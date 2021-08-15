Почему ГКЧП не сбил самолет Ельцина накануне путча

Говорят, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев специально задержал вылет самолета в Москву и тем самым спас друга Бориса. Фото: Сенцов Александр, Чумичев Александр/ТАСС

Часть вторая. Начало тут.

17-18 августа 1991 г президент России находился с официальным визитом в Казахстане. У Нурсултана Назарбаева. Они подружились тем летом во время долгих обсуждений главами советских республик Союзного договора в Ново-Огаревской резиденции Горбачева. Обычно обсуждения заканчивались дружеским ужином под любимый коньяк Михаила Сергеевича «Юбилейный».

29 июля в Ново-Огарево прошла тайная встреча Горбачева, Ельцина, Назарбаева. Под покровом ночи они втроем решили после подписания 20 августа Союзного договора сменить все ключевые фигуры в руководстве СССР. Оставив лишь президента Горбачева. На пост премьера Ельцин предложил друга Назарбаева. Михаил Сергеевич согласился.

Тот тайный разговор записали чекисты. Чтобы сорвать планы «ново-огаревских заговорщиков» и подписание Союзного договора, глава КГБ Владимир Крючков организовал ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положению).

ПО КРАЮ ПРОПАСТИ

Поскольку все 140 томов «дела ГКЧП» до сих пор засекречены, ходит много мифов, легенд о 73 часах, которые изменили мир. Этому способствовали и мемуары, интервью участников тех событий. Например, популярна версия, что в канун путча гэкачеписты хотели ликвидировать возвращавшегося из Казахстана Ельцина вместе со всей делегацией.

«Впоследствии в Белый дом поступила информация, что самолет Ельцина, который должен был вылететь из Алма-Аты в 16 часов, вероятнее всего, был бы сбит, - писал помощник президента России Лев Суханов, сопровождавший шефа в той поездке. - И это, по расчетам заговорщиков, стало бы «хорошим» поводом для оправдания чрезвычайного положения. Вот тогда руки членов ГКЧП были бы развязаны полностью».

Однако Назарбаев, якобы, специально задержал вылет и спас друга Бориса. Он что-то знал!

Обратимся к мемуарам самого Ельцина «Записки президента».

«Визит закончился. Пора улетать. Назарбаев нас не отпускает, уговаривает остаться ещё на час. У Нурсултана Абишевича восточное гостеприимство - не навязчивое, а мягкое, деликатное. Но хватка та же. И вот тут я почувствовал неладное. Какой-то перебор, пережим. Меня клонило в сон. Перед глазами - сплошные хороводы. А внутри - неясная, безотчётная тревога.

Не думаю, что наша трехчасовая задержка с вылетом из Алма-Аты была случайной. Вот только одна деталь. Один из путчистов (А.Тизяков, - Авт.) находясь в «Матросской тишине», составил инструкцию своим «подельникам». «Необходимо воспроизвести в ходе следственного и судебного разбирательства… что в беседе с Горбачёвым предусматривался даже вариант, накануне принятия окончательного решения о введении ЧП, уничтожить 18 августа ночью самолёт в воздухе, на котором следовала в Москву делегация Российского правительства во главе с Ельциным из Казахстана…»

Когда я прочёл этот документ, отчётливо вспомнил то ощущение тревоги, непонятного холода в груди. Был ли в действительности такой план или это только фальшивка с целью обмануть следствие - узнать нам вряд ли удастся. Но сейчас, восстанавливая в памяти те дни, я ещё раз убеждаюсь - мы шли по краю пропасти.»

ПРИРОДНЫЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ

А вот что пишет главный охранник президента России Александр Коржаков в книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката.»

«Назарбаев принимал нас с невиданным прежде гостеприимством. Посетив все официальные мероприятия, положенные по протоколу, мы отправились за город. Там, в живописном месте, Нурсултан Абишевич приглядел горную, чистую речушку для купания. Специально для Бориса Николаевича соорудили запруду: перегородили течение и прорыли входной и выходной каналы. Запруду изнутри выложили гладкими камнями – образовалось своеобразное природное джакузи.

На берегу поставили юрты. Сначала звучала казахская национальная музыка, потом принесли баян и все стали петь русские песни. В перерывах Борис Николаевич с наслаждением плескался в обустроенной речушке. Я тоже поплавал в этой "ванне". Вода прохладная, градусов тринадцать, и поразительно чистая. Приятно было в нее окунуться. Тем более что солнце палило во всю мощь. Я опасался за самочувствие президента России - резкий перепад температур мог обернуться для него сильной простудой. "Разгоряченный" шеф без промедления погружался в прохладную воду, ложился на спину и смотрел в безоблачное небо. Я уговаривал его двигаться и подолгу не блаженствовать в этом природном вытрезвителе. Назарбаев и его свита вслух восхищались закалкой Бориса Николаевича. Их одобрительные замечания воодушевляли его на более длительные возлежания в горной реке.

