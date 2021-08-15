«Ящик добрых пожеланий»: Добропочта доставит слова поддержки пациенту, который нуждается в донорской крови

Фото: Пресс-служба Национального фонда развития здравоохранения nfrz.ru ,Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ

Теперь можно не только стать донором, но и написать письмо с теплыми словами поддержки человеку, которому эта кровь понадобится. Главный герой Добропочты, персонаж по имени Капелька предлагает подписать открытку и опустить ее в специальный "ящик добрых пожеланий".

Проект реализуется в рамках социальной акции Национального фонда развития здравоохранения #донорпишет – #донордарит, которая стартовала еще в 2020 году. Сейчас в самом разгаре опрос для выбора дизайна зон донорской добропочты. Проголосовать за понравившийся вариант можно с 13 по 20 августа в социальных сетях Нацфонда - в Instagram, "ВКонтакте" и Telegram.

– Мы хотим, чтобы дизайн предполагаемых зон Добропочты выбрали сами участники донорского движения, - поясняет директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк.

Фото: Пресс-служба Национального фонда развития здравоохранения nfrz.ru ,Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ

После выбора и утверждения двух вариантов внешнего вида специальных ящиков они будут размещены в учреждениях службы крови и в общественных пространствах Москвы.

Кроме того, с помощью опроса в фонде надеются выяснить, какие бы меры поощрения были интересны московским участникам донорского движения, включая организаторов акций. Это позволило бы привлекать еще больше людей к безвозмездной сдаче крови и ее компонентов.