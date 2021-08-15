В Москве задержали мужчину, который задушил в парке мать двоих детей

32-летнюю женщину задушили в московском парке. Фото: СОЦСЕТИ

Московские сыщики сумели спустя полтора дня задержать подозреваемого в убийстве 32-летней женщины.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, неизвестный подкараулил Алену Полищук в ночь на субботу, когда он возвращалась домой через парк в Свиблово. Мужчина напал на нее, сбил с ног и начал душить. Алена закричала. Шум услышала другая прохожая, которая успела крикнут, что вызывает полицию. Рисковать женщина не стала, кинулась к домику охраны, который стоит в начале парка.

Чтобы уйти от погони, нападающий прыгнул с берега в реку Яуза, переплыл ее и сбежал. Тело Алены нашли в кустах. Она была задушена собственными колготками.

- Предполагается, что неизвестный пытался ее изнасиловать, но получил отпор, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

У Алены Полищук осталось двое детей. Сегодня днем предполагаемый убийца был задержан на юго-западе Москвы.

- Мужчину везут на допрос в Следственный комитет, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Более подробная информация должна появиться позже.