6а была черная полоса. В среду и в четверг схлопотал двойки по арифметике. Не сделал домашку по русскому языку, за поведение получил трояк.

Подпись родителей по итогам недели не стоит. Выходит, они так и не увидели этого безобразия. Потому что дневник Сережа спрятал в щель за подоконником.

Фото: Анна Дьяченко

История настолько тронула пользователей соцсетей, что те стали делать перепосты и вспоминать знакомых по фамилии Маргорин.

Хотели было перетрясти школьные архивы. Тогда учебное заведение было № 144, а сейчас № 1384. Школа в двух минутах пешком от дома, где нашли дневник.

На посты о розыске Маргориных откликнулся сын владельца дневника, 49-летний Алексей. Его папа родился в 1944 году, рос в этом доме. Потом переехал. Шесть лет назад Сергей Маргорин умер.

— Папа работал в «НИИТеплоприбор» инженером-электротехником. Про школьные годы ничего не рассказывал, не знаю, почему он спрятал дневник, — поделился сын Алексей.

Фото: Анна Дьяченко

Находке москвич обрадовался. 12 августа у папы как раз день рождения. Бабушка и дедушка Алексея часто рассказывали внуку, что его отец рос озорным. И трояк за поведение был, скорее, нормой. А вот двойки по точным наукам в средней школе оказались непоказательными.

Фото: Анна Дьяченко

Сын Сергея Маргорина пошел по стопам отца и работает инженером.

Сейчас Алексей убрал находку в вакуумный пакет. В планах найти специалистов, которые бы помогли сохранить и отреставрировать семейную реликвию. Такая работа может стоить 3000 — 10 000 рублей.