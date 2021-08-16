Академики убедили Горбачева спасти мир от климатической катастрофы

Так выглядит бывшее Аральское море со стороны Узбекистана в наши дни: вода ушла, остались брошенные корабли... Фото: Shutterstock

В СССР было много гигантских проектов. Первая в мире страна победившего социализма показывала: партия и освобожденный человек труда могут свернуть горы. Поэтому (но и по соображениям экономики и обороны, конечно) появились Днепрогэс и Магнитка, БАМ и корабли на высоких орбитах и больших глубинах.

Но были и проекты-гиганты, которые и самое большое государство в мире не смогло осуществить. Так, в августе 1986-го пленум ЦК КПСС окончательно закрыл великую идею поворота больших рек Сибири в Среднюю Азию.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ

Знал ли семиклассник киевской гимназии Яша Демченко, когда 150 лет назад написал работу «О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран», какие умы в ХХ веке будут биться над идеей переброски рек с севера на юг?

Проект разворота сибирских рек в Среднюю Азию в 1948 году Иосифу Сталину представил академик Владимир Обручев, Герой Соцтруда. Вождь народов ходу ему не дал.

Академик Шафик Чокин в 1953-м предложил вернуться к вопросу. Мол, исчезает Аральское море, ему не хватает вод Амударьи и Сырдарьи. Сразу несколько институтов начали работать над вариантами отвода части крупных сибирских рек - Оби и Иртыша - на юг. В Москве, Алма-Ате, Ташкенте и Новосибирске прошли всесоюзные совещания. Ждали отмашки с самого верха.

Лишь в 1968 году появилось поручение пленума ЦК КПСС. Партия ставила задачу Госплану и Академии наук - рассчитать, как спасти северными водами страдающий от жажды юг Советской страны. И в мае 1970-го принимается постановление ЦК и Совмина СССР № 612 «О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971 - 1985 годах». План рассчитали на 15 лет. К моменту, когда Михаилу Горбачеву предстояло возглавить Союз, каждый год из Сибири в Среднюю Азию должны были перебрасывать до 25 кубических километров воды в год.

50 ТОМОВ РАСЧЕТОВ

В работу включились более сотни НИИ и полсотни проектно-изыскательских институтов, три десятка союзных министерств. Создали 50 (!) томов расчетов и 10 альбомов чертежей. Из четырех предложенных проектов на XXV съезде КПСС в 1976-м выбрали «основной». Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР подготовило эпохальный проект огромной системы каналов и водохранилищ, благодаря которым вода с Западно-Сибирской равнины перебрасывалась в Аральское море.

Задачи стояли исполинские. Открыть судоходство по каналу «Азия» (Карское море - Каспийское море - Персидский залив). Направить десятки кубических километров воды в три республики - Казахстан, Узбекистан, Туркмению. Наконец, перебросить потоки в три области России - Омскую, Челябинскую и Курганскую, чтобы обеспечить водой их малые города и для орошения.

ИРТЫШ, КРУ-ГОМ!

Использовать хотели в основном четыре реки - Обь, Иртыш, Тобол и Ишим.

Первый в цепочке - судоходный канал Сибирь - Средняя Азия - должен был протянуться на 2550 км, иметь ширину не менее 130 м, глубину 15 м и идти из Оби через Казахстан в Узбекистан. Его стоимость оценивалась почти в 33 млрд советских рублей. Окупить стройку века планировали за 5 лет.

Второй этап назывался Анти-Иртыш. Благодаря гидроузлу из канала, регулирующего водохранилища и 10 насосных станций, воду Иртыша хотели... направить вспять (отсюда и «поворот сибирских рек»). Иртышские воды устремились бы по Тургайскому прогибу (ложбина в Казахстане) до Амударьи и Сырдарьи.

Но, когда на пост генсекретаря ЦК КПСС пришел молодой и энергичный Горбачев, активизировались противники проекта. Пять отделений Академии наук СССР подготовили отрицательные экспертные заключения. В ЦК ушло письмо группы академиков во главе с Александром Яншиным «О катастрофических последствиях переброски северных рек». Личное письмо направил новому генсеку и один из крупнейших математиков ХХ века, Герой Соцтруда, академик Лев Понтрягин.

