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Экономика14 августа 2021 13:49

В России пьют все больше безалкогольного пива

Напиток без градуса популярнее всего в Ростове-на-Дону, Хабаровске и Краснодаре
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Доля рынка напитка без градуса сейчас составляет чуть более 2%

Доля рынка напитка без градуса сейчас составляет чуть более 2%

Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне распробовали безалкогольное пиво. «Нулевку» покупают все чаще, сообщают "КП" в крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes. Так как это не алкоголь, его очень активно заказывают через интернет. Рост онлайн-продаж компании в первом полугодии 2021 года в сравнении с тем же периодом прошлого года просто взрывной — 3000% (в 40 раз).

Доля рынка напитка без градуса сейчас составляет чуть более 2%. Безалкогольное пиво этого завода чаще всего пьют в Ростове-на-Дону, Хабаровске и Краснодаре.

- Мы продолжаем отмечать поляризацию спроса, тренд на домашнее потребление, рост онлайн продаж, и, конечно же, здоровый образ жизни и повышенный интерес потребителя к безалкогольному пиву, — отметил Дмитрий Шпаков, президент AB InBev Efes.

В компании добавили, что в первом полугодии 2021 года пивоваренная отрасль страны имела околонулевую динамику. По данным Росстата, рост объемов производства пива в стране по сравнению с первым полугодием 2020 года составил 1,3%.

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