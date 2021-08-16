«Тонкая талия и бесконечные ноги»: Ходченкова показала идеальную фигуру в бикини

Светлана Ходченкова. Фото: Инстаграм.

Светлана Ходченкова устроила себе длительный отдых. Пока почти все знаменитости проводят отпуск в Европе, 38-летняя актриса отправилась на Мальдивы. Судя по всему, артистка провела на экзотических островах уже больше месяца, ненадолго прервавшись на съемки. И сейчас Ходченкова готовится к новой работе – ей предстоят съемки в сериале «Анна Каренина». Ну а пока она меняет купальники, загорая на белоснежных пляжах, и хвастается в Инстаграме отпускными снимками один эффектней другого.

Подписчики актрисы не устают оставлять на ее страничке восторженные комментарии. И это не удивительно: Светлана в идеальной форме. Ее стройной фигурой и длинными ногами можно любоваться бесконечно.

Ходченкова отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

«Эта талия! Еще и к бесконечным ногам — ну это же зависть, которую невозможно скрыть!», «Грациозна, прекрасна, восхитительна!», «Красавица, фигура как у модели», - пишут поклонники в комментариях.

Стройная фигура актрисы – результат жестко диеты и регулярных занятий спортом. В Москве Ходченкова тренируется не менее трех раз в неделю. Кроме того, актриса увлекается танцами на пилоне – а акробатические трюки на шесте требуют немало усилий.

Актриса провела на островах уже больше месяца. Фото: Инстаграм.

Даже в отпуске Светлана не забывает о спорте. Она катается на доске с веслом, занимается йогой и прыгает на скакалке. Помимо этого актриса посещает мастер-классы по индийским танцам, которые проходят в ее отеле.

Всех, конечно, интересует, с кем отдыхает Светлана – кто автор этих красивых снимков, которые появляются в ее Инстаграме. Но Ходченкова, по традиции, не делится личным, так что поклонникам остается только гадать, кто составил ей компанию на отдыхе.

Поклонники в восторге от фигуры Ходченковой. Фото: Инстаграм.

Актриса несколько лет была в отношениях с бизнесменом Георгием Петришиным. Он даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Петришин начал встречаться со Светланой в 2011 году. В мае 2015 года бизнесмен сделал актрисе предложение на сцене театра. Светлана сказала "да". Но в итоге год спустя они расстались.

Затем актрисе приписывали роман с резидентом «Камеди Клаб» Семеном Слепаковым. Однако ни артистка, ни шоумен эти сплетни не подтверждали. Ходченкова и Слепаков познакомились в 2018 году на съемочной площадке сериала «Домашний арест», в котором снималась Светлана. Семен был сценаристом и продюсером проекта.

Актриса меняет купальники и нежится на море. Фото: Инстаграм.

В одном из интервью Светлана сообщила, что им совершенно беспочвенно приписали роман после того, как сфотографировали вместе на светском мероприятии. Актриса уверяет, что на вечеринку она пришла совсем с другим мужчиной — Александром Молочниковым, режиссером двух ее фильмов «Аризона» и «Скажи ей». Но в итоге в кадр попали только Светлана и Семен, как будто они были вдвоем.