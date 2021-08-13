Чем меньше в стране воруют, тем выше цены

Похоже, что лес на учет поставили не только на Вятке, но и по всей стране Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Пребывая в так называемых цивилизованных странах, где по статистике меньше всего воруют и честно платят налоги, всегда удивлялся я: почему в тех странах цены на всё заоблачные? Булка белого хлеба — 500 граммов, например, в Германии стоит на наши деньги 102 рубля. В Японии - 104 рубля. В Норвегии около 200 рублей. Цена за проезд в городском автобусе, как у нас цена на такси в аэропорт. Почему?

Недавно тайна сея раскрылась. У меня на Вятке в деревне хозяйство есть, которое постоянно требует дел ремонтных. В прошлом году хотел древесные материалы купить, но отложил до этого года. А в этом году приехал на лесобазу, мне говорят, что кубометр хороших досок подорожал с 8 тысяч в прошлом году до 20 тысяч в нынешнем. То есть, более, чем в 2 раза!

Лес подорожал от Москвы до окраин. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Как так?! - не понимаю. Вятка, чай не в степи находится. Тут лесу этого и за тыщу лет не перепилить. С чего вдруг подорожание?

А мне отвечают так:

- Скажите за то спасибо вятскому губернатору Игорю Васильеву!

Далее пояснили, что губернатор решил навести порядок в лесном хозяйстве — истребил он всех черных лесорубов, а после взялся за серых. На легальные предприятия напустил прокуроров, налоговиков. И теперь ни одно бревно не проходит мимо налоговой. Прежде черные лесорубы везли лес на лесопилку по 5 копеек. Не стало этого. Серые, обложенные налогами, резко подняли цену. И сами-то лесопилки полностью под налоговый гнет попали. Все стали работать честно, в итоге пострадал потребитель.

И сами-то лесопилки полностью под налоговый гнет попали. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Похоже, что лес на учет поставили не только на Вятке, но и по всей стране, поскольку подорожал он от Москвы до окраин. А это вызвало недовольство электората. Вопрос: что делать? Или обратно разрешить воровать, или продолжать гнуть линию на порядок в прочих сферах? Тогда мы встанем в ряд честных, уважаемых стран, но и получим цены на все товары, как там у них.

Такой вот у нас сегодня к читателю вопрос экономический, он же нравственный.