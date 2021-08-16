В юбилейный сезон «Голоса» возвращается «золотой состав» наставников: Агутин, Градский, Пелагея, Билан

Леонид Агутин в последний раз был в шестом сезоне взрослого «Голоса»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Страшно подумать, но уже десятый сезон проекта «Голос» скоро выйдет в эфир. Съемки проекта стартовали, и интереснее всего было узнать, кто же окажется в креслах наставников.
В последнее время продюсеры шоу экспериментировали с составом, приглашая популярных и востребованных артистов: Басту, Ани Лорак, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина.
А вот к десятому сезону решили вернуться к вечной классике — «золотому» составу вокальных тренеров проекта, с которых все и начиналось. Об этом очень просили зрители в комментариях соцсетей Первого канала.
И вот, свершилось.
1. Леонид Агутин
В последний раз был в шестом сезоне взрослого «Голоса». Именно эту, каноническую версию проекта выигрывал один раз — с Дарьей Антонюк.
2. Александр Градский
Мэтр, возвращения которого ждали (и требовали) давно. Вместе с Агутиным в последний раз участвовал в шестом сезоне шоу. Беспрецедентно четырехкратный победитель «Голоса»: первых трех сезонов (Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева) и шестого (Селим Алахяров).
Александр Градский и Пелагея
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
3. Пелагея
Вышедшая замуж, родившая дочь Таисию и успевшая развестись за время съемок проекта Пелагея наставляла вокалистов в первых трех сезонах проекта и шестом. Ни разу не побеждала.
4. Дима Билан
Слегка пропавший с радаров артист отсидел в красных креслах пять сезонов (1-3 и 5-6), но именно эту версию шоу не выигрывал.
Съемки юбилейного сезона уже начались. В эфир Первого канала программа выйдет осенью.
Дима Билан отсидел в красных креслах пять сезонов
Фото: Анатолий ЖДАНОВ