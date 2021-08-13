Музей наскальных рисунков «Залавруга» готовится стать новым туристическим центром Северо-Запада

Фото предоставлено пабликом Беломорские петроглифы и Залавруга ВКонтакте

Возможности для создания будущего туристического комплекса обеспечили энергетики «Россетей», которые подключили энергоснабжение музея наскальных рисунков – петроглифов.

Свет всему голова

Для энергоснабжения музея, в котором более 2 тысяч фигур, нарисованных на камнях древним человеком, энергетики «Россети Северо-Запад» смонтировали трансформаторную подстанцию и линию электропередачи 6 кВ.

В будущем эта инфраструктура потребуется и для туристического комплекса с гостиницей, рестораном и зонами отдыха для приезжих. Власти республики уже выделили для этого более 650 млн рублей. Также будет уделено внимание транспортной инфраструктуре, благоустройству городов Беломорск и Пудож, расширению музея «Беломорские петроглифы».

«Беломорские петроглифы – уникальный древний объект на территории Карелии. Чтобы увидеть наскальные рисунки, возраст которых три тысячи лет до нашей эры, к нам ежегодно приезжают до 10 тысяч туристов в год. Развитие инфраструктуры, создание экопарка с гостиницей, визит-центром, рестораном, пешеходными дорожками и мостом через протоку Кислый Пудас поможет увеличить туристический показ объекта до 100 тысяч туристов в год. Безусловно, для реализации этих планов необходима электросетевая инфраструктура. Благодарим «Россети» за подключение к сетям и обеспечение качественного электроснабжения», - отметил вице-премьер Республики Карелия Дмитрий Родионов.

В правительстве Карелии уверены, что с развитием инфраструктуры турпоток может вырасти в разы, а каменная резьба станет такой же визитной карточкой региона, как Кижи, Рускеала и Валаам.

Фото предоставлено пабликом Беломорские петроглифы и Залавруга ВКонтакте

«Практика показывает, что после признания объекта Всемирным наследием ЮНЕСКО, поток туристов к нему, особенно из-за рубежа, значительно увеличивается. Поэтому включение петроглифов в список Всемирного наследия – важное событие не только для нашей республики, но и для всей страны», - написал глава региона в своей соцсети по итогам заседания 44-й сессии комитета ЮНЕСКО.

Петроглифы Карелии – один из крупнейших в мире памятников первобытного монументального искусства, который древние охотники и рыболовы создали примерно 4 тысячи лет назад. Здесь обнаружено почти 40 групп сюжетов, выбитых в камне, со сценами охоты, сражений, ритуальных шествий, в том числе и самое древнее в Европе изображение человека на лыжах. Размеры некоторых рисунков достигают 3 метров.

Завершить создание инфраструктуры комплекса «Беломорские петроглифы» планируется к 2023 году. И пока полноценный центр притяжения туристов в Карелии только создается, мы с помощью энергетиков «Россетей» составили список необычных культурных объектов в России для посещения «по пути» или на выходные, которые ими подключены к единой энергосистеме.

Экспонаты из мусора

Этим летом специалисты «Россети Янтарь» обеспечили энергоснабжение калининградского художественного музея «МУ МУ КА». В нем все экспонаты будут сделаны из мусора. Кроме музея, на площадке «Зеленый Кот», неподалеку от Зеленоградска, в ближайшие два года появится масштабный проект об экологии и разумном потреблении с экопарком, кемпингом, различными мастерскими и экомаркетом, где будет представлена продукция лучших российских экопроизводств. На экоплощадке уже работают «Хламмаркет», где можно обменять или продать ненужные вещи, туалет-бутик для туристов, следующих к Куршской косе, киоск с сувенирами из вторсырья, пункт раздельного сбора отходов.

Усадьба Деда Мороза

Резиденций Деда Мороза российские энергетики электрифицировали сразу две. В прошлом году повысили надежность энергоснабжения в доме удмуртского Деда Мороза Тол Бабая в удмуртском селе Шаркан, в этом – осветили усадьбу марийского Деда Мороза Йушто Кугыза в селе Кукнур.

Резиденции сказочного персонажа открыты для посещения круглый год: здесь встречают Масленицу, организовывают туры выходного дня летом, с особым размахом отмечают национальные праздники. Но особо популярны резиденции Деда Мороза для посещения семей с детьми в канун Нового года. Зимой на этих площадках организовывают самые настоящие народные гуляния с катанием на санях, знакомством с персонажами местного фольклора и дегустацией блюд национальной кухни.

Фото предоставлено пабликом Беломорские петроглифы и Залавруга ВКонтакте

Страусиное ранчо

В работу страусиного ранчо в Краснодарском крае вносят вклад энергетики «Россети Кубань», которые поставляют электроэнергию одному из крупнейший в России хозяйств по разведению африканских страусов. Сотрудники ранчо во время экскурсий делятся знаниями об экзотических птицах и интересных фактах об их привычках, показывают вольеры для страусят и взрослых особей.

Кстати, здесь на страусов можно не только посмотреть, но и купить одного или даже семейство. В дальнейшем сотрудники фермы обещают помогать новым владельцам птиц советами по их содержанию. Туристическое направление для этой фермы не основное, изначально ранчо специализировалось на разведении страусов для последующей продажи живой птицы, мяса, яиц, кожи (а также изделий из нее) и перьев.

Зоопарк-приют

В рабочем поселке Большеречье Омской области энергетики уже несколько десятилетий обеспечивают энергоснабжение зоопарка, коллекция которого собрана руками жителей населенного пункта. Начало единственному в России сельскому зоопарку было положил школьный «живой» уголок, в который местное население стало приносить найденных брошенных или больных животных и птиц: попавшую в сеть утку, раненую косуля, медвежонка-сироту.

За почти 40 лет некогда приют для попавших в беду диких животных разросся до 9 гектаров, коллекции зоопарка пополнили лебеди, выведенные из яиц на птицефабрике, и ишаки, пони, верблюжата из соседних совхозов.

Фото предоставлено пабликом Беломорские петроглифы и Залавруга ВКонтакте

Колыбель энергетики

«Россети Северо-Запад» в 2020 году вдохнули жизнь в новый туристический проект в Псковской области, реконструировав распределительные сети, запитавшие турбиностроительный завод братьев Эдуарда и Альберта Тиме. Это предприятие со второй половины 19-го века производило турбины для мельниц, фабрик и электростанций и было вторым по мощности выпуска энергооборудования в России. В 1901 году на базе завода в Захино братья Тиме открыли первую в Псковской губернии электростанцию, положив начало развитию энергетики в регионе. Энергообъект позволил начать электрификацию губернии – первым делом свет провели в дома сельских жителей Захино и организовали уличное освещение деревни.

Сейчас территория бывшего турбиностроительного завода представляет собой парк с пляжем на берегу реки Кудка, действующей пасекой и сохранившимися до нашего времени энергетическими сооружениями. Посетители смогут увидеть уникальные сооружения завода и старинную плотину гидрооэлектростанции. В будущем на площадке музея под открытым небом планируется сделать большой макет всего комплекса с действующими механизмами, а также музей механики и необычных механизмов.