«Опыт многодетной мамы помог мне заметить проблему, но лечение им не оплатишь!»

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- Слава богу, что у меня двое старших детей, а то неизвестно еще, насколько бы мы затянули с лечением, ведь все говорили, что с Лерой все в порядке, и она просто капризная – вздыхает мама.

Девочку выписали из роддома здоровым младенцем. То есть, так было написано в ее карте, но на самом деле ребенка мучила болезнь, полученная в результате какой-то родовой травмы, о которой родителям никто ничего не сказал. Когда, наконец, поставили диагноз: «резидуальная энцефалопатия», искать виноватых было уже поздно. Спасибо хоть вовремя спохватились и начали лечить.

- То, что с дочерью что-то не так, я поняла почти сразу – вспоминает мама. - В отличие от старших, она много плакала, плохо прибавляла в весе, плохо держала голову, в четыре месяца еще не переворачивалась, и не реагировала на звуки. Но врачи говорили: «наладится, пройдет». А потом, когда мы настояли на обследовании, выяснилось, что остаточные последствия гибели нейронов в травмированном головном мозгу Леры привели к задержке моторного развития и тугоухости, граничащей с глухотой. Услышать такое было очень страшно. Единственная хорошая новость была в том, что последствия преодолимы. И тогда мы бросили все силы на восстановление!

Благодаря специальным занятиям, очень скоро Лера догнала сверстников, сделав почти все обязательные «шаги» по пути к взрослению: перевернулась, села, встала и пошла. Вот только говорить так и не начала. Диагностировав девочке «тугоухость», ее прооперировали, вживив кохлеарные импланты. Теперь у Леры есть все возможности стать обычным, говорящим и понимающим речь ребенком, но не хватает самого последнего шага – реабилитации.

- У нас в стране по ОМС делают только операцию – объясняют доктора. – Реабилитацию же государство не оплачивает. Но проблема в том, что без реабилитации ребенок, даже с имплантами, слышит звуки, но не понимает их. Слышит свой голос, но не знает, как управлять им. У таких детей речь не развивается спонтанно. Их мозг надо учить различать и распознавать звуки, улавливать интонации, воспринимать на слух целые предложения. А специалистов, знающих как это сделать, крайне мало - на всю страну всего несколько реабилитационных центров, и лечение в них, увы, платное.

У Леры многодетная семья. Родители с готовностью потратили на лечение дочки все отложенное на «черный день» - до копейки. Но хватило только на два курса по пять дней. В семье работает один папа. Учитывая троих детей, с одной зарплаты много не отложишь. А полноценный курс реабилитации стоит 195 000 рублей. Пожалуйста, помогите собрать их!

Если у вас есть вопросы, звоните: +7 (499) 250-02-44 Татьяна – координатор семьи.

Как помочь:

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