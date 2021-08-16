Погрануправление ФСБ перехватило контрабандные трепанг и женьшень на пути в Китай

Изъято более 78 килограммов трепанга сушеного и свыше 7 килограммов корня женьшеня на 70 млн рублей Фото: Кадр видео

Сотрудниками погрануправления ФСБ России по Приморскому краю предотвращена попытка контрабанды через государственную границу России ценных водных биологических ресурсов и растений, занесенных в Красную книгу России.

- В технической полости локомотива, следовавшего из России, а также в транспортном средстве и помещении, принадлежащих причастным к противоправной деятельности лицам, обнаружено и изъято более 78 килограммов трепанга сушеного и свыше 7 килограммов корня женьшеня. Стоимость изъятого может превышать 70 миллионов рублей, - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в отношении двух граждан России проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения. За незаконную торговлю краснокнижными иглокожими моллюсками и растениями контрабандистов ждет наказание до 9 лет колонии и штрафы до 2 миллионов рублей.

Напомним, недавно в Главном следственном управлении Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, осуществлявшей контрабанду из Хабаровского края в Китай ценных пород древесины - дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

За вырубку 314 кубометров дуба монгольского и 308 кубометров ясеня маньчжурского, относящихся к редким породам древесины, предпринимателям Багдасаряну, Сапко и Овсянникову предъявлено обвинение. Они ждут приговора суда под арестом.