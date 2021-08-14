Призывающий к ношению масок Арнольд Шварценеггер предпочитает обходиться без них

В многочисленных интервью и в своих соцсетях Шварценеггер называет противников масочного режима тупицами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Актер, бодибилдер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в последние месяцы только и делает, что призывает всех американцев носить защитные маски для борьбы с распространением коронавируса.

В многочисленных интервью и в своих соцсетях Шварценеггер называет противников масочного режима тупицами, требуя, чтобы они прекратили апеллировать к свободе, которая, по его мнению, сейчас менее важна, нежели борьба с COVID-19.

«Люди должны знать, что вирус существует, он убивает людей. И единственный способ его уничтожить – сделать прививку, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, а не думать о нарушениях свобод», - сказал он в одной из бесед с журналистами.

Более того, бывший губернатор Калифорнии сам написал статью, которую озаглавил – «Не будь тупицей, надень маску!». В ней он призвал читателей к тому, чтобы они защитили себя и выиграли войну с коронавирусом.

Все это не мешает исполнителю роли Терминатора разгуливать по улицам Беверли Хиллз без маски и с сигарой во рту.

Попавшие в СМИ снимки тут же вызвали волну негативной реакции в адрес Шварценеггера, которого упрекнули в лицемерии и двуличии.