По ряду свидетельств, в 70-е годы советский премьер Алексей Косыгин (инициатор экономической реформы 1965 года) также высказывал соображения против этого проекта, но большинство в ЦК проголосовало за.

А НУ ЕГО В БОЛОТО!

Проект учитывал все плюсы, но не брал в расчет минусы.

Неминуемо изменился бы климат и ледовый покров в Обской Губе и Карском море, а значит, и режим вечной мерзлоты. Новые водохранилища затопили бы большие площади лесных и сельхозугодий. На всем протяжении каналов был вероятен подъем грунтовых вод с подтоплением поселков и автотрасс.

В Оби погибли бы ценные породы рыб. А вдоль каналов мог нарушиться состав флоры и фауны.

Из-за меньшего поступления пресных вод соленость Северного Ледовитого океана повысилась бы (это погубило бы часть животных и растений и повлияло на режим таяния льдов), вдоль каналов в Казахстане и Узбекистане образовались бы солончаки и болота.

Об этих угрозах говорили, в частности, член-корреспондент Академии наук Алексей Яблоков и директор Института водных и экологических проблем Юрий Винокуров.

В итоге 14 августа 1986 года на заседании Политбюро ЦК КПСС решили: работы по повороту северных рек прекратить.

Но идея не забылась. В 2000-е годы к ней вернулся мэр Москвы Юрий Лужков. А президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Дмитрию Медведеву (тогда - президенту России) посмотреть на прежний советский проект с позиций интересов соседних самостоятельных государств. Медведев ответил, что Россия открыта к обсуждению вариантов. А футурологи обещают, что уже вскоре мир столкнется с нехваткой пресной воды, и она станет большей ценностью, чем нефть. Значит, и планы поворота рек воскреснут?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Сегодня такое никому не придет в голову»

Директор Института экологии НИУ Высшей школы экономики Борис МОРГУНОВ ответил на вопросы «КП» о том, как бы мы жили, если бы сибирские реки повернули.

- А если бы проект поворота северных рек не закрыли?

- Мы бы имели другой климат. И другую экологию. Мы бы столкнулись с последствиями, которые сегодня даже невозможно смоделировать.

- Чего было больше в проекте - политики или экономики? И экологии там что - не было вообще?

- Здесь, естественно, было политическое решение, мотивированное экономикой. Сегодня подобного рода решения с такими затратами никому просто не придут в голову.

- То есть академики, достучавшиеся до Горбачева и остановившие поворот рек, спасли нас от чего?

- От экологической катастрофы. Они уберегли не только территорию нашей страны, но и весь мир.

- Наши соседи в Казахстане предлагали реанимировать этот проект - работы могут возобновиться?

- На фоне последнего доклада группы по изменению климата в ООН, которая оценивает измерения как критические и необратимые, подобное грубое решение, мне кажется, никто на себя взять не рискнет. Ни один политик в современном мире. Даже попытавшись аргументировать это актуальными экономическими соображениями.

Место жительства - Луна

Космический десант

Поворот рек - не единственный гигантский проект СССР, который до конца так и не довели. Девять обитаемых модулей общим весом 18 тонн с 9 - 12 советскими космонавтами хотели разместить на Луне уже к середине 70-х годов. В 1962-м Сергей Королев дал поручение конструкторскому бюро «Спецмаш» под руководством Владимира Бармина разработать детальный проект лунной базы. Работы велись более 10 лет. В основном конструкторском бюро (ОКБ-1) проект называли «Звезда». Сами спецмашевцы называли его Долговременной лунной базой. А неофициально окрестили Барминградом.

На этом лунном поезде должны были двигаться основатели базы «Звезда». Фото: Виктор ФИЛИППСКИЙ, ОКБ-1

Все модули разного назначения (лабораторный, жилой, складской и т. д.) длиной по 4,5 метра предлагалось доставить на спутник Земли отдельно и монтировать в единую станцию на месте. Место выбирали бы сначала лунный спутник, а затем луноходы.

