Старший сын Авербуха отреагировал на рождение ребенка у отца и Лизы Арзамасовой

Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. Фото: Инстаграм.

У 48-летнего продюсера Ильи Авербуха и 26-летней Лизы Арзамасовой 14 августа родился сын. Родители принимают поздравления со счастливым событием. На своей странице в Инстаграме Лиза выложила первую фотографию малыша, под которой друзья и поклонники пары пишут теплые пожелания маме и новорожденному. Свой комментарий оставил и старший сын Авербуха, 16-летний Мартин. Юноша – сын Авербуха и фигуристки Ирины Лобачевой. Мартин поздравил отца и сообщил, что хотел бы поскорей увидеть брата.

- Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю! - написал Мартин на страничке своей мачехи Лизы Арзамасовой.

Имя своему наследнику новоиспеченные родители пока не выбрали. По словам Ильи, они с Лизой хотят понаблюдать несколько дней за малышом, чтобы понять, какое имя ему больше всего подходит.

- Все прекрасно, все очень хорошо. У нас мальчик. Имя в процессе. Хотели посмотреть, какое имя ему подойдет, через несколько дней скажем, как зовут. Родился прекрасным. Три килограмма и 800 грамм, 53 сантиметра. Большой мальчишка, - рассказал Авербух.

На своей странице в Инстаграме Лиза выложила первую фотографию малыша.

Знаменитый фигурист и звезда сериала «Папины дочки» поженились в декабре прошлого года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Вот и сейчас они до последнего держали новость о беременности Лизы в тайне. И решили рассказать ее, когда животик будущей мамы стал уже сильно заметен.

Лиза и старший сын Авербуха Мартин сдружились и отлично ладят, тем более, что разница в возрасте между актрисой и ее 16-летним пасынком не так уж и велика. С матерью мальчика фигуристкой Ириной Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.

Илья Авербух - один из самых высокооплачиваемых российских продюсеров. По оценкам экспертов, на ледовых шоу он зарабатывает не менее 2,3 миллиона долларов в год. Ради молодой жены и будущего ребенка Илья затеял строительство нового дома на Истринском водохранилище. Говорят, деревянный дом, построенный по экотехнологиям, обошелся продюсеру в 20 миллионов рублей.

С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Влюбленные долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года. К тому времени звезда «Папиных дочек» и известный фигурист уже жили под одной крышей и, по видимому, подумывали о свадьбе. После новости об их бракосочетании Ирина Лобачева тепло отозвалась о Лизе и поздравила молодоженов, пожелав им счастья. Видимо, бывшая и нынешняя супруги продюсера сумели наладить дружеские отношения.