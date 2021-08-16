Все хотят попасть в «Кусково»: на входе в усадьбу столпотворения

Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда речь заходит о московских усадьбах, все вспоминают «Царицыно» и «Коломенское». «Кусково» всегда забывают. Есть еще «Воронцово», но там подлинно исторических павильонов практически не сохранилось.

Вместе с тем «Кусково» куда лучше подходит на роль путешествия выходного дня. Оно более компактное, насыщенное и яркое. В «Коломенском» объекты раскиданы на большом расстоянии друг от друга. В «Царицыно» интерьеры дворца выглядят чересчур условным — тут никогда не жили царские особы, а все что перед туристами — музейные залы и попытка воплотить интерьеры, какими они могли бы быть.

Знакомство с «Кусково» началось с неприятного факта. Москвичи пожаловались — на входе столпотворения. Все из-за билетов, которые в ковидные времена не купить в кассах. Только онлайн. Гости ругают билетеров, те почем свет бранят высокие власти. На самом деле билеты онлайн покупаются просто. Но лучше сделать это заранее и с компьютера. На мобильнике сайт, порою, подвисает. При этом очереди на вход нет, а вся толпа у калитки погружена в смартфоны, чтобы купить билеты.

Распространенный вопрос: как быть несчастным пенсионерам с кнопочными телефонами и без банковских карт? К сожалению, никак. Но мы уверены, что один из молодых посетителей парка не откажет старику в услуге и поможет купить билет. Если что во время наплыва гостей у калитки дежурит сотрудник музея и помогает разобраться, куда нажать.

Сразу уточним: в Кусковский лесопарк вход свободный. Там темные аллеи, пара детских площадок и ярмарка искусств по выходным. А вот на территорию музея-усадьбы нужен билет — от 50 руб (см. Кошелек «КП»). Часто в толпе у забора, которая пытается купить входной, слышен ропот, мол, как дорого жить, уже и за парк платить надо. Уверяем, оно того стоит.

Вот пять причин посетить усадьбу «Кусково».

1. Увидеть графский парк

По задумке создателей ансамбль зеленой зоны должен воплощать идею торжества. Чтобы приехавшие на праздник во дворец гости могли в любой момент перенести веселье на улицу. Ухаживать за парком приглашали только иностранных садовников — англичан, немцев и голландцев. Все тонкие работы они проделывали сами: стригли кустарник, подбирали цветы и декорировали клумбы. А для тяжелых работ им пригоняли крепостных.

Если сравнивать современный парк с тем, что запечатлен на старинных гравюрах, он слегка проиграет в роскоши. Страшно представить, сколько бы стоило стопроцентное воссоздание аристократического великолепия, учитывая расценки ландшафтных дизайнеров. Однако штат профессиональных садовников в парке все равно есть и свою работу они делают хорошо. Даже реконструируют утраченные цветники по оригинальным чертежам.

2. Осмотреть летнюю резиденцию Шереметьевых

Раньше туристам выдавали войлочные тапочки, чтобы не повредили подлинный паркет XVIII века, а заодно лишний раз отполировали его до блеска. Сейчас уложили ковровые дорожки.

Интерьеры дворца приятно удивляют. Подлинная мебель, изразцовые печи, карточные столы, обеденный зал и прочее убранство — все на расстоянии вытянутой руки и даже ближе. Это была графская резиденция Петра Шереметева и его потомков, а не царский дворец, от излишнего гигантизма она не страдает. Открытые комнаты можно посмотреть минут за 20 и это тоже плюс.

3. Пройти каждый павильон

На парковой территории разбросаны другие примечательные объекты. И опять же плюсы — все в разном стиле и неподалеку друг от друга. Можно купить билеты в каждый или во все разом. Не возбраняется и просто оценить экстерьеры с улицы.

Самый нарядный — Грот. Готический мини-замок, стены которого изнутри выложены ракушками, перламутром и кораллами. Напротив павильона — пруд, а за ним — ряд оранжевых домиков. Их специально построили для графских уток. Неподалеку стоит большой вольер для птиц, в которой живут павлины.

Оранжереи — Американская и Большая каменная. Первая сейчас закрыта на реконструкцию, во второй музей керамики. Обратите внимание на «покосившиеся» стены. Такой наклон сделан специально, чтобы внутрь проникало больше солнечного света.

Голландский и Итальянский домики — внутри самобытные интерьеры.

Эрмитаж — с французского это слово переводится как «хижина отшельника». Раньше это был дом, куда пускали только ближайший круг графа. Сейчас проходят временные выставки.

4. Представить воздушный театр

Если не знать о его существовании, то может показаться, что это просто еще одна часть парка, но со странной планировкой. Граф Шереметев имел свой крепостной театр. Он примечателен тем, что играли в нем крестьяне, для которых знатных хозяин выписывал европейских балетмейстеров и прочих менторов. Актеры были бесправными, но зато питались с барского стола и не занимались физическим трудом.

Воздушный театр — это сцена под открытым небом. Раньше его кулисами служили живые деревья. Чтобы найти его, двигайтесь влево (на север) от Итальянского домика.

5. Послушать классическую музыку во дворце

До 18 сентября в «Кусково» идет фестиваль «Органные вечера». Это традиционное летнее мероприятие, так что если не успеете в этом году, приезжайте в следующем. Инструмент установлен в Танцевальном зале дворца — там, где раньше давали светские балы. Исполняют классику — Шопена, Брамса, Баха и других гениев. Даже если вам чужды сонаты и токкаты, это все равно интересный опыт. К тому же можно прийти пораньше, посмотреть парк и дворец за цену билета на концерт 500 — 2000 руб, покупать на organconcert.ru.

КСТАТИ

Где поесть

На территории парка всего одно кафе, но его еще надо отыскать между двумя оранжереями. Комплексный обед стоит 250 — 350 руб. Работает с 12:00 до 17:30. При входе в парк стоит палатка с очень вкусным эскимо по 150 руб. Остальной общепит за территорией. Палатки с чипсами, кукурузой, кофе в дорогу и шашлыками.

КОШЕЛЕК «КП»

Вход на территорию парка при усадьбе 50 руб.

Дворец 250 руб.

Другие павильоны и оранжереи на территории по 100 — 150 руб.

Дворец + грот + выставка в оранжерее 500 руб.

Все павильоны и дворец 700 руб.

Прокат лодки 30 минут 400 руб.

Экскурсии по дворцу 750 руб. за пять человек

Если покупаешь билет во дворец или павильоны, то отдельный билет в парк не нужен. Внутрь зданий на территории можно только с QR-кодом (вакцинация, ПЦР-тест или переболевшие ковидом менее полугода назад). Купить билеты можно на сайте kuskovo.ru в разделе «Билеты».

КАК ДОБРАТЬСЯ

От м. «Окская» или «Рязанский проспект». Далее автобусы 133, 208 до «Музей Кусково». Эти автобусы ходят редко.

От м. «Выхино» автобус 620. Ходит 620.

От м. «Новогиреево» автобус Т64, Т75, 615 до остановки «Улица Юности».

Электрички с Курского вокзала до платформы «Кусково» и далее пешком

Парк открыт с 10:00 до 20:00, дворец и павильоны до 18:00. Понедельник и вторник — выходной.

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