После концерта и обильной еды шеф почувствовал себя разморенным - пришлось на несколько часов отложить вылет самолета из Казахстана в Россию. Уже потом компетентные источники докладывали Ельцину, будто из Москвы поступила команда сбить наш самолет. И чтобы спастись, нужно было подняться в воздух с опозданием. Во все это верилось с трудом, но никто до сих пор так и не знает, была ли эта задержка устроена специально или нет. Мне же показалось, что вылет задержали из-за приятного, затянувшегося отдыха. 18 августа наш самолет вернулся в Москву в час ночи, опоздав на четыре часа. Тогда мы жили на дачах в правительственном поселке Архангельское. Борис Николаевич - в кирпичном коттедже, а я - неподалеку от него, в деревянном. Приехали и легли спать. Ничего не предвещало грядущих событий.»

ЗАСАДА В «АРХАНГЕЛЬСКОМ»

А ведь Ельцин действительно мог не добраться в ту ночь до дома.

Обратимся к документальной книге Валентина Степанкова и Евгения Лисова «Кремлевский заговор». Степанков – первый Генеральный прокурор России в 1991-1993 гг., курировал дело ГКЧП. Лисов, его заместитель, руководил бригадой по расследованию обстоятельств захвата власти членами ГКЧП в августе 1991 года.

Первый Генеральный прокурор России Валентин Степанков курировал «дело ГКЧП». Фото: Виноградов Сергей/ИТАР/ТАСС

Вот что рассказал следователям начальник 7 Управления КГБ СССР (наружное наблюдение) генерал-лейтенант Евгений Расщепов:

«17 августа, примерно в 11 часов дня, я был вызван к председателю КГБ Крючкову, который сообщил мне, что Горбачев болен и обязанности президента переходят к Янаеву. Группе «Альфа» предстоит обеспечить безопасность переговоров Советского руководства с Борисом Ельциным.В тот же день, чуть позже, детали предстоящей операции обсуждались на совещании у заместителя министра обороны Владислава Ачалова. Он проинформировал собравшихся, в том числе начальника группы «Альфа» Виктора Карпухина и командующего воздушно-десантными войсками Павла Грачева, что по возвращению из Алма-Аты в воскресенье 18 августа самолет Ельцина под благовидным предлогом будет посажен не во «Внуково», а на военном аэродроме «Чкаловский». Командир особой дивизии КГБ должен был пригласить Ельцина в здание аэровокзала, где, как я понял из разговора, у него должен был состояться разговор с министром обороны Язовым. Перед подразделением воздушно-десантных войск и Группой «Альфа» ставилась задача нейтрализовать охрану Ельцина…»

Место для операции было выбрано идеальное, пишут Степанков и Лисов. «Чкаловский» - военный аэродром. Ни один посторонний сюда не мог попасть. К тому же на «Чкаловском» «Альфа» проводила учебные занятия по освобождению самолетов от заложников и знала здесь каждый закуток. Однако в ходе обсуждения было высказано опасение: вдруг Ельцин, человек весьма настороженно относящийся ко всякого рода неожиданностям, прикажет посадить самолет не на «Чкаловский», на какой-нибудь другой аэродром. Скажем, «Быково». Что тогда?»

Решили… нет, не сбивать самолет в воздухе, как гласит легенда о «кровавых гэкачепистах», а позволить ему приземлиться во «Внуково». На следующем совещании у Ачалова ту же самую операцию обсуждали применительно к «Архангельскому». Начальник 7 Управления Евгений Расщепов получил задание провести разведку на даче Ельцина.

«18 августа, обследовав вместе с Карпухиным «Архангельское», мы обратили внимание, что в поселке много вооруженных милицейских нарядов, в том числе и подвижных милицейских групп. Это указывало на то, что идет подготовка к встрече высокопоставленного гостя. О результатах я доложил заместителю председателя КГБ СССР Грушко. После приземления самолета, когда служба наружного наблюдения убедилась в том, что президент России отправился в «Архангельское», я доложил об этом Грушко. Он приказал мне держать наготове Группу «Альфа» и ждать распоряжений от Крючкова.»

19 августа, 4.20 утра. Поднятая по тревоге «Альфа» прибыла в расположение правительственного загородного поселка «Архангельское-2», где была и дача Ельцина. Командир Карпухин довел до Группы приказ руководства КГБ СССР «обеспечить безопасность переговоров Бориса Ельцина с руководством СССР.» С этой целью надо найти проход в лесу к дачному поселку «Архангельское-2», чтобы по нему доставить к шоссе Ельцина.

«Мы с заместителем начальника Группы Владимиром Зайцевым, взяв с собой нескольких сотрудников, через лес направились к дачам, - рассказал следователям ветеран «Альфы» Анатолий Савельев, бравший еще дворец Амина в Кабуле. - Лес оказался довольно густым, непролазным. К тому же выяснилось, что дачу от нас отделяет еще и небольшая река. Я задавал Зайцеву недоуменные вопросы. Если мы «должны обеспечить безопасность переговоров», почему не проехать открыто к дачам и не пригласить Ельцина? Почему пробираемся через лесную чащу скрытно, выискивая проход? Разве по нему в состоянии будет пройти президент, если даже нам, тренированным для боевых действий людям, это нелегко?.. Вопросы оставались без ответа. Зайцев ведь тоже выполнял приказ: провести рекогносцировку местности и все.»

