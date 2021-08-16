Увидеть Сочи и поболеть!

«Гран-при России» в рамках чемпионата мира для машин серии «Формула-1». Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Уик-энд мечты

«К нам можно даже семьями, с друзьями и знакомыми», - пел в свое время Владимир Семенович Высоцкий. И уж он-то, любитель всего яркого и богемного, точно не пропустил бы этап «Формулы 1», тем более в Сочи. Сами по себе соревнования (тренировочные заезды, квалификация, гонка) — зрелище незабываемое. Рев моторов не музыка, нет. Это отдельный вид искусства. Мощь самых быстрых машин планеты достаточная причина провести несколько дней на курорте. А добавьте к этому соревнования «Формулы 2», пальмы и шкворчащие сыром хачапури… Приехать лучше всей семьей. Пока нет соревнований взрослые и дети окажутся в туристическом раю.

Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Сочи — город мечты

Во время пандемии казалось, что столица вполне может плавно переехать из Москвы на юг, в Сочи. Мягкий климат вкупе с возможностью работать удаленно — большой соблазн. В Сочи все есть и все работает. Инфраструктура, дороги, рестораны. Концертов и шоу тут не меньше, чем в столицах. Лоска городу прибавили и Олимпиада-2014, и матчи ЧМ-2018 футболу. «Формула 1» приедет в Сочи в восьмой раз. А вот откладывать поездку на потом точно не стоит. Уже с 2023 года «Гран-при России» переедет в Санкт-Петербург на трассу «Игора Драйв». Так что стоит ловить момент!

Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Интрига года

Чемпионат мира в классе машин «Формула 1» проводится с 1950 года. И с самого начала это битва не только пилотов, но и конструкторов. Все передовые технические решения, все безумные идеи испытывались гонками. Это война мозгов. Но это и место, где рождаются легенды. Человеком, чье имя стало нарицательным, стал немецкий гений Михаэль Шумахер. Когда он в седьмой (!) раз стал чемпионом мира, все говорили, что это «вечный» рекорд, и лет сто он еще точно продержится. Но нет. На смену немцу пришел британский пилот Льюис Хэмилтон, который в прошлом, 2020 году, тоже стал семикратным чемпионом. И вот новый сезон должен дать ответ — сможет ли британец побить рекорд Шумахера. Вызов выступающему за Mercedes Хэмилтону бросил гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен (Red Bull). Максу исполнится 24 года через четыре дня после завершения «Гран-при России». Его отец, кстати, тоже выступал в «Формуле 1» и дважды поднимался на подиум. Сын пошел дальше. У него пять побед на гран-при в этом сезоне, а у Льюиса 4. По очкам Макс совсем чуть-чуть отстает от своего грозного соперника (187 против 195). В «Формуле 1» это называется идти вровень, ведь за победу на каждом гран-при дается 25 очков. В этом году состоится еще 12 гонок, так что вся борьба еще впереди. А этап в Сочи вполне может оказаться решающим.

Ферстаппен. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

За кого еще болеть?

Сын великого Михаэля Шумахера (а немец, конечно, останется легендой вне зависимости от того, сколько титулов будет у его последователей) тоже приедет в Сочи. Ему 22 года и он выступает за скромную американскую команду Haas. Пока у парня нет очков в чемпионате мира, но болеют за него отчаянно. Его отец находится в коме с конца 2013 года, когда он получил тяжелейшую травму головы во время катания на горных лыжах. Поклонники Микаэля, конечно, в Мике души не чают.

Партнером Мика по команде стал наш Никита Мазепин. Это первый сезон 22-х российского летнего пилота в «Формуле 1» и специалисты отмечают, что он быстро прогрессирует. Хочется верить, что именно в Сочи Никита наберет свои первые очки в зачет чемпионата мира. Поддержка ему точно обеспечена!

Кроме Льюиса Хэмилтона на старт «Гран-при России» должны выйти еще три чемпиона мира. Испанец Фернандо Алонсо (Alpine), немец Себастьян Феттель (Aston Martin) и финн Кими Райкконен (Alfa Romeo). Эти ребята тоже сейчас сидят за рулем не самых быстрых машин, но их мастерство не обсуждается и они всегда готовы преподнести сюрприз.

Да и фанатов у каждого - целая армия.

