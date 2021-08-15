Не свисти - гаишник остановит: российские водители назвали приметы, которые приносят счастье и неудачу на дорогах

Самая верная примета: превысить скорость - к штрафу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Превысить скорость - к штрафу, сесть за руль пьяным - к лишению прав, припарковаться в неположенном месте - к визиту на штрафстоянку. Казалось бы, водитель должен верить только в эти и другие подобные приметы. Ничего подобного! Оказывается, помимо строгих и четких правил дорожного движения среднестатистический автомобилист умудряется держать в голове и массу всевозможных суеверий.

Как выяснили аналитики сервиса «СберАвто», 59% российских водителей верят в специфические автомобильные приметы. И это вам не какая-нибудь черная кошка или тетка с пустыми ведрами. Тут все очень серьезно, проверено многолетним личным опытом.

Чтобы вы оценили всю силу веры автомобилистов в приметы, приводим «рейтинг» самых популярных суеверий. Не удивляйтесь, что итоговая сумма превысит 100%: российские водители настолько суровы, что верят во много примет одновременно.

36%: Если помыть машину, скоро пойдет дождь.

36%: Птичий помет на автомобиле принесет владельцу счастье или деньги.

23%: Если обсуждать в машине ее продажу, то она «обидится» и скоро сломается.

19%: Покупку машины нужно обязательно «обмыть», иначе долго она не прослужит

12%: Если выбросить мусор из окна, это принесет неудачу.

8%: Нельзя сильно радоваться свободным дорогам, иначе тут же встанешь в пробку.

6%: Госномера с тремя шестерками – несчастливые.

4%: Не свисти в салоне – гаишник остановит.

Существуют и совсем экзотические приметы - они набрали мало голосов, но на всякий случай упомянем: вдруг пригодятся в жизни. Например, если обсуждать в салоне аварию, можно навлечь на себя ДТП. А некоторые водители, проезжая под мостом, по которому идет поезд, прикладывают к голове бумажник - это к деньгам.

Но есть и еще одна важная примета, о которой многие водители забывают. Если заниматься за рулем всякой ерундой, - например, прикладывать к голове бумажник или выбрасывать из окна мусор, - это повышает вероятность ДТП и конфликтных ситуаций на дорогах. И это чистая правда, в отличие от всех вышеупомянутых суеверий.

Кроме ситуации с помытой машиной и скорым дождем - она работает безотказно.

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