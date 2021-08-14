Шел бы ты, Репин, в бурлаки. Был бы богатым: почему великого художника обвиняют в искажении исторической правды

«Бурлаков на Волге» купил за 3000 рублей великий князь Владимир Александрович, сын Александра Второго. Фото: «Бурлаки на Волге», И. Е. Репин, 1872 - 1873 гг.

«Бурлаки на Волге» - один из шедевров мировой живописи. Казалось бы, сей факт сомнению не подлежит. Но…

«Ели икру от пуза!»

Илья Ефимович Репин. Идеологические споры вокруг Репина идут до сих пор.Великого русского художника обвиняют в искажении исторической правды. Фото: Wikimedia Commons

Встретил намедни в Фейсбуке забавный пост: «Картина Репина в советское время считалась символом угнетения рабочего люда в царской России. Мол, несчастные полуголодные бедняки работают как лошади, за три копейки, тягая суда по Волге.

На самом деле все было не так. На берег они сходили редко, обычно, чтобы снять корабль с мели. В середине XIX века обычный бурлак зарабатывал в месяц 60 - 80 рублей, а шишка - командир артели - 100 - 120. Для сравнения: земский врач и учитель гимназии - средний класс тогдашней России - получали в среднем 80 рублей. При этом бурлаков кормили за хозяйский счет. Многие, сколотив состояние, уходили в купцы или покупали землю.

Таким образом, на картине Репина мы видим не отчаявшихся голодных бедняков, а представителей обеспеченного среднего класса, которые вытягивают судно с мели, облачившись в старую рванину. Чтобы не пачкать основную одежду, в которой работают на судне. Репин, к слову, писал картину три года, а продал за 3000 рублей (заработок небольшой бурлацкой артели за два месяца). Шел бы не в художники, а в бурлаки, был бы побогаче в юности».

Читал, а перед глазами – Ефим Шифрин в роли экскурсовода у картины Эль Греко «Кающаяся Мария Магдалина»: «Белоснежные кружева, покрывало поверх Магдалины - все это говорит нам о тяжком труде испанских прачек, день и ночь стирающих белье испанской знати, погрязшей в роскоши, вине и женщинах».

Вот и «антирепинский пост» я воспринял как стеб.Оказалось, автор пишет всерьез! И он не одинок. В сети я обнаружил много статей с типичными заголовками: «Зря только опозорил Россию!»; «Фальсификатор истории»; «Правда и ложь картины Репина»; «Кто такие бурлаки: рабы или профессионалы?»; «А так ли каторжен был труд бурлака?» «...В переводе на современные деньги они получали от девятисот тысяч до полутора миллионов рублей!.. Артель при найме сговаривалась о харчах. Еда была обильна и калорийна. На палубе ставили бочку с красной икрой. Каждый мог ложками сколь хочешь есть.Некоторые при найме оговаривали, чтоб было меньше барской гадости - черной икры».

Эта бочка с икрой окончательно меня добила! Вспомнил популярный мем министра Лаврова. Да уж, кто-то точно дебил! Эти разоблачители или я, грешный, получивший высшее образование в СССР.

«Выдь на Волгу, чей стон раздается…»

Главное обвинение Репину - бурлаки не тащили суда по берегу. «На баржах устанавливали барабан с намотанным тросом. Люди в лодке бросали в воду трос с якорем. Бурлаки на палубе наматывали трос на барабан, подтягивая баржу вверх по течению. И только когда капитан сажал судно на мель, бурлакам приходилось лезть в воду и стаскивать его на фарватер. Но за каждый такой форс-мажор полагалась премия деньгами и водкой. Репин изобразил единичный случай».

Стоп, думаю себе, что-то здесь не так! Мы же в школе учили наизусть стих: «Выдь на Волгу: чей стон раздается / Над великою русской рекой? / Этот стон у нас песней зовется - / То бурлаки идут бечевой!»

Интернет отвечает мне статьей: «Художник Репин и поэт Некрасов сильно преувеличили страдания бурлаков».

Но я же школьником читал у Горького, как его дед Василий Каширин с 15 лет тянул лямку. Полез в книжный шкаф, отыскал повесть «Детство»: «Ты пароходом прибыл, пар тебя вез, а я сам своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа - по воде, я по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Идешь да идешь, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, - эх-ма, Олеша, помалкивай!»

