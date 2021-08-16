В подмосковном посёлке поселилась дикая лиса, которая успела погостить у каждого местного жителя

Сначала лиса приходила на участки, расположенные ближе к лесу, но постепенно хитрая гостья освоилась и стала заходить всё дальше в посёлок

Несколько месяцев назад у жителей одного из подмосковных поселков появилась необычная соседка. Сначала лиса приходила на участки, расположенные ближе к лесу, но постепенно хитрая гостья освоилась и стала заходить всё дальше в посёлок. Всё чаще местные жители видели её у своих домов.

Сейчас в посёлке почти не осталось тех, у кого не погостила лесная жительница. Несмотря на частые визиты к людям, жители посёлка отмечают, что животное не злоупотребляет их гостеприимством и возвращается только на те участки, где к ней относятся благосклонно. А к хозяевам, которые были ей не рады и прогоняли, больше не приходит. Лисица даже оказывает некоторым дачникам услугу - ловит и поедает кротов и крыс.

— Много раз я замечала её у себя на территории прямо рядом с домом, она спокойно лежит или сидит и наблюдает за нами. Совершенно не боится людей и не ведёт себя агрессивно. А недавно заметили её с добычей, поймала крота, — говорит одна из жительниц Ксения

Люди в посёлке относятся к лисьему соседству по-разному, кто-то умиляется и не видит в визитах животного ничего плохого, кто-то опасается, ведь это дикий зверь и неизвестно, чего от него ожидать.

— В любом случае причинять ей никакого вреда даже мыслей не возникало, но я бы не хотела рисковать, у меня маленький ребёнок. А никто до конца не знает, насколько это животное здорово. Больной она не выглядит, скорее всего приходит за едой и из любопытства, но приручать её, как мне кажется, не стоит, — считает Ксения

Местные также говорят, что животное умное - достаточно сделать пару шагов с грозным видом в сторону лисы, и она тут же уходит спокойно с участка. То есть ее даже не приходится прогонять.

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