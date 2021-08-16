В юбилейный сезон «Голоса» возвращается «золотой состав» наставников: Агутин, Градский, Пелагея, Билан

Леонид Агутин в последний раз был в шестом сезоне взрослого «Голоса» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страшно подумать, но уже десятый сезон проекта «Голос» скоро выйдет в эфир. Съемки проекта стартовали, и интереснее всего было узнать, кто же окажется в креслах наставников.

В последнее время продюсеры шоу экспериментировали с составом, приглашая популярных и востребованных артистов: Басту, Ани Лорак, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина.

А вот к десятому сезону решили вернуться к вечной классике — «золотому» составу вокальных тренеров проекта, с которых все и начиналось. Об этом очень просили зрители в комментариях соцсетей Первого канала.

И вот, свершилось.

1. Леонид Агутин

В последний раз был в шестом сезоне взрослого «Голоса». Именно эту, каноническую версию проекта выигрывал один раз — с Дарьей Антонюк.

2. Александр Градский

Мэтр, возвращения которого ждали (и требовали) давно. Вместе с Агутиным в последний раз участвовал в шестом сезоне шоу. Беспрецедентно четырехкратный победитель «Голоса»: первых трех сезонов (Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева) и шестого (Селим Алахяров).

Александр Градский и Пелагея Фото: Анатолий ЖДАНОВ

3. Пелагея

Вышедшая замуж, родившая дочь Таисию и успевшая развестись за время съемок проекта Пелагея наставляла вокалистов в первых трех сезонах проекта и шестом. Ни разу не побеждала.

4. Дима Билан

Слегка пропавший с радаров артист отсидел в красных креслах пять сезонов (1-3 и 5-6), но именно эту версию шоу не выигрывал.

Съемки юбилейного сезона уже начались. В эфир Первого канала программа выйдет осенью.