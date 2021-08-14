Правительство Намибии распродает слонов

Аукционы решено было устроить после того, как поголовье слонов в этой африканской стране стало избыточным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Намибии неоднократно попадало под огонь критики после массовых отстрелов слонов. Чтобы избежать подобных обвинений, в Виндхуке решили выставлять самых крупных наземных животных на продажу.

Аукционы решено было устроить после того, как поголовье слонов в этой африканской стране стало избыточным.

- С целью уменьшения популяции этих млекопитающих из-за засухи и территориальных конфликтов с людьми принято решение начать продажу слонов, – говорится в официальном сообщении намибийского правительства.

Первые торги уже прошли, и казна Намибии пополнилась почти на шесть миллионов долларов.

Ссылаясь на коммерческую тайну, чиновники не сообщают, куда отправились купленные животные.

В целом, в Намибии - полузасушливой стране в малонаселенной южной части Африки - обитает более 28 тысяч слонов.

Для нее такое поголовье является чрезмерным. Поэтому сначала животных отстреливали, а после критики зоозащитников решили отлавливать и продавать.

Популяция слонов в этой южноафриканском государстве увеличиваться расти после того, как в Виндхуке приняли меры по защите этих животных от браконьеров. В результате поголовье слонов резко возросло: в 1995 году в Намибии насчитывалось 7500 слонов, в 2019 году – уже 24000. В итоге, в местных заповедниках стало не хватать природных ресурсов для нормального обитания этих млекопитающих.