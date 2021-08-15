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Происшествия15 августа 2021 20:30

Подробности убийства безработного дагестанца в Москве: «Догнали у магазина и выстрелили в голову»

28-летнего Гасана Абдуллаева поджидали у съемной квартиры
Семен ЕЛЕНИН
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Абдуллаев скончался от огнестрельного ранения в голову.

Абдуллаев скончался от огнестрельного ранения в голову.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольской Правде» стали известны некоторые подробности расстрела безработного уроженца Дагестана на западе Москвы. Как ранее сообщал сайт kp.ru, мужчина погиб на пересечении Кутузовского проспекта и ТТК в ночь на воскресенье, 15 августа.

Личность погибшего была установлена сразу - документы лежали в кармане. 28-летний Гасан Абдуллаев был прописан в Махачкале, в Москве регистрации не имел и нигде официально не работал.

- На Кутузовском мужчина снимал квартиру, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. - Около 00:30 он возвращался домой. У дома его ждала группа неизвестных. Увидев Абдуллаева, они сразу, без предупреждения, одновременно открыли огонь из предположительно двух или трех пистолетов.

По словам нашего собеседника, дагестанец пытался убежать от нападавших.

- Он побежал вдоль дома, но у круглосуточного магазина несколько мужчин его настигли. Абдуллаев скончался от огнестрельного ранения в голову. После этого неизвестные сели в машину и скрылись.

По данным «КП», в следствии считают, что убитый мужчина мог стать жертвой криминальных разборок внутри кавказской диаспоры.

Следователи ГСУ Следственного комитета по Москве возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия»

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