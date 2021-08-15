Лайфхак по очистке закопченных кастрюль и сковородок штурмом взял Сеть

Ролик просмотрели почти 70 млн. раз! Но далеко не все комментаторы были в восторге, написав, что лайфхак не работает

Еще в начале этого года пользователь соцсети TikTok @ramdeep.osahan опубликовал видео с советом по очистке закопченных сковородок и кастрюль.

Он определил свою методику, как «легкий домашний трюк».

Все действительно сравнительно просто: загрязненные дно и стенки металлической кастрюли нужно посыпать солью и пищевой содой, а затем при помощи металлической губки, смоченной жидким мылом, без особых усилий потереть грязь. Сразу после этого на металл нужно положить бумажные полотенца, на которые льется столовый уксус. Мокрые полотенца рекомендуется оставить на кастрюле на пару минут, затем сполоснуть посуду и – вуаля! – грязи и копоти как и не было, а кастрюля выглядит как новая.

Ролик просмотрели почти 70 млн. раз! Но далеко не все комментаторы были в восторге, написав, что лайфхак не работает.

Один из самых авторитетных пользователей TIkTok Ден Шаба решил лично проверить эффективность предложенного совета и снял весь процесс на видео, выложив его на свою страницу.

Шаба заверил свою аудиторию, что закопченные сковородки прекрасно очищаются, если точно следовать всем рекомендациям.

Его ролик просмотрели 45 млн. человек.

Смотреть видеосюжет Лайфхак по очистке закопченных кастрюль и сковородок

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