В первые строители планировалось отрядить четыре человека. На поверхность Луны их собирались... десантировать. Как? На 8-тонном «лунном поезде Бармина» с трехслойным корпусом. Был изготовлен даже водоснабженческий автомат.

Так представляли лунную базу наши фантасты в 70-е годы. Фото: Виктор ФИЛИППСКИЙ

В 1971-м министр обороны СССР Устинов согласился на продолжение проекта «Звезда». Но четыре аварийных запуска тяжелых ракет, от которых зависела доставка модулей на Луну, поставили идею под вопрос. После расчетов, показавших, что вместе с экспедициями стоимость строительства и обустройства базы достигнет 50 млрд советских рублей (или 80 млрд долларов США), в 1974-м работы свернули.

Тоннель на Сахалин

Между материком и островом Сахалин уже в середине ХХ века мог появиться железнодорожный тоннель. 5 мая 1950-го вышло секретное постановление Совмина СССР, а 6 сентября уже были утверждены техусловия на проектирование. Протяженность тоннеля должна была составить 10 км, а в первый же год по нему предполагалось перевезти 4 млн тонн грузов.

Вскоре 27 тысяч человек, треть из которых - освобожденные из лагерей по спецрешению МВД, - приступили к строительству. Завершить гигантскую стройку (подобных тоннелей под морским дном тогда не было не только в СССР, но и нигде в мире) должны были к 1955 году.

Но все работы оказались прекращены весной 1953-го - вскоре после смерти Сталина, который в 1950-м выступил автором идеи. Заявленная причина - практическая нецелесообразность.

Трансполярная магистраль

В 1928-м в СССР обсуждался проект Великого Северного железнодорожного пути. К идее вернулись после войны. С 1947-го по 1953-й год строится участок магистрали. Стальная дорога должна была соединить Мурманск и Архангельск с Чукоткой и Магаданом.

Почти 7 лет главное управление лагерей железнодорожного строительства МВД СССР вело работы начиная с сентября 1947-го - от заполярной станции Чум до заполярной же Игарки.

Одновременно с железной дорогой велись работы по строительству вдоль Трансполярной магистрали портов.

Часть магистрали сейчас используется, а где-то ржавеют забытые паровозы. Фото: wikimedia.org

В те годы в общей сложности там работали до 80 тысяч человек, в магистраль успели вложить, по разным оценкам, до 40 млрд рублей. Но после амнистии 1953-го большая часть работавших на стройках заключенных вышла на свободу. Правительство решило законсервировать гигантскую стройку. Соединить стальной веткой берега Баренцева и Охотского морей не удалось.

Главный туркменский канал

А в начале 2000-х проект Трансполярной магистрали трансформировался в проект Северный широтный ход.

Каналу посвящали стихи и выпускали марки. Фото: wikimedia.org

«Великая стройка коммунизма» планировалась с 1950 по 1955 год (разведочные работы вели в 30-е). Цель - судоходство от Волги до Амударьи, мелиорация Туркмении, выращивание хлопка в пустынях Каракумов и Каракалпакии. Канал должен был протянуться от реки Амударьи до города Красноводска на берегу Каспия на 1300 км. Из 10 тысяч работавших на стройке около половины составляли заключенные. Весной 1953-го решением Лаврентия Берии строительство приостановили. Но в 1954-м переключились на Каракумский канал - «дублер» Туркменского.

Другие Идеи

Дворец Советов, стоэтажный 420-метровый комплекс в Москве, строительство которого началось в 1937-м и прервалось в 1941-м.

Терра-3 - зональная система противоракетной и противокосмической обороны с лучевым поражающим элементом, проще говоря, лазером, работы велись в 60-х, в 70-е прекратились.

Канал Волго-Дон-2 - канал, предназначенный для переброски вод из Волгоградского водохранилища в Цимлянское на Дону, был прекращен в 1990-м «из-за ухудшения экономической ситуации в стране».