Кроме Хэмилтона и Фестаппена, которые скорее всего и разыграют чемпионский титул-2021, гран-при в этом гору выигрывали еще два пилота. В Баку победил мексиканец Серхио Перес (партнер Фестаппена по Red Bull), а Венгрии совершенно неожиданно для всех первым к финишу приехал француз Эстебан Окон из Alpine. Гонщику 24 года и скоро он может оказаться в составе более титулованных команд.

Вживую увидеть состоявшихся звезд, и тех, кто будет править бал в «Формуле 1» в ближайшие годы можно на трибунах автодрома в Сочи.

Мазепин. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Это долгая история

«Формула 1» пришла в Россию относительно недавно, хотя переговоры о «Гран-при Москвы» вел с Берни Экклстоуном (сейчас он почетный президент «Формулы 1») вел еще Леонид Ильич Брежнев. Сам генсек обожал автомобили, а трассу по задумке должны были проложить вокруг Кремля.

На данный момент четыре российских пилота выступали на трассах «Формулы 1» - Виталий Петров (2010-2012, один подиум, 64 очка), Даниил Квят (2014-2017, 2020, три подиума, 202 очка), Виталий Сироткин (2018, 1 очко) и вот с этого сезона Никита Мазепин (2021, пока 0 очков).

Но любители автогонок знают, что первый «Гран-при» России состоялся в 1913 году в Санкт-Петербурге. Его сенсационно (с учетом того, что в Россию тогда приехали сильнейшие гонщики Европы) выиграл Георгий Суворин на автомобиле «Бенц», а рекорд скорости для российских автомобилей (143.4 км/ч) установил на «Руссо-Балте» Иван Иванов. К сожалению, традиция проводить Гран-при прервалась надолго из-за Первой мировой войны и последовавшей за ней революцией. Да и о первых наших пилотах почти ничего неизвестно.

Хэмилтон. Фото предоставлено пресс-службой АНО "РОСГОНКИ"

Чудо техники

Считается, что «Формула 1» - самый дорогой вид спорта в мире. Команды приглашают лучших инженеров, конструкторов и механиков. Но это не значит, что только скорость имеет значение. Целый ряд правил и ограничений направлены на то, чтобы техническое преимущество одной из команд не убило интригу, чтобы шансы на подиум были не только у лидеров, но и у всех участников. И еще, конечно, крайне важна безопасность. Множество пилотов или получили на трассах тяжелые травмы или погибли во время соревнований. В 1994 году разбился во время «Гран-при Сан-Марино» трехкратный чемпион мира бразилец Айртон Сенна. С тех пор «Формула1» перестала быть кровожадным зрелищем, аварии случаются не так часто, а к тяжелым последствиям они приводят значительно реже. И это тоже заслуга тех, кто создает гоночные болиды.

Все что мы видим в дни гран-при результат каждодневной работы огромного количества людей, а во время соревнований в штабе команд трудятся до 130 (!) человек.

Отбросьте сомнения!

Интерес к Гран-при России Формулы 1 подтверждает и тот факт, что за месяц с небольшим до старта гоночного уик-энда промоутер российского этапа компания «Росгонки» сообщил, что в этом году все билеты в рамках согласованной квоты в 50 процентов от общей заполняемости, были проданы. Тем, кто не успел стать счастливым обладателем заветного билетика остается наблюдать за гонками в прямом эфире одного из федеральных телеканалов. Кстати, в прошлом году рост ТВ-рейтинга на Гран-при России составил 71%. Остается добавить, что этап Формулы 1 в Сочи в 2022 году станет своего рода историческим, т.к после этого переедет в Санкт-Петербург. Поэтому тем, кто не успел посетить гонку в этом году, стоит заранее озадачиться приобретением билетов на следующий Гран-при и стать частью истории!

САМЫЕ ТИТУЛОВАННЫЕ ГОНЩИКИ «ФОРМУЛЫ 1»

1. Михаэль Шумахер Германия 7 титулов

2. Льюис Хэмилтон Великобритания 7 титулов

3. Хуан Мануэль Фанхио Аргентина 5 титулов

4. Ален Прост Франция 4 титула

5. Себастьян Феттель Германия 4 титула

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ГРАН-ПРИ РОССИИ

2014 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2015 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2016 Нико Росберг (Mercedes)

2017 Валттери Боттас (Mercedes)

2018 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2019 Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2020 Валттери Боттас (Mercedes)