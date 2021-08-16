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Спорт16 августа 2021 14:40

Увидеть Сочи и поболеть!

23-26 сентября на нашем южном курорте пройдет «Гран-при России» в рамках чемпионата мира для машин серии «Формула 1». Причин поехать туда много, но мы назовем только основные
Матвей СКУРАТОВ
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«Гран-при России» в рамках чемпионата мира для машин серии «Формула-1». Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

«Гран-при России» в рамках чемпионата мира для машин серии «Формула-1». Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Уик-энд мечты

«К нам можно даже семьями, с друзьями и знакомыми», - пел в свое время Владимир Семенович Высоцкий. И уж он-то, любитель всего яркого и богемного, точно не пропустил бы этап «Формулы 1», тем более в Сочи. Сами по себе соревнования (тренировочные заезды, квалификация, гонка) — зрелище незабываемое. Рев моторов не музыка, нет. Это отдельный вид искусства. Мощь самых быстрых машин планеты достаточная причина провести несколько дней на курорте. А добавьте к этому соревнования «Формулы 2», пальмы и шкворчащие сыром хачапури… Приехать лучше всей семьей. Пока нет соревнований взрослые и дети окажутся в туристическом раю.

Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Сочи — город мечты

Во время пандемии казалось, что столица вполне может плавно переехать из Москвы на юг, в Сочи. Мягкий климат вкупе с возможностью работать удаленно — большой соблазн. В Сочи все есть и все работает. Инфраструктура, дороги, рестораны. Концертов и шоу тут не меньше, чем в столицах. Лоска городу прибавили и Олимпиада-2014, и матчи ЧМ-2018 футболу. «Формула 1» приедет в Сочи в восьмой раз. А вот откладывать поездку на потом точно не стоит. Уже с 2023 года «Гран-при России» переедет в Санкт-Петербург на трассу «Игора Драйв». Так что стоит ловить момент!

Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Интрига года

Чемпионат мира в классе машин «Формула 1» проводится с 1950 года. И с самого начала это битва не только пилотов, но и конструкторов. Все передовые технические решения, все безумные идеи испытывались гонками. Это война мозгов. Но это и место, где рождаются легенды. Человеком, чье имя стало нарицательным, стал немецкий гений Михаэль Шумахер. Когда он в седьмой (!) раз стал чемпионом мира, все говорили, что это «вечный» рекорд, и лет сто он еще точно продержится. Но нет. На смену немцу пришел британский пилот Льюис Хэмилтон, который в прошлом, 2020 году, тоже стал семикратным чемпионом. И вот новый сезон должен дать ответ — сможет ли британец побить рекорд Шумахера. Вызов выступающему за Mercedes Хэмилтону бросил гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен (Red Bull). Максу исполнится 24 года через четыре дня после завершения «Гран-при России». Его отец, кстати, тоже выступал в «Формуле 1» и дважды поднимался на подиум. Сын пошел дальше. У него пять побед на гран-при в этом сезоне, а у Льюиса 4. По очкам Макс совсем чуть-чуть отстает от своего грозного соперника (187 против 195). В «Формуле 1» это называется идти вровень, ведь за победу на каждом гран-при дается 25 очков. В этом году состоится еще 12 гонок, так что вся борьба еще впереди. А этап в Сочи вполне может оказаться решающим.

Ферстаппен. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Ферстаппен. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

За кого еще болеть?

Сын великого Михаэля Шумахера (а немец, конечно, останется легендой вне зависимости от того, сколько титулов будет у его последователей) тоже приедет в Сочи. Ему 22 года и он выступает за скромную американскую команду Haas. Пока у парня нет очков в чемпионате мира, но болеют за него отчаянно. Его отец находится в коме с конца 2013 года, когда он получил тяжелейшую травму головы во время катания на горных лыжах. Поклонники Микаэля, конечно, в Мике души не чают.

Партнером Мика по команде стал наш Никита Мазепин. Это первый сезон 22-х российского летнего пилота в «Формуле 1» и специалисты отмечают, что он быстро прогрессирует. Хочется верить, что именно в Сочи Никита наберет свои первые очки в зачет чемпионата мира. Поддержка ему точно обеспечена!

Кроме Льюиса Хэмилтона на старт «Гран-при России» должны выйти еще три чемпиона мира. Испанец Фернандо Алонсо (Alpine), немец Себастьян Феттель (Aston Martin) и финн Кими Райкконен (Alfa Romeo). Эти ребята тоже сейчас сидят за рулем не самых быстрых машин, но их мастерство не обсуждается и они всегда готовы преподнести сюрприз.

