В ЮАР дом Нельсона Манделы превратили в роскошный отель

В годы апартеида Мандела 27 лет провел в тюрьме Фото: EAST NEWS

В 1997 году южноафриканский политик, лауреат Нобелевской премии мира, известный во всем мире борец с апартеидом Нельсон Мандела передал свой небольшой одноэтажный кирпичный дом в Йоханнесбурге благотворительному фонду.

Мандела прожил в этом доме более 15 лет. Враги не раз обстреливали и поджигали это здание, на стенах которого долгое время сохранялись отверстия от пуль. Первый чернокожий президент ЮАР не разрешал штукатурить и красить фасад, считая, что он является безмолвным свидетелем борьбы темнокожего населения ЮАР за свои права.

В годы апартеида Мандела 27 лет провел в тюрьме. В 1990 году, после освобождения он вернулся в свой дом, хотя тогдашнее правительство страны предлагало ему более комфортное и более безопасное жилье.

- Мой маленький домишко под номером 8115 на углу улиц Вилакази и Нгакане - навсегда в моем сердце, - говорил тогда Мандела. – Все годы тюремного заключения он оставался для меня эпицентром мира, местом, в котором находятся моя душа и мое сердце.

В 1997 году дом стал Музеем истории борьбы против апартеида, превратившись в одно из самых популярных мест для посещения туристами. Музей также был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Через десять лет музей был отреставрирован: дом капитально отремонтировали, наняли обслуживающий персонал и экскурсовода. А после смерти Манделы, в 2013 году руководство музея решило изменить концепцию достопримечательности, начав планы по превращению ее в отель.

Пандемия коронавируса притормозила реализацию проекта, но, в итоге, отель открылся. В нем девять комнат, стоимость проживания в которых составляет от 300 до 1000 долларов за ночь, сообщает Le Point.

Многим сторонникам Манделы не нравится, что из музея сделали гостиницу. По их мнению, это идет вразрез с принципами политического и экономического равенства, которые пропагандировал борец за права человека.

Но в фонде Манделы считают иначе. В рекламных проспектах гостиницы говорится, что «нет ничего лучше для равенства и искоренения бедности, чем ночь в роскошном отеле».

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