Письмо из дачного поселка в редакцию

Фрагмент шоу "Шансон года 2021". Фото: Первый канал

Здравствуй, дорогая редакция «Комсомольской правды»! Когда я ехала к своим родителям на дачу после долгого страха перед электропоездами в эпоху ковида, я даже не догадывалась, что меня ждет это.

Нет-нет, никто не виноват. Мы просто включили телевизор после похода за грибами, а теперь я хочу обратиться к нашим, простите, шансонье. Поход был неудачным, так что последствия галлюциногенными мы назвать не можем. Не нашли мы грибов, но нашли уже на даче премию «Шансон года-2021». Сперва мы столкнулись с коллективом «Волга-Волга», который чудеснейшим образом исполнил песню «Поручни любви».

Что такое поручни любви, по-вашему? А я вам отвечу вместе с коллективом «Волга-Волга». Поручни любви – это талия. Солист так и поет, пока у него за спиной маниакально дергается подтанцовка в деловых костюмах. «Держу тебя за талию, за поручни любви». Я попыталась представить поручни любви на талии девушки в современном обществе, ориентированном на ЗОЖ, и поняла: солист не так уж прост. А у подтанцовки ни одного поручня, не порядок.

Дальше тоже было весело, хотя мы начали с цыганщины от Сосо Павлиашвили и молодого его соратника. Очень смеялись, очень. Треш фантастический. Спустя несколько песен выяснилось, что Павлиашвили с соратником были самыми адекватными в течение еще нескольких музыкальных пауз между рекламными блоками. В частности, я услышала песню певицы Славы «Слез умытая печаль». Слезы умылись печалью? Да вы шутите! Как после такого «шансона» можно даже Скриптонита осуждать?

Только все стало еще хуже. В эфире появилось феерическое произведение с припевом:

- Хоть носит, как бродягу где-то вновь меня и вновь,

И расписание судьбы не поменять уже.

Я остаюсь в живых, лишь потому что есть любовь,

Она давным-давно на ПМЖ в моей душе.

Произведение было спето человеком, который был определен как Жека (Евгений Григорьев). Жека был обрит наголо. Объясните мне мужчины, вы зачем с такими черепами ходите? Чтобы за все косяки отвечали Нагиев, Бондарчук и Денис Майданов с Розенбаумом, которые опознаваемы? Но любовь на ПМЖ в душе – это уже другая статья.

Душа и ПМЖ? Может, еще и документы выдать?..

И все это сопровождалось двумя спецэффектами. На экране сверху появлялись особенно яркие строки из песен, что пугало, а позади… Девочки и мальчики. Они выполняли программу из уроков по аэробике в 80-е. Но в деловых костюмах.

Понимаете, я еще могу осознать, когда русский шансон приравнивается к блатной песне. Обидно, но есть такое. Но, может, закрыть уже лавочку? Давайте каждый год петь про Владимирский централ, если есть ностальгия. А остальное отнесем уже туда. Где ПМЖ. И, если у кого-то ПМЖ в душе, пусть посидит на ПМЖ и покопается в душе, но не выйдет на сцену. Вслушайтесь, пожалуйста, что именно вы поете!