Да и фанатов у каждого - целая армия.

Кроме Хэмилтона и Фестаппена, которые скорее всего и разыграют чемпионский титул-2021, гран-при в этом гору выигрывали еще два пилота. В Баку победил мексиканец Серхио Перес (партнер Фестаппена по Red Bull), а Венгрии совершенно неожиданно для всех первым к финишу приехал француз Эстебан Окон из Alpine. Гонщику 24 года и скоро он может оказаться в составе более титулованных команд.

Вживую увидеть состоявшихся звезд, и тех, кто будет править бал в «Формуле 1» в ближайшие годы можно на трибунах автодрома в Сочи.

Мазепин. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Мазепин. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Это долгая история

«Формула 1» пришла в Россию относительно недавно, хотя переговоры о «Гран-при Москвы» вел с Берни Экклстоуном (сейчас он почетный президент «Формулы 1») вел еще Леонид Ильич Брежнев. Сам генсек обожал автомобили, а трассу по задумке должны были проложить вокруг Кремля.

На данный момент четыре российских пилота выступали на трассах «Формулы 1» - Виталий Петров (2010-2012, один подиум, 64 очка), Даниил Квят (2014-2017, 2020, три подиума, 202 очка), Виталий Сироткин (2018, 1 очко) и вот с этого сезона Никита Мазепин (2021, пока 0 очков).

Но любители автогонок знают, что первый «Гран-при» России состоялся в 1913 году в Санкт-Петербурге. Его сенсационно (с учетом того, что в Россию тогда приехали сильнейшие гонщики Европы) выиграл Георгий Суворин на автомобиле «Бенц», а рекорд скорости для российских автомобилей (143.4 км/ч) установил на «Руссо-Балте» Иван Иванов. К сожалению, традиция проводить Гран-при прервалась надолго из-за Первой мировой войны и последовавшей за ней революцией. Да и о первых наших пилотах почти ничего неизвестно.

Хэмилтон. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Хэмилтон. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Чудо техники

Считается, что «Формула 1» - самый дорогой вид спорта в мире. Команды приглашают лучших инженеров, конструкторов и механиков. Но это не значит, что только скорость имеет значение. Целый ряд правил и ограничений направлены на то, чтобы техническое преимущество одной из команд не убило интригу, чтобы шансы на подиум были не только у лидеров, но и у всех участников. И еще, конечно, крайне важна безопасность. Множество пилотов или получили на трассах тяжелые травмы или погибли во время соревнований. В 1994 году разбился во время «Гран-при Сан-Марино» трехкратный чемпион мира бразилец Айртон Сенна. С тех пор «Формула1» перестала быть кровожадным зрелищем, аварии случаются не так часто, а к тяжелым последствиям они приводят значительно реже. И это тоже заслуга тех, кто создает гоночные болиды.

Все что мы видим в дни гран-при результат каждодневной работы огромного количества людей, а во время соревнований в штабе команд трудятся до 130 (!) человек.

Отбросьте сомнения!

Интерес к Гран-при России Формулы 1 подтверждает и тот факт, что за месяц с небольшим до старта гоночного уик-энда промоутер российского этапа компания «Росгонки» сообщил, что в этом году все билеты в рамках согласованной квоты в 50 процентов от общей заполняемости, были проданы. Тем, кто не успел стать счастливым обладателем заветного билетика остается наблюдать за гонками в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. Кстати, в прошлом году рост ТВ-рейтинга на Гран-при России составил 71%. Остается добавить, что этап Формулы 1 в Сочи в 2022 году станет своего рода историческим, т.к после этого переедет в Санкт-Петербург. Поэтому тем, кто не успел посетить гонку в этом году, стоит заранее озадачиться приобретением билетов на следующий Гран-при и стать частью истории!

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ ГОНЩИКИ «ФОРМУЛЫ 1»

1. Михаэль Шумахер Германия 7 титулов

2. Льюис Хэмилтон Великобритания 7 титулов

3. Хуан Мануэль Фанхио Аргентина 5 титулов

4. Ален Прост Франция 4 титула

5. Себастьян Феттель Германия 4 титула

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ГРАН-ПРИ РОССИИ

2014 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2015 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2016 Нико Росберг (Mercedes)

2017 Валттери Боттас (Mercedes)

2018 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2019 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2020 Валттери Боттас (Mercedes)

Автоспорт