Правда ли, что Северная Корея стала единственной страной на планете без коронавируса. И в чем тут секрет

На официальных фото все выглядит прекрасно. Как и эти пионеры в Пхеньяне, которым перед уроками меряют температуру. Фото: KIM WON JIN/AFP via Getty Images

Вот уже больше полутора лет планету терзает пандемия COVID-19. В одних государствах число заболевших зашкаливает, другие пока смогли отделаться меньшим ущербом, но так или иначе «чума ХХI века» затронула всех. Кроме единственной страны, которая ухитрилась вообще не пустить к себе мировую заразу.

Речь идет о 26-миллионной Северной Корее, где, по официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного человека, инфицированного коронавирусом. Проверить это невозможно: пхеньянский режим и так пускает к себе мизерное количество иностранцев, а теперь и вовсе навесил пудовые замки на границы, закрыв их не только для людей, но и для товаров.

Традиционно за соседями по разделенному полуострову пристально следят из Южной Кореи, где скапливается вся свежая информация, просачивающаяся из КНДР. «КП» попросила прояснить ситуацию профессора университета Кунмин в Сеуле Андрея Ланькова.

СТАВКА НА ТОТАЛЬНЫЙ КАРАНТИН

- Действительно, не существует ни одного официального свидетельства заражения COVID-19 в Северной Корее, - подтверждает Ланьков. - Хотя это не означает, что их там действительно нет. Но даже если отдельные очаги имеются, то, скорее всего, они носят локальный характер. Если бы число заболевших исчислялось десятками тысяч, скрыть это было бы трудно. Тем более, что в начале июля Пхеньян, не объясняя причин, отказался продолжать переговоры с ВОЗ о бесплатной поставке в страну 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX. Эта программа обеспечивает вакциной от коронавируса страны, которые сами приобрести ее не могут. Значит, положение не столь аховое.

Видимо, ставка сделана на жесточайший карантин, вот здесь северокорейские власти - большие доки. Несанкционированный выход из дома может караться тюрьмой, если не хуже. Доходили сведения, что при малейшем подозрении на присутствие коронавируса закрывались города и даже целые районы. И не важно, что людям нечего было есть. Минимально приемлемым рационом для большинства населения страны считается три плошки вареной кукурузы в день на человека. Раз в неделю северокорейцы могут позволить себе какое-нибудь лакомство, например, съесть одно яйцо.

ИНОСТРАНЦЫ - НА ВЫХОД, КОРЕЙЦЫ - ПО ДОМАМ

Это уникальное фото позабавило многих. Из-за отмены всех зарубежных рейсов из КНДР семье российского дипломата пришлось добираться до границы своим ходом - на дрезине. Фото: via REUTERS

Уже с февраля прошлого года Северная Корея практически прекратила всякое пассажирское сообщение с внешним миром. В результате из двух десятков посольств, имевшихся в КНДР до пандемии, около половины остановили работу и отозвали весь персонал. Полеты авиационных компаний в Пхеньян были отменены. Сотрудник одного из посольств сообщил мне, что власти цинично, хотя и довольно оригинально, объяснили это решение: мол, на шасси садящихся самолетов может притаиться коронавирус. Так что, извините...

Иностранцев эвакуировали через Владивосток (граница с Китаем, как изначальным рассадником заразы, была перекрыта наглухо). Многие помнят фото, на котором была изображена семья российского дипломата, добиравшаяся до границы самоходом на железнодорожной дрезине.

Самих корейцев власти тоже застращали. Запрещено было брать любые предметы, выброшенные на берег морскими волнами, - они, дескать, могут быть заражены. Да что там! Выехавшие из страны иностранцы рассказывали, что зимой под запретом оказалась... игра в снежки. Ветры из Южной Кореи и Китая якобы вполне могли принести снег, пропитанный ковидом... Хотя, скорее всего, режим хотел такими страшилками отвадить своих граждан подбирать листовки, засылаемые из Южной Кореи на воздушных шарах.

ГОЛОДАЕТ ПОЛСТРАНЫ

Летом 2020 года Пхеньян решил, что эпидемиологическую опасность представляют не только люди, пересекающие границу, но и товары, импортируемые из-за рубежа, включая продовольствие. Товарооборот КНДР с ее главным партнером Китаем сократился в сто тысяч раз! Если в докризисные времена он измерялся сотнями миллионов долларов, то в феврале нынешнего года, по данным таможни, скукожился до смехотворных... трех тысяч долларов. По-моему, это абсолютный планетарный антирекорд!

Одновременно власти распорядились остановить вылов морской рыбы. Хотя ученые во всем мире уверены: COVID-19 через рыбу и морепродукты человеку не передается. Северокорейские шхуны перестали браконьерствовать в чужих водах. Если до пандемии японская береговая охрана задерживала тысячи рыболовецких судов КНДР в год, то в прошлом попалось только одно.

Все это привело к тому, что в стране, официально не затронутой пандемией, разразился очередной жуткий голод. По оценкам экспертов ООН, половине (!) населения Северной Кореи не хватает еды для выживания.

Правда, по последним данным, власти опомнились и сейчас ударными темпами строят на погранпереходах с Китаем дезинфекционные центры, через которые в страну пойдет продовольствие из Поднебесной. Китайцы уже складировали его на своей стороне границы. Пекин вовсе не заинтересован в том, чтобы в «безвирусной» Северной Корее начались голодные бунты с непредсказуемым финалом.

ЖДУТ ДАРМОВОЙ ВАКЦИНЫ

Одно вызывает недоумение: почему власти избегают масштабной вакцинации населения. Ведь еще в 50-е годы прошлого века КНДР успешно переняла советскую систему прививок.

Скорее всего, в Пхеньяне ждут, что ВОЗ или отдельные страны, вроде Китая и России, предложат им бесплатно большие партии вакцин, которые к тому времени докажут свою эффективность.

Платить за эти препараты Северной Корее нечем, да и зачем тратить деньги на то, что можно получить даром в качестве гуманитарной помощи.

Триумф или блеф?

Так что же: «закупорив» страну, пхеньянский режим действительно не пропустил в нее коронавирус или власти откровенно блефуют, скрывая и от мира, и от собственного народа неудобную для себя правду?

Врач-невролог Чой Чон Хун, сбежавший из Северной Кореи, считает, что ковид в КНДР, безусловно, есть.

- Система здравоохранения в стране очень слаба, - утверждает он. - Люди умирают даже от тех вирусов, которые в мире уже не считаются смертельными. Режим просто не хочет показывать свою неспособность эффективно бороться с пандемией, чтобы не потерять лицо на международном уровне и авторитет у населения.

Поэтому остается по-прежнему читать между строк заявления официального Пхеньяна. А то, что ситуация в стране очень напряженная, может свидетельствовать следующая витиеватая фраза «уважаемого верховного лидера товарища Ким Чен Ына», которую приводит агентство ЦТАК:

- Я принял решение попросить организации Трудовой партии Кореи на всех уровнях провести еще один более трудный «Трудный марш», чтобы избавить наш народ от трудностей.

Что ж, хватило бы сил домаршировать.