ЖДАЛИ АРЕСТА!

«Я в отпуске был на даче в Архангельском, - рассказывал мне экс-министр печати Михаил Полторанин, один из ближайших в ту пору соратников Ельцина. - 19 августа утром собрался за грибами. Прибежал Коржаков: «Срочно к Борису Николаевичу!» Его дача - в ста метрах. В Архангельском жило все руководство новой России. Ельцин сидел в разобранной постели в одних трусах. На удивление, спокойный. Взволнованный Хасбулатов, сокрушаясь, сочинял обращение «К гражданам России!» про государственный переворот. Я стал помогать Руслану. Появились Бурбулис, Силаев, Лужков, Собчак… Обращение к народу о противодействии путчу мы, наконец, сочинили, отпечатали. Пока все руководство России – президент Ельцин, глава Верховного Совета Хасбулатов, премьер Силаев - на месте, я собрал их подписи. Один экземпляр спрятали в багажник «Жигулей» под картошкой. Если нас сейчас арестуют, частные-то «Жигули» выпустят, прокламацию не заметят, и народ узнает правду. Мы ждали ареста. Но солдаты, к нашему удивлению, в Архангельском не появились. Осмелев, решили ехать в столицу. Все были уверены, что «Белый дом» захвачен. Так следовало по канонам путчей. Звоню своему заму. Министерство печати еще не окружено. Прошу срочно собрать западных журналистов. Ельцин даст пресс-конференцию! Ельцин с идеей согласился. Мы сели в его президентскую «Чайку». Борис Николаевич с Коржаковым и другим крепким охранником, я на приставном сиденье. Следом - машины охраны, чиновников. Колонна выехала через центральные ворота Архангельского. Пока добирались до Калужского шоссе, я с опаской озирался по сторонам. Лес кругом, идеальное место для засады. Но нас никто не останавливал, не обстреливал. Лишь на МКАД увидели колонну бронетехники. Она шла на Москву по обочине. Ельцин хмуро смотрел на танки. Выехали на мост напротив «Белого дома» - люди гуляют, танков нет. Ельцин решил ехать туда!»

Операцию «Нейтрализация» сорвала …пьянка

А что же всемогущая «Альфа», рассредоточившаяся вокруг правительственного поселка? Почему она выпустила Ельцина из Архангельского?

«Альфа» ждала приказа! Лишь после того, как Ельцин промчался мимо на полном ходу в сопровождении охраны в Москву, по рации прозвучала команда. Но не та, которую ждали на рассвете: «Всем возвращаться в расположение Группы».

Отменил операцию сам Крючков.

Глава КГБ с самого начала планировал нейтрализовать Ельцина. Но не в физическом плане. Крючков надеялся, что ему удастся если не перетянуть на свою сторону Ельцина, антагониста Горбачева, боровшегося с Михаилом Сергеевичем за власть, то хотя бы убедить не мешать ГКЧП. Под гарантии не трогать независимость, суверенитет России. Но на всякий случай планировал после переговоров интернировать на базе охотхозяйства министерства обороны «Завидово», на границе Московской и Тверской областей. Поэтому –то группе «Альфа» предстояло «обеспечить безопасность переговоров Советского руководства с Борисом Ельциным.»

Первый вариант операции – переговоры на военном аэродроме «Чкаловский» - сорвался. Ельцину дали возможность вернуться из Алма-Аты на дачу.

По словам первого Генпрокурора России Валентина Степанкова, курировавшего «дело ГКЧП», для переговоров в Архангельском была создана группа: премьер Павлов, министр обороны Язов и секретарь ЦК КПСС Бакланов: «Они должны были утром, после объявления первых указов ГКЧП, встретиться с Борисом Николаевичем в Архангельском. Как говорили «альфисты»- командиры, 60 человек, окружив Архангельское, ждали приезда делегации. Но Крючков упустил контроль за своими же гэкачепистами. После разработки всех документов Язов уехал в Минобороны отдавать приказы о вводе войск. Крючков уехал к себе. А Павлов, Плеханов, еще кто-то остались пьянствовать в кабинете Янаева. И к утру Павлова под руки привели домой. В 7 часов приехавший врач установил тяжелое состояние алкогольного опьянения на фоне явной сердечной недостаточности. Переговоры утренние с Ельциным сорвались именно поэтому. Если бы Крючков контролировал своих людей, все было бы по-другому.»

Но охота ГКЧП на Ельцина не прекратилась.

Продолжение следует...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полночная тайная пьянка Горбачева, Ельцина, Назарбаева привела к ГКЧП и развалу СССР

А виноват, как всегда, народ (часть первая)