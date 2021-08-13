Кричат сирены, затоплены пляжи, эвакуируют людей: стихия атакует курорты Краснодарского края и Крыма

Центральные улицы Керчи подтоплены. Фото: пресс-служба администрации Керчи

На Черноморском побережье России снова гуляет стихия. Сильные дожди снова начались в районе Крыма и Краснодарского края.

Так, сильные ливни залили Анапу, где выпала трехмесячная норма осадков. Под водой оказалась новороссийская Южная Озереевка, власти которого ввели режим ЧС. Кроме того, утопает курортная Кабардинка. Также в Анапе прорвало дамбу. Туристов попросили сидеть в номерах, а также отказаться от походов на пляж и прогулок по городу. Гаишники призывают водителей не ездить на машинах по дороге « Новороссийск - Керчь», где затоплены три участка. В Сочи на берег вышел смерч и разрушил пляж. В четырех районах Кубани объявлен режим ЧС.

Пляжи опустели Фото: Виктор КЛЮШКИН

С вечера четверга, 12 августа, сильные ливни вновь льют в Керчи. Ночью городские реки начали выходить из берегов, а утром 13 августа подтопленными оказались улицы города. Кроме того, полностью ограничено движение электротранспорта, а часть городских автобусов пустили в объезд.

В связи с подтоплением уже эвакуировали первых местных жителей, среди которых есть дети. Как сообщили в пресс-службе администрации Керчи, пока людей разместили на улице Войкова, 30, где находится «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюкова».

Смерч в Лазаревском Фото: @chp_adler

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил о готовности развернуть 26 пунктов временного размещения, которые смогут вместить 8 410 человек.

Власти Крыма и Кубани также просят жителей и туристов не выходить из домов и отелей. Пляжи закрыты. По прогнозам, стихия ударит по полуострову и Краснодарскому краю вновь с новой силой. Однако некоторые жители регионов, несмотря на стихию, не изменят своим привычкам. Так парень из Анапы отправился в пекарню на лодке.

Фото: пресс-служба администрации Керчи

Непогода настигла и курортный Сочи, где также льют проливные дожди, а над морем даже образовались смерчи. Одна воронка вышла на берег и разрушила часть территории одного из пляжей города.