Минсельхоз: высокий урожай 2021 позволит полностью обеспечить страну продовольствием

Фото: Николай Корешков/ Пресс-Служба Минсельхоза России

Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки «Всероссийский день поля – 2021».

Погода не нарушила планы

«Рассчитываем на достойный урожай, который позволит обеспечить внутренний рынок и реализовать внешнеторговый потенциал», - сказал Дмитрий Патрушев.

Так, по его словам, в этом году посевная площадь составила около 80 млн га. Больше посеяли пшеницы, подсолнечника, гречихи, сахарной свеклы. А под масличные отведены рекордные для страны 16,5 млн га.

Сложности с погодой в Поволжье и Центре страны компенсируются за счет юга. В ключевых зернопроизводящих регионах страны наблюдается большой прирост - рекордный урожай на Кубани, в Ростовской области, почти двукратный прирост на Ставрополье, значительное увеличение урожайности в Сибири.

Фото: Николай Корешков/ Пресс-Служба Минсельхоза России

По оценке Минсельхоза, намолочено уже порядка 80 млн тонн зерна. Всего в России будет собрано 127,4 млн тонн зерновых, включая около 81 млн тонн пшеницы.

Сезонные полевые работы государство поддержало льготным кредитованием (до 5% годовых). По словам Патрушева, в прошлом году Россельхозбанком и Сбером было выдано почти 700 млрд рублей, в этом году фиксируется увеличение темпов кредитования на треть.

Данные о хорошем урожае подтверждают региональные власти и сами аграрии – говоря о перспективах текущего сезона, участники выставки также отмечают высокое качество продукции. В сезоне 2021 года уборка зерновых и зернобобовых практически завершена, осталось убрать подсолнечник и кукурузу, рассказала генеральный директор агрокорпорации "БИО-ТОН" Ирина Логачева. «В целом урожайность ожидается на уровне среднепятилетних значений. Качество пшеницы сформировалось на самом высоком уровне за последние годы», - добавила Логачева.

Фото: Николай Корешков/ Пресс-Служба Минсельхоза России

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, несмотря на капризы погоды в этом году, урожай в регионе удастся собрать хороший, благодаря современным агротехнологиям. Так, регион – третий в стране по объему внесения минудобрений. Область также активно наращивает приобретение современной техники.

«Сейчас у нас идет уборочная, и мы уже с уверенностью можем сказать, что те показатели, что были достигнуты в 2020 году, мы перевыполним», - сказал Богомаз.

Урожайность озимого рапса в этом году в регионе увеличилась до 42,9 ц/га. Это позволило Брянщине выйти на первое место по производству объема этой культуры на мировом и российском рынке.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что регион собрал 12,392 млн тонн зерновых и зернобобовых, и это абсолютный рекорд для Кубани. При этом 97% это пшеница 3 и 4 классов. Сахарной свеклы уже собрано 350 тыс. тонн. Темпы и урожайность высокие, отмечает губернатор. В этом сезоне регион планирует получить 1,8 млн тонн сахара. По сое, подсолнечнику и кукурузе – виды на урожай тоже неплохие, несмотря на то, что по этим культурам погода подвела (месяц назад шли дожди, а сейчас стоит жара).

Фото: Николай Корешков/ Пресс-Служба Минсельхоза России

Куда продавать

Но произвести – полдела. Например, для малого агробизнеса основной вопрос – это сбыт. Причем продавать желательно без посредников – чтобы потребитель получил свежую продукцию по приемлемым ценам, а аграрии смогли на этом достойно заработать.

Для этого государство ведет работу по развитию ярмарочной торговли. Кроме того, перспективным каналом продаж фермерской продукции глава Минсельхоза считает сотрудничество с маркетплейсами. Минсельхоз уже работает по этому направлению с Яндексом и Россельхозбанком. А буквально вчера было подписано соглашение с компанией Ozon.

«В рамках этого документа предусматривается содействие аграриям в части оценки потребительского спроса, предпочтений граждан, и самое главное в реализации произведённой продукции через онлайн-площадки. Уже сегодня в рамках соглашения стартовала первая образовательная программа для более чем двухсот фермеров центрального и северо-западного федеральных округов. Ее итогом станет возможность реализации продукции на площадке Ozon», - заявил Дмитрий Патрушев. Регионам поручено выделить в отдельное приоритетное направление работу по организации сбыта.

Фото: Николай Корешков/ Пресс-Служба Минсельхоза России

Куда двигаться дальше

Россия уже давно закрыла потребности населения по большинству видов растениеводческой продукции. Пшеницы мы производим практически вдвое, чем нам нужно. И являемся мировыми лидерами по ее экспорту. Сахарной свеклы выращивается столько, сколько нужно для производства сахара. Недостатка в подсолнечном масле в стране тоже давно нет. Но впереди еще много работы – нужно увеличивать производство овощей, бахчевых, плодов и ягод, отметил министр.

Для этого со следующего года власти вплотную займутся расширением сельхозплощадей – заработает госпрограмма по вовлечению в оборот сельхозземель. Также необходимо увеличивать внесение минеральных удобрений (с 55 кг на 1 га в этом году до 80 кг на 1 га). Нужно наращивать и долю отечественных семян, которые российская наука разрабатывает под природно-климатические условия конкретных регионов. Также крайне важно развивать «цифру».

Фото: Николай Корешков/ Пресс-Служба Минсельхоза России

«Сегодня агропромышленный комплекс является крупным потребителем современных технологий и производит продукцию высокого качества, востребованную в России и за рубежом. Снижать планку категорически нельзя. Именно поэтому цифровизация в буквальном смысле выходит на передовую», - пояснил Патрушев.

По его словам, Минсельхоз действует сразу по нескольким направлениям. Министерство планирует внедрить Суперсервис, с помощью которого аграрии смогут получать господдержку в электронном виде. Кроме того, создается единая база земель сельхозназначения, внедряются системы прослеживаемости в разных сферах. Нужно, чтобы регионы и сам агробизнес активно внедрял все эти инновации, подчеркнул министр.