«Помалкивай, журналист! - слышу голос пропагандиста. - Горький - советский «Учпедгиз» о тяжелом и бесправном положении русского мужика».

Вся Европа «тянула лямку»

«Учпедгиз», говорите? Ну, держитесь, несчастные жертвы ЕГЭ!

Открою вам страшную тайну. Вовсе не Репин в 1873 году открыл миру «тружеников бечевы». За два года до него «Бурлаков на Волге» (!) написал Саврасов. После триумфа Репина Верещагин погнал волну: студент украл сюжет у его волжских «Бурлаков» (1866 г.). «Бурлаки на Волге» братьев Чернецовых и вовсе датируются 1838 годом. А всего в мировой живописи этой теме отдали дань десятка два мастеров. Кроме вышеперечисленных наши И. Левитан, А. Корин, Н. Каразин, американец Ф. Бриджман, англичанин Ф. Брэнгвин, французы Ж. Вийон, Л. Симон, О. Домье, голландец Л. Ландоцци, итальянец Т. Синьорини и др. Немец Отто Баудиссин еще в 1814 году изобразил «Бурлаков на Эльбе».

На всех этих полотнах бурлаки (и бурлачки!) тащат на себе суда по берегам рек, каналов. Только у Левитана - на лошадях. И никто не крутит барабан на палубе… Неужто живописцы из разных стран искажали действительность в угоду будущему советскому «Учпедгизу»?

Интернациональность сюжета объясняется просто. Испокон веков, вплоть до массового появления пароходов в Европе, России, Америке, Азии, Африке груженые суда против течения тянули веревками люди. Реже - лошади.

В Соборном уложении 1649 года царя Алексея Михайловича есть понятие - «бечевник». Полоса 20 метров вдоль берегов, по ней люди буксировали суда бечевой (пеньковой веревкой).

Волга с ее притоками была главной торговой артерией Российской империи. В 1822 году, по сведениям нижегородского губернатора А. С. Крюкова, на реке было 652 тысячи бурлаков. В 1830 году они «обслуживали» 23 950 судов.

Кстати, при долгой жизни художника никто из самых отчаянных критиков не обвинял Репина, что его бурлаки «как-то неправильно работают». Современники знали правду про артели.

«Чертовы пятаки»

Почему нынешние критики твердят, что бурлаки только крутили барабан на палубе? Все они ссылаются на монографию И. Шубина «Волга и волжское судоходство», изданную в СССР в 1927 году. Я внимательно изучил ее и ответственно заявляю: барабан - сознательная подтасовка!

В начале навигации, в апреле, берега в низовьях Волги залиты большой водой. Тащить бечевой корабль из Астрахани в Нижний, Самару, Ярославль невозможно. Тогда действительно завозили на лодке веревку с якорем на километр вверх по реке. Бурлаки, упираясь ногами в палубу, тянули ее, двигая корабль вперед. Добирались до первого якоря, им передавали веревку от второго… И так от рассвета до темноты. Очень тяжко было «топтать палубу». (Заякоренный канат на барабане крутили…лошади по кругу. На «коноводках». Но таких судов было мало.)

Когда же большая весенняя вода спадала, обнажая бечевник, артель высаживалась на берег и тащила судно лямкой. Это и была их основная работа.

Но какой-то фальсификатор выдал «топтание палубы» на весенней большой воде за единственный метод в течение всей навигации. Да еще конский барабан приплел. Остальные критики дружно подхватили, не читая Шубина. И хором обвиняют теперь художника в искажении действительности. Ну-ну…

Заявления, что на его картине - единичный случай вытаскивания судна с мели (либо потерпевшего крушение), - тоже ложь. Репин поехал на Волгу, чтобы изобразить повседневный труд артели, а не ЧП. Все 11 его героев, начиная с идущего впереди попа-расстриги Канина (с повязкой на лбу), - реальные люди. Так, по берегу, они регулярно таскали в волжских Жигулях судно с известняком для строек, который сами загружали и разгружали.

С высокими ежемесячными зарплатами тоже неувязка. Платили бурлакам не помесячно, а по завершении рейса. «Самый неутомимый бурлак может заработать во время навигации 160 или 170 рублей

ассигнациями и, конечно, более половины этой ничтожной суммы, добытой тяжким, изнурительным трудом, пойдет на харч и лопать (одежду)», - писал российский государственный деятель И. П. Корнилов в исследовании «Волжские бурлаки» («Морской сборник», № 7, 1862).

Подтверждение этому мы находим у Репина. Артельщики сами заходили к нему: «Бaют, вaшe блaгopoдиe, бypлaкoв cпиcывaeтe нa кapтинки и плaтитe двaдцaть кoпeeк? Тaк вoт мы гoтoвы». И часами терпеливо позировали, рискуя жизнью. Местный народ был уверен: художник - слуга антихриста, черти закуют всех нарисованных им людей одной большой цепью и погонят прямо в пекло. И деньги его - сатанинские. Перекрести их с молитвою - превратятся в черепки. Репин сам наблюдал после расчета с бурлаками перекрещивание его пятаков.

А теперь вопрос в студию: стал бы «обеспеченный средний класс с высокими зарплатами» на репинском корабле заморачиваться с 20 копейками, терпя страхи о скором аде?

«Категория тяглового скота»

С обильно-калорийными хозяйскими харчами тоже нескладуха. В 1856 году статский советник Иван Вернадский, чиновник особых поручений при министре внутренних дел России С. С. Ланском, по поручению шефа объехал все поволжские города от Рыбинска до Астрахани. С целью детально изучить вопрос «главной двигательной силы для судов, отправляющихся против течения на таком огромном пространстве, в котором совершается главное торговое движение нашего царства».

Бурлаки большей частью бывают на своих харчах, констатировал он. Хозяйские редко употребляются. Много жалоб на хозяев: выдают один хлеб, иногда даже прогорклый, о мясе и помину нет. О собственных бурлацких харчах пишут и Корнилов, Шубин. Про икру - ни слова.

Вот что доложил Вернадский министру после командировки: «Главная масса бурлаков состоит из крестьян. Бурлачеством занимаются только из нужды и притом те, которые не выучены иному ремеслу. Грамотных почти нет. И некоторые из них уверяли меня, что таких никогда и не бывает, грамотный всегда найдет работу получше бурлацкой лямки. Бурлак заменяет собою лошадь или вола и вообще может быть поставлен в категорию тяглового скота».

Это не советский «Учпедгиз», а отчет царского чиновника, опубликованный в журнале МВД (1857 г.).

«Величайшая профанация искусства!»

Страсти вокруг «Бурлаков» закипели еще в 1873 году, сразу после их написания. И продолжаются, как видим, до сего дня. «Кapтинoй мoeй былa зaинтepecoвaнa либepaльнaя чacть oбщecтвa, a кoнcepвaтивнaя ee тaк xaялa», - вспоминал художник.

Демократы объявили полотно «подлинным искусством, единственной правдой о самодержавной России, триумфом национального гения, со смелостью, у нас беспримерною, окунувшегося с головой во всю глубину народной жизни, народных интересов, народной щемящей действительности». Революционная молодежь, народовольцы и вовсе увидели в бурлаках олицетворение всего русского народа, тянущего ярмо самодержавия. Надо скорее сбросить ярмо!

Консерваторы же утверждали, что Репин воплотил «худосочные идейки, перенесенные на полотно из газетных статеек». Апофеозом стало заявление маститого академика, профессора Императорской академии художеств Федора Бруни: «Величайшая профанация искусства!» Некоторые и вовсе предлагали сжечь крамольное полотно с лапотниками и онучами.

В СССР картина действительно стала символом угнетения народа в царской России. Из Репина власти пытались сделать основоположника соцреализма в живописи.

Вопрос о возвращении его на родину рассматривался в Политбюро по инициативе Сталина (Репин с 1900 года проживал в Финляндии). По поручению вождя этим занимался Луначарский. Ворошилов лично отправлял письмо-приглашение. Но Репин, в отличие от Горького, не вернулся в СССР.

С развалом Советского Союза стало модно оплакивать благостную царскую Россию, «которую мы потеряли». И мочить «совок», где, дескать, не было ничего хорошего. Репин вновь попал под яростный обстрел лжепатриотов и пропагандистов.