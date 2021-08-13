Ложь, пятно и снимки из космоса: кто ответит за разлив нефти в Черном море

7 августа вблизи Новороссийска во время закачки нефти на танкер с выносного причального устройства произошел залповый выброс топлива в воду. Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

История с разливом нефти в акватории Черного моря продолжает обрастать малоприятными для руководства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подробностями. Следствие уже переквалифицировало уголовное разбирательство на более тяжкую статью («Загрязнение морской среды, причинившие существенный вред окружающей среде» , до двух лет заключения), и есть ощущение, что это только начало.

А не надо было вести себя подобно подростку-шалопаю, заметающему окурки под половицу в попытке убежать от ответственности перед строгими родителями! За попытки укрывательства экологического преступления топ-менеджеры трубопровода, вероятно, «огребут» по-полной.

Напомним для читателей фабулу этого дела. 7 августа вблизи Новороссийска во время закачки нефти на танкер с выносного причального устройства (ВПУ) произошел залповый выброс топлива в воду. «Каспийский трубопроводный консорциум», оператор ВПУ, вечером того же дня дал успокаивающее сообщение в СМИ: мол, в воду вылилось всего 12 кубометров нефти, площадь разлива составила 200 квадратных метров, пятно оперативно ликвидировано.

Не совсем понятно, на что рассчитывали управляющие трубопровода. Разве не ясно, что в наш век социальных сетей и спутникового слежения попытки скрыть экологическое бедствие обречены на провал? Уже на следующий день с опровержением информации КТК выступил Институт космических исследований РАН: по данным ученых, разлив произошел на территории 80 квадратных километров - то есть в 400 тысяч раз больше заявленного (тут мы, очевидно, со стороны компании имеем дело с попыткой рекордного занижения ущерба природе).

В доказательство академики предоставили снимок - пятно у побережья Новороссийска видно невооруженным глазом даже из космоса. Еще раз, для наглядности: 200 квадратных метров (версия КТК) - это площадь пятикомнатной квартиры, а 80 квадратных километров (версия РАН) - это площадь Центрального административного округа Москвы. В общем, «поздравляем, гражданин, соврамши» - как говорилось, в одном известном произведении.

Тут бы Николаю Горбаню, главе КТК, смиренно поблагодарить ученых за поправку, сказать, мол, оговорочка вышла, да засучив рукава приступить к всамделишной ликвидации последствий аварии. Но не таков он - в течение последующих нескольких дней Горбань встречается с губернатором Краснодарского края Кондратьевым, с министром энергетики России Шульгиновым и продолжает упорствовать в том, что никакого-де экологического бедствия нет. Более того, опровергая оппонентов из РАН, Горбань выдвигает абсурдную версию, что темное пятно в морской акватории, заметное на снимке, имеет «не нефтяное происхождение». Какое же именно тогда, хотелось бы спросить. Может быть, над Черным морем опрокинулась гигантская чернильница, откуда вылилось 100 тонн красителя? Пожалуй, прежде чем выдвигать подобные аргументы в свою защиту, стоило бы подумать над их правдоподобностью.

Стратегия руководства КТК сейчас однозначно считывается, как попытка любыми способами уйти от ответственности. Сюда же хорошо ложится и последнее заявление Николая Горбаня о том, что причиной «внештатной ситуации» стал «скрытый заводской брак». Судя по всему, руководство трубопровода пока находится на стадии отрицания своей вины в произошедшем и неотвратимости наказания за него. Хотелось бы надеяться, что к стадии принятия управленцы придут, как можно быстрее.

Справка «КП»

Нефтепровод «Каспийского трубопроводного консорциума» соединяет месторождения Казахстана с терминалом Южная Озереевка в Новороссийске. Мощность объекта - 67 млн тонн в год (планируется увеличить до 80 млн тонн).