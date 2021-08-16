Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев стали суперагентами в новом сериале МегаФона

Брюс Уиллис стал суперагентом в новом сериале МегаФона. Фото: REUTERS

Звезда голливудских боевиков Брюс Уиллис вновь спасает планету – на этот раз в сериале российской компании МегаФон. Мобильный оператор решил отойти от традиционных рекламных форматов и подготовил нечто особенное - многосерийный семейный блокбастер. Главными героями сериала стали Брюс Уиллис и популярный российский телеведущий Азамат Мусагалиев. Они перевоплотились в напарников-спецагентов.

Каждая серия блокбастера снята как законченный эпизод и посвящена одному из продуктов МегаФона. По сценарию, герои Брюса и Азамата оказываются в различных ситуациях. Уиллис – умудренный опытом, немногословный и как всегда обаятельный, символизирует надежность и справедливость. Азамат, один из самых популярных российских комиков, сыграл его молодого коллегу – неопытного, но находчивого. Герой Мусагалиева искренний и немного наивный, но благодаря смекалке он всегда находит выход из любой ситуации. Тандем спецагентов попадает в приключения, за которыми неизменно интересно наблюдать. Первый эпизод сериала посвящен новому тарифу МегаФона – «Первый семейный», позволяющему общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссером первого ролика стал Илья Найшуллер.

По словам создателей сериала, им не пришлось лететь на съемки в США или приглашать Брюса Уиллиса в Россию. Его герой создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. Образ Уиллиса на экране воплотил партнер МегаФона – компания Deepcake. Для этого эксперты отсмотрели и использовали в качестве рабочего материала более 34 тысяч кадров фильмов и видеоматериалов с участием голливудской звезды.

Сам Брюс Уиллис получившимся результатом остался доволен. Актер считает, что в ролике он похож внешне на своих героев из «Пятого элемента» и «Крепкого орешка».

- Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика, - рассказал Брюс Уиллис. - Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен «Крепкого орешка» и «Пятого элемента», поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт.

Азамат Мусагалиев признается, что для него участие в таком проекте тоже в новинку. И, конечно, не каждому российскому артисту удается появиться на экране в тандеме с голливудской звездой.

- Для меня это первый подобный опыт съёмок с использованием технологии генерации лиц. Я впечатлён результатом и тем, насколько сегодня технологии меняют и облегчают

привычные процессы, - говорит Азамат. - В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от МегаФона помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир.

Создатели сериала решили, что именно Брюс Уиллис, один из самых любимых россиянами голливудских актеров, воплощает качества, которые им хотелось бы отобразить в новой рекламной компании – справедливость и надежность.

- Новый подход к рекламе, создание качественного сериала вместо традиционных форматов станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке, и поможет нам стать еще ближе к нашим клиентам, - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